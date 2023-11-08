群盤減價出擊 加快累積入市信心

新一份《施政報告》「減辣」後一周，確實有更多之前未能下定主意的買家選擇入市。適逢最新一次美國議息會議決定不加息，滙豐（00005）亦決定不調整最優惠利率（P），料其他銀行會跟隨。兩個利好消息支持下，發展商趁機群起推盤，為了增強準買家的入市意欲及信心，發展商都花了不少心思，其中新鴻基地產（00016）以奇招吸客，為NOVO LAND新一批單位買家提供樓價保障，如相關樓價指數錄下跌就會有補償。盡管市場氣氛有所改善，惟同時亦有負資產數字上升及地皮流標等壞消息，令後市仍然不盡明朗。

美國聯儲局維持利率不變，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，通脹從去年年中起已有所放緩，但要令通脹率達到2%仍有長路要走，目前未有考慮或討論減息。不過，反映利率期貨市場的芝商所《FedWatch》工具顯示，市場押注12月會議不加息的機會達八成以上。港息方面，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，港銀同業拆息高位橫行，在資金成本高企下，不排除再加P，幅度約0.125厘，其後港美息口將暫時見頂並維持高位一段時間，相信對現時疲弱的樓按市場相對正面。

保障計劃抵銷樓價下跌？

一眾發展商見市況稍為穩定就提速推盤，新地在新一份《施政報告》後未有立即推出全新盤，而是打算先以旗下大埔白石角University Hill及屯門NOVO LAND的餘貨單位來測試市場溫度。其中NOVO LAND 2A期日前公布新價單，提供93伙單位，其中90伙位於項目1座。發展商提供最高15%折扣優惠，折實入場價335.49萬元。

為增強買家入市信心，發展商提供新的「置開心」樓價保障，若相關的官方樓價指數在明年5月前有波動，發展商會按照跌幅補貼樓價，金額以發展商指定方式計算，上限為樓價5%。即若買家想盡享樓價5%上限的保障補貼，就需要相關的平均樓價指數於明年5月時錄得下跌，並且累積幅度達10%。此外，為在「減辣」之後迎合換樓客及外地買家需要，發展商另設一個全新的建築期付款計劃，提供最高5.5%折扣優惠，並設有最高達樓價7.5%的印花稅補貼。

有業界人士認為，若發展商只是再增加減價空間，可能讓市場接受到錯的信息，誤會發展商睇淡後市只求去貨，而新地推出的樓價保障，正能被解讀為發展商預期樓價短期內不會大跌、以及大約半年後樓價指數會有所回升的正面心態。

盡管如此，在對比價單後不難見出發展商新一批單位有因應市況減價。不計及其他現金回贈優惠，新一批單位折實平均呎價約13,288元，對比項目於今年6月推出的上一張價單、折實平均呎價約14,323元低約7%，更是整個NOVO LAND項目自1A期首批折實均價13,188元後最低的。但其實發展商曾表示，新價單中主要涵蓋的項目1座單位，坐向及景觀普遍較同期其他座數優質，定價水平卻不增反減，都可推斷新地對後市走勢仍然審慎。而在NOVO LAND開售過後，預計會由天水圍YOHO WEST於11月中接力，定價料參考同系區內Wetland系列及鐵路沿線項目。

至於同系的大埔白石角University Hill 2A期，就於過去周二（10月31日）展開銷售，當晚售出47伙，佔推出的88伙價單單位中約53%，但已成為10月內成交量最為亮眼的新盤。雖然以現時市況而言，銷情尚可接受，惟考慮到發展商已稍微減價，以及對比之前幾乎每次銷售都能即日沽清所推出單位的往績，就難免有點失色。

10月份新盤成交量欠佳，僅錄約336宗成交，主要因為直至月底《施政報告》落實「減辣」措施後，發展商才轉趨積極推盤，買家亦待至月底才決定入市。新盤市場於10月25日至31日期間共錄得約172宗成交，相當於10月全月成交量中逾一半。隨著群盤起動，有代理業界人士預期11月成交量能以倍數上升，更有機會重上1,000宗關口，而大型全新盤啟德海灣將肩負起打響頭炮的責任。

啟德海灣周六推212伙

嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣第1期於周六（11月4日）推出218伙單位應市，其中212伙以價單形式發售，其餘6伙以招標形式推出。項目實為「減辣」後首個展開公開銷售的大型全新盤，銷情料對其他發展商推盤部署都有啟示。市場消息指，項目於日前截收逾2,000票，即錄逾8倍的超額認購。

至於英皇國際（00163）旗下港島香港仔項目澄天，亦於周六展開銷售推出85伙。在正式公開發售前，發展商先以招標方式沽出2伙平台特色戶，呎價同為2萬元，發展商形容能為周六的銷售打下「強心針」，增加準買家入市信心。市場消息指，項目於日前截收500票，即錄約5倍的超額認購。事實上兩個全新盤在定價上都以同區多年新低作招徠，保持以量先行的態度推盤，惟從收票數字遞增的速度，可見現時市場仍有不少潛在客人先選擇繼續觀望。相信兩盤的市場反應及銷情能為後市作指標，供其他發展商調整推盤策略。

負資產宗數過萬

由於樓價持續下跌，促使「負資產」宗數大增。據金管局最新公布，今年第3季末負資產住宅按揭貸款宗數達11,123宗，較上季末的大增2.3倍；涉及金額就增加2.4倍至約593億元。不過，拖欠3個月以上的「負資產」住宅按揭貸款比率回落，由上季末的0.09%，跌至0.02%。配合同樣下降的失業率，相信現時情況不算嚴峻。曹德明預期，現時發展商傾向以低價推售新盤，料樓價未必即時回升，第四季負資產個案仍有上升壓力，待明年才會回落。

在市況前景仍然未明，發展商在投地方面態度都保持謹慎，導致《施政報告》公布後首幅截標的地皮即遭流標，成為今年第五幅流標地皮。東涌東填海區首幅住宅地上周五（10月27日）截標，但反應一般，僅收4份標書，而地政總署因為地價標金未達到底價，所以不接納所接獲的標書。資料顯示，地皮面積約11.5萬平方呎，作私人住宅用途，總樓面約40.1萬平方呎。綜合市場資訊，截標前地皮估值介乎約8億至16億元，每呎樓面地價約2,000至4,000元。

萊坊高級董事估價及諮詢部主管方耀明表示，市場仍需時消化「減辣」，氣氛漸見改善。這幅東涌地位置位於新發展區內，再加上現時周邊一手、二手成交呎價亦不算高，發展商入標傾向保守。另有測量師預計，是次流標有可能為將於周四（11月9日）截標的港鐵東涌東站1期項目帶來影響，導致其反應變得冷淡，拉高流標風險。

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撰文：

蔡子俊



欄名： 樓市測溫