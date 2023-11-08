芒格邊讚邊減比亞迪 所為何事？

「股神」巴菲特（Warren Buffett）背後的男人，查理芒格（Charlie Munger）近日再提到對比亞迪（01211）的偏愛，但另一方面，巴郡（Berkshire Hathaway，BRK）則繼續減持該公司，是矛盾嗎？我們由業績遜預期的Tesla（TSLA）中，或許可以得到一點啟示。

2008年，巴菲特決定投資中國電動車企業比亞迪，而非另一車企Tesla。巴郡副董事長芒格接受美國科技自媒體《Acquired》訪問時，不吝嗇對比亞迪創辦人王傳福的讚賞。

他說：「這個人是個天才。他有工程學博士學位，當他看到別人的零件後，可以製造出該零件。早上看下、下午看下，就可以做出來了。我從未見過這樣的人，他可以做任何事情，是個天生的工程師，也是個能把一切都做出來的那種生產型管理者。」

芒格將比亞迪形容為「一個巨大的財富」，認為該公司聚集大量有才華的人，是很有價值的，而他們亦解決了電動車在電動機、加速、剎車等方面遇到的所有問題。

他又將王傳福與Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）進行比較，「王傳福是個狂熱分子，知道如何親自動手製造。換句話說，王傳福比馬斯克更擅長實際製造東西。」對芒格而言，公司領導人是其價值投資最重要因素之一，顯然他們更偏好「做多過講」的務實型掌舵人。

巴郡持續減持比亞迪

然而，據港交所（00388）文件顯示，巴郡於10月25日減持比亞迪，持股比例由8.05%減至7.98%。不少人好奇，既然兩位智者如此喜愛比亞迪，巴郡近期何以又再減持？雖然他們未有明確表示，但答案或與電動車行業不無關係。

目前，電動車行業正處於複雜的環境，在競爭和宏觀因素下，確定性比以往要低。比亞迪和Tesla兩間全球數一數二的電動車企近期分別出業績，表現一好一壞，投資者或許值得留神。

比亞迪第三季營業收入按年升38.5%至1621.5億元（人民幣，下同）；純利按年升82.2%至104.1億元。另一邊廂，Tesla第三季錄得233.5億元億元收入（美元‧下同），按年升9%；經調整每股盈利0.66元，兩者皆差過預期，純利則按年跌44%至18.5億元。

至於Tesla一直「引以為傲」的毛利率，於第三季按年跌7.2個百分點至17.9%，主要歸因於Tesla今年展開的一連串減價行動，亦被比亞迪的22.1%反超。

國外電動車需求受阻

馬斯克在業績電話會議上指，由於對全球經濟形勢的擔憂，Tesla推遲了即將在墨西哥建設的Gigafactory工廠，原因是利率上升，使消費者買車的融資成本增加，從而抑制了需求。他說：「我很擔心所處的高利率環境。必須讓產品更加經濟實惠，這樣人們才能買得起。」

馬斯克的言論反映其對行業前景看法謹慎。摩根士丹利指出，投資者應該嚴肅考慮對整個全球電動車行業的影響。Tesla的謹慎態度將對整個行業產生連鎖效應，因此投資者亦應對行業應持謹慎態度。

至於比亞迪，在今年中國經濟顛簸下，仍交出令人驚訝的成績，除了像刀片電池等強勁技術支持外，規模優勢和高產業鏈成本控制能力亦是原因之一。

摩根士丹利認為，比亞迪在執行方面表現出色，但問題是良好的毛利率能否在經濟下行壓力中持續。從產量角度來看，公司第四季月均銷售額增長至30萬以上，以達到全年銷售目標300萬輛應該不成問題。然而，中國市場減價和日益激烈的競爭，可能在未來6至12個月內對比亞迪的盈利能力構成挑戰。要對抗結構性風險，公司在高端市場的增長和出口應仍是重中之重。

行業安全邊際受擠壓

兩位智者絕大部分投資皆嚴格遵守其理念，其中一個最重要的是公司的安全邊際。只有在安全邊際足夠，加上估值便宜時，他們才會買入，然後在安全邊際不足或估值過高時賣出。如果比亞迪在技術面、執行面上的安全邊際未變，而巴郡逐步減持，那或許就是因為，他們認為比亞迪的估值並無被低估，加上在行業面對需求、競爭等問題下，安全邊際相對減少。因此，更希望將資金投資在更被低估的地方，以追求更好的機會。

另一方面，巴郡亦已有了不少「新歡」，除不斷加持像西方石油（OXY）的能源股外，還加碼投資日本商社。芒格在訪問中亦提到今年表現優異的日本，他指，日本10年來，維持0.5厘的低利率，意味可以提前10年以低成本借錢，並用資金購買5%股息的股票，「不用投資、思考，就有大量的現金流，你多久才能找到這個機會？如果你能在一個世紀內獲得一兩次這樣的機會，你就足夠幸運了。」

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撰文：

林斯凱



欄名： 國際洞察