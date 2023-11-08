拓人工智能遊戲 網易潛力不容忽視

內地大型遊戲廠商網易（09999）旗下多款熱門作品在本土及海外市場取得不俗反應，加上教育及音樂業務同步復甦，獲市場看好今年餘下季度可續交出良好業績。集團部署在更多作品加入人工智能元素，未來盈利潛力不容忽視。

與騰訊控股（00700）並列內地兩大遊戲巨企的網易，主要業務包括網上遊戲、教育業務有道（美：DAO），雲音樂（09899）和創新業務等四部分，當中以遊戲為核心業務。在電腦遊戲仍然普及的時代，集團未有跟隨同業推出海外授權遊戲，反而專注自家研發的遊戲。這策略助其打造一系列高毛利率，長遊玩周期的作品，當中包括《大話西游》及《夢幻西游》等。踏入手機遊戲流行的時代，集團亦成功推出多款受歡迎作品，包括《陰陽師》、《蛋仔派對》及《永劫無間》等，為集團持續提供收益貢獻。根據市場推算，去年《夢幻西游》流水達100億元（人民幣‧下同）以上。《陰陽師》手遊及端遊版流水則介乎20至30億元。

人工智能增研發效率

網易同時透過多項方法建立豐厚的遊戲儲備，打造增長軌跡。本土市場方面，集團年中推出加入人工智能（AI）元素的《逆水寒》。該作品自6月推出以來，一直維持IOS遊戲暢銷榜首三位。網易首席執行官丁磊指，AI以兩種方式對業務產生影響，首先是大大提高研發效率，例如可在圖形設計納入AI技術；其次是改變遊戲設計，基於AI構建整體世界觀，從而給用戶帶來親歷其境的開放世界體驗，加強玩家粘性和參與度。因此可以預期，網易未來會憑藉雄厚的研發資源，開發更多AI遊戲，長期有助其從競爭對手爭奪更多玩家。

至於海外市場，網易則加快擴張步伐。集團已在國際市場推出50多款遊戲。目前日本是集團主要海外市場，旗下作品包括《荒野行動》、《第五人格》和《明日之後》在當地取得不俗成績。此外集團也加強對北美、歐洲及東南亞等地區拓展。集團今年先後在美國、加拿大及日本成立工作室，近年亦先後收購加拿大工作室SkyBox Labs及法國遊戲開發商Quantic Dream，加強研發實力及產品組合。加上網易本身亦和微軟（美：MSFT）及漫威等國際廠商建立合作關係，並同營運《哈利波特》及《暗黑破壞神》等作品，在國際業務早已打好基礎。集團定下目標，未來海外收入佔比由目前的10%，增至40至50%，成為集團業績另一重要驅動力。

得益於暢銷作品提供豐富現金流，網易近年亦加快拓展非遊戲務，建立收益渠道。網上教育業務有道主要提供網上課程、智能硬件及學習功能。有道在語言技術及AI領域持續投入研發，提高產品功能。加上背靠網易豐富的用戶資源，協助其根據用戶需求優化產品。基於教育業務早前受雙減政策影響，近年有道發力智能硬件業務，推出詞典筆及智能學習燈等產品，把AI算法及數據處理能力融合於產品上，提高用戶學習效率。有道今年推出智能學習平板，有望受益於學習平板由視頻內容轉移至AI化的趨勢。

雲音樂提振活躍用戶

內地音樂娛樂市場正處於上升周期，預期到2025年，市場規模將達495億元，較現時約240億元多出逾倍。集團另一業務雲音樂，是內地領先網上音樂服務及內容平台之一。雲音樂平台同時為用戶提供歌曲名單、電台、視頻及直播等功能，建立音樂社區生態圈，從而維持用戶高使用度。近年雲音樂伺機擴大版權覆蓋，從而推動用戶增長。截至今年中，平台月度活躍用戶更突破2億名，按年增加13%。同期註冊音樂人逾64萬名，曲庫覆蓋超過1.3億首歌曲。

受惠《夢幻西遊》系列維持穩定表現，以及增推毛利率較高的自研遊戲，網易上半年多賺54%至149億元，盈利增幅高於多間同業。由於《逆水寒》等新遊戲下半年推出後取得不俗反應，加上《永劫無間》7月起對所有玩家免費開放，推動其玩家數量回升，市場憧憬網易踏入第三季起收益增速加快。此外，網易建立豐厚的遊戲儲備，其中《燕雲十六聲》預計於明年第二季前推出。配合兩大作品《巔峰極速》和《蛋仔派對》正籌備於海外市場推出，上述因素有力為集團在未來年度盈利，營造增長潛力。

美聯儲局本周舉行議息會議後，市場憧憬美息見頂在即，資金回流本港科網股炒業績。網易本周亦延續9月以來的升勢，挑戰今年以來的高位175元。再看估值，目前該股預測市盈率為19倍，較同業騰訊的21倍稍便宜。加上該股為少數作出季度派息的科網股之一，顯示其具備充沛的現金流。若看好該股業績可藉新遊戲，以及教育及音樂業務復甦而再創高峰，可待其回抵10月前高位172元吸納，目標價可定於205元以博取近兩成回報。一旦買入後失守前浪底156元則宜止蝕。

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撰文：

李尚毅



欄名： 中資尋寶