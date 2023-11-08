稅季來襲 高息環境下仍有機會借平錢？

相信一眾「打工仔」早前已收到2023/24財政年度的評稅通知書，需要於明年1月要繳交第1期稅款。今年的交稅旺季又來臨，部分較「手緊」的市民，會選擇向銀行申請稅務貸款。

各大銀行也於10月底起推出低息的稅務貸款，以搶攻市場。但隨着息口愈加愈高，今年稅貸市場仍有機會借到平錢嗎？今期《理財智慧》，將為大家介紹各大銀行稅貸優惠，也列出了關於稅務貸款的常見問題，希望有需要的讀者可以精明借貸。

「打工仔」最怕收到俗稱「綠色炸彈」的評稅通知書，收到後就要小心核對各項評定的入息、利潤、免稅額及獲扣減的項目，以及留意「評稅主任附註」，了解評稅的基準或申索免稅額及扣減不獲批的原因。如無問題，就須於明年1月繳交第一期稅款，及於4月繳交第二期稅款。

部分人士若現金流不足，可以向稅局申請延期交稅，但必須於稅局網站下載表格IR1121，將表格填妥後，以書面形式交回稅務局，申請延期交稅。同時也可透過「稅務易」申請請緩繳暫繳税，列明申請延期交稅理由，並會即時收到申請確認。也有部份人士選擇向銀行申請稅務貸款，以較低息借錢來交稅。

稅貸是銀行界每年稅季推出的「限定產品」，各大銀行也會於每年10月至11月份期間陸續推出稅務貸款，直到下一年的4月都接受申請。稅貸跟一般分期貸款的最大分別，就是其利息相對較低。以往銀行為求吸納更多客戶，都會推出低息的稅務貸款吸客，去年一眾銀行的推出的稅貸，利率介乎1.68厘至1.78厘。隨着美國聯儲局於過往多次加息，現時本港大型銀行的最優惠利率已升至5.875厘至6.125厘水平，今年銀行推出的稅貸利率吸引嗎？以下舉出中銀香港（02388）及大新銀行的稅貸優惠讓大家參考：

港銀紛推稅貸吸客

中銀香港早於9月已推出名為「易達錢」的稅季貸款，實際年利率低至1.78厘。「易達錢」貸款額高達400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期長達60個月。由即日起至2023年11月15日，客戶申請貸款並於12月31日或之前成功提取貸款，即可享早鳥優惠高達6,000元現金回贈。

大新銀行也剛推出名為「快應錢」的優惠，結合稅貸和定存優惠。由即日起至今年12月31日，全新貸款客戶可享高達10萬港元貸款額、6個月還款期的稅務貸款，並同時成功申請不少於稅貸金額及還款期6個月的分期「快應錢」，其稅貸即可享6個月全期0息優惠；所有成功提取交稅「快應錢」之客戶成功開立3個月港元定期存款，均可享額外2厘定期存款年利率。以上計劃貸款額達200萬港元或14倍月薪（以較低者為準），還款期為24個月，並豁免全期手續費。

從以下表一可見到，普遍銀行提供低於2厘的稅貸優惠，貸款額都需要達100萬至200萬元，才可享有低息優惠，可見銀行主攻大額借貸。如客戶的貸款額低於100萬元，年利率亦可能會大增，以恒生銀行為例，若客戶只借貸10萬元，年利率可高達5.63%水平。

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撰文：

陳詠妍



欄名： 理財專題