美國高債息變常態？ 投資增值3大出路

美國聯儲局宣布維持息口不變後，一直困擾環球股市的美國10年期債息，終於有個似樣的調整，周五（11月3日）見過4.6厘以下水平，並觸發大部分股市反彈，亦讓好友鬆一口氣。到底今次美國債息回調是整固，還是真的見頂？

事實上，隨着美國通脹呈下降趨勢，市場普遍預計美國利率周期已見頂，從而限制債息的上升空間，相信再次「衝五」的機會不大。滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華也表示，不單短綫的市場變化，令債息進一步上揚的可能性有所降溫。長遠而言，也維持債息結構性向下的看法。因此，他建議在目前債息高企時，趁早為投資組合謀定出路，包括買入美國國債及投資級別債券，以鎖定回報。同時，配置美股，以及印度、印尼等新興市場，捕捉2024年可能減息的機會。

另一方面，盡管滙豐現時予港股「中性」評級，但無疑估值十分低殘，只要等到催化劑出現，將會扭轉劣勢。揀股方面，可留意能源、消費服務及電動車板塊。

美國10年期債息「衝五」，一度觸發股市的拋售潮，更增添市場對美國經濟陷入衰退的憂慮。猶幸，美國聯儲局在周三（11月1日）的議息會議又一次暫停加息，維持聯邦基金利率介乎5.25至5.5厘。盡管聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）留有一手，保留了12月加息的可能性，但市場已幾乎篤定當局不會再加息，根據芝商所FedWatch工具顯示，12月議息維持息口不變的機會率為80%，而加息0.25厘的機會僅20%。加上，美國財政部公布下周舉行的季度再融資出售國債規模為1,120億美元，稍低於市場預期發行債券的1,140億美元，略為紓緩長債的供應壓力。有鑑於此，美國10年期債息應聲倒地，周四（11月2日）跌至4.66厘，刺激美國三大指數上升1.7%至1.9%不等，給好友喘一口氣。

估計美國不會衰退

適逢，美國著名的對冲基金經理Bill Ackman早前發文表示已平掉美國長債的淡倉，又好不容易等到美國債息有個似樣的調整，到底今次美國債息只是整固，還是真的見頂？滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，美國今輪債息抽升，是眾多短期因素結合而成的結果，包括美國被調低了主權信用評級、債券供應量增多，以及美國經濟數據勝預期，均是拉動債息向上的原因。但是，考慮到市場呈現一些微妙變化，令債息再進一步上揚的可能性已有所降溫。

「現在我們看見形勢出現了變化，中東局勢存在風險，地理上雖可能離美國、歐洲比較遠一點，但始終地緣政治惡化不會只局限於某些地區，歐美發達國家的消費和投資信心都會受影響，令經濟增速減慢。」更重要是，美國債息「衝五」本身具備加息的功能，令其他債券息率，以及按揭、商業等融資成本上升，當中30年期的房貸利率升至近8厘，多少對美國經濟起了冷卻的效果。

據滙豐預測，美國在2023至2025年的經濟增速分別為2.3%、1.4%和1.6%。該行估計美國經濟不會陷入衰退，僅會出現「軟着陸」，料聯儲局最快於2024年第三季開始減息，至2025年底將合共減息5次，每次0.25厘。「我們預計美國今年通脹為4.2%，2024年、2025年為3.2%、2.9%，這是年平均數，2025年底將會比較接近聯儲局定下的2%目標。我們想說，聯儲局不需要待通脹達標才減息，明年第三季是一個比較好的減息時機。」須知道，美國10年期債息的概念，類似未來10年間的平均值，假如美國息口已經見頂，並於明年開始減息，美國10年期債息要再度「衝五」，確實不易。

另一方面，若以長債息揭抑通脹的效果已達成，美國政府其實也有手段控制長息，例如往後的債券拍賣發行更多短債，來緩解長債息率的上行壓力。「這樣長債的供求平衡會比較合理，我們觀察國債市場，可以容許多些短債供應，一來現在短債供應較過去歷史水平還是算低，二來現在發行短債，當未來息口真的回落，再發新債的息率會低一點，利息支出可以更易控制。」

長綫而言，滙豐亦維持債息結構性向下的看法。何偉華解釋：「以一至兩年的維度，我們覺得美國10年債息應該回落。過去多年債息很低，其實有結構性原因，一是科技發展，令成本控制得比較好，降低物價上升壓力；二是全世界的債務增多，當政府債上升，對長期息率有下調壓力，因大家相信政府要麼花少一點，要麼加稅，均會不利經濟增長和通脹；三是人口老化，通脹也會低一點，令長期利率向下。」

出路1：買入債券鎖定收益

自從美國10年期國債息率突破4厘以上，坊間愈來愈多攻略教人買債收息。究其原因，先撇除外圍股市不說，香港股市搵食艱難，只有極少數的「中特估」股份尚錄得正回報，而向來都是散戶愛股的互聯網股更加「無啖好食」，單是一隻美團（03690）至今已累挫30%以上。相比之下，買入短債「躺平」已可穩袋超過5厘息，根本犯不着冒險在股市博殺。更何況，一旦明年聯儲局開始減息，持有長債還有機會「賺息兼賺價」。

何偉華認為，目前正是買入債券鎖定收益的時候，包括國債、投資級別債券（Investment Grade Bond）在內的美債獲「超配」（Overweight）評級。「投資級別債券的利率曲綫已經向上斜，代表買入5年期的債券，其收益率會比1年期的債券更高。換言之，現在買長期債券可以鎖定一個較高的息率，以投資級別債券來說，我們覺得5至7年的年期比較吸引，如果美國國債則是7至10年期較為吸引。」

當然，債券年期應該以整個組合作為配置的考慮，必須講求平衡，以美國國債為例，可以有兩個配置的方向。他說：「若我們有這個偏好，在組合可加多一些7至10年期的國債，而不是只買7至10年期的債券。此外，如果組合的平均年期是7至10年水平，也是可行的。」

然而，高收益債券未必適宜沾手。首先，若果經濟陷入衰退，影響企業現金流或償債能力，將會大大提高這類債券的風險。「不單亞洲，以至全世界的高收益債券，我們覺得應該比較保守一點，因為現在經濟有機會進入增長放緩，甚至衰退的環境，雖然我們的基本情境是不預期會出現衰退，但這個風險始終是存在的，對高收益債券的影響比較大。」

其次，其估值亦不見得值博。何偉華解釋，自3月銀行危機之後，市場先預計通脹會降溫，然後經濟表現又較之前為佳，其估值根本沒有反映經濟下行，或者衰退的風險，令息差優勢很小。因此，從估值角度來看，高收益債券相比投資級別債券，其吸引力變得不怎麼吸引。

出路2：美國有結構性優勢

同樣的，滙豐給予美股「超配」評級，值得看高一綫。何偉華表示，環球金融市場尚有諸多不確定性，美國經濟增長的穩定性及勢頭明顯較佳，有機會繼續跑贏其他市場。「我們看好美股。第一，美國經濟受國際油價的影響較小；第二，我們看見美國經濟呈現了一些變化，如工資增速有所減慢，令到企業較易保持其毛利率，有助未來企業的盈利增長；第三，我們預期聯儲局明年第三季開始減息，對股市都是一個利好因素。」

論牌面，美股暫時的宏觀基本面領先其他市場「幾條街」，早前公布經季節性和通脹因素調整後的第三季國內生產總值（GDP）按年增長4.9%，比市場預期要強勁得多。「我們覺得美股確實是好一點，不單是經濟分析，若國際油價真的很波動，美國的穩定性一定較佳。再者，美股擁有一個結構性優勢，市場上有比較多的AI龍頭，如果AI發展得好，不論美國經濟、股市都是受惠較明顯的市場。」

基於美國明年減息的判斷，他看好的三大主題，其中兩項均是息口敏感的板塊，包括科技、醫療保健。何偉華說：「我們看好科技、AI相關的發展，尤其是美國的科技板塊。另外，看好醫療保健股的原因是，我們覺得研發（R&D）的融資成本會降低，令生產力提高，有些新藥物可快些推出市場，同一時間，藥廠收購合併（M&A）的趨勢也會改善。」特別是，一些未有現金流或預期在多年後才能獲利的科技、生物科技股向來被視為存續期較長的資產，當息口確認見頂回落，將會有利其估值重估。

第三個主題為再工業化（Re-industrialization）。他指出，美國政策鼓勵企業將關鍵的供應鏈回流美國本土，以及鄰近或關係友好的國家，在眾多工業股之中，傾向會揀選製造企業，而非生產設備的企業。「製造機器的公司較為選擇性，始終盈利的周期性比較強，如果我們預見未來全球經濟可能轉差，生產資本貨物（Capital Good）的企業要小心一點。」

出路3：亞洲市場 看好雙印

何偉華除了看好美股，亞洲市場方面他亦看好印度、印尼，並進一步解釋其看法。「先說印度市場，當大家都覺得全球供應鏈會從中國分散出來，印度可能就是受惠的國家；同時，印度本身是一個科技服務業也做得不錯，在AI方面可能也能受惠，還有製造業的外資投入比較多，這些都是我們看好的，現在整個印度消費信心和投資信心都非常好，所以我覺得以亞洲市場來說，會首選印度。」至於印尼，他認為也是另一個長遠增長的國家，包括電動車，印尼在供應鏈上面，尤其是上游資源比較多，還有過去3、4年，針對經濟的改革都做得不錯，「我覺得在未來一至兩年的時間印尼股市會有不錯的表現。」

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撰文：

林衞、張以正



欄名： 封面故事