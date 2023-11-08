經濟數據遜預期 中央救市求穩定

中國10月份官方製造業採購經理指數（PMI）日前出爐，數據超預期下跌至收縮區間，即使受假期季節性因素影響，景氣度的下挫還是令人對中國經濟的憂慮再添一重。中央救市手段雖然陸續出台，不過大市未改善下，市場對後續政策期待度仍比較高，在今年餘下時間不多下，中央出手的空間也有待商確。

國家統計局周二（31日）公布，內地10月官方製造業PMI跌至49.5，低於9月及市場預期的50.2，再度陷入收縮水平，並創下3個月新低。另外，反映中小企為主的內地財新製造業PMI，10月同報49.5，按月跌1.1亦同樣重返收縮區間。

製造業景氣度超預期的下行，令市場對中國經濟信心又再一沉。對於數據為何未如理想，博威環球證券首席分析師聶振邦就官方的說法解釋：「官方都提及是受到國慶長假期影響，一來少了工作日，另外亦令部分需求因有趕下定單的情況下提前釋放下，可能就催谷了9月份的表現，所以最終10月數據就跌穿了上升分界綫，同時又遜於市場預期。」

信心問題本來就非一日之寒，而且除了PMI，聶振邦提到10月出爐的多項中國經濟數據均不及預期，「包括消費價格指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）以及消費零售、工業及固定投資的『三頭馬車』，以上6項數據有4項都是差過市場預期，所以未必是單一數據影響了市場信心，而是有不少數據令到市場失望，所以大家對於第四季經濟前景都是得保守一點。」

料明年首季效果漸現

而在10月前，PMI在以上數據中本來亦屬表現最好，在6月起由48.8升至9月終重返50.2的擴張區間中，如今被打斷4個月連升之餘，作為相對較好的經濟指標都開始轉弱，難免令市場提高了對中央出手的期望。

回顧今年下半年，中央出手救市可謂未曾手軟，亦傾向會實現曾預告的政策方向，如7月中央政治局會議曾提及提高就業、穩定樓市、防範地方債風險，以及同推動內需的幾個策略方向，隨後中央亦有就這些方向，陸續推出包括「認房不用認貸」等措施，資本市場方面亦有以減A股印花稅為首的「四箭齊發」舉措。

至於為何諸多舉措下亦未見明顯提振，聶振邦認為，中央在救市上並未「留力」，但國內房地產及地方債的問題始終是比較龐大。「所以雖然政府就不斷地着力去推動，但這些負面因素仍存在的時候，會令相關政策的成效，和我們本身的期望可能會出現一些落差。」

不過，他亦相信中央的舉措並非無用，如先前滙金公司增持四大內銀股，他認為，該舉動並不單純以拉動市場表現為目標，「如果希望靠這些政策，對中港股市有一個很大的提振，從結果來看效用並不高，但你同時也要考慮，如果內地真的想大力去拉動資本市場表現，資金就不會是流入四大國有銀行，應該就直接流入新經濟股，效果可能會更加好。」

他認為，相關舉措或更可能是為了穩定資本市場狀況，「舉措未必是希望直接催谷指數上升，而是純粹想要穩定資本市場的狀況的效果。事實上就見到經過之前相關舉措之後，恒指似乎現在於17000點的支持力度是比較大，從這一角度去看，其實是有些成效。」

另外，早前中國增發的1萬億元人民幣國債，也傾向落在基建企業，聶振邦認為此舉為市場帶來部分憧憬，可能部分企業的業績表現有機會改善，但未必可即時見到反映成效，有機會到明年第一季才陸續出現效果。

提振股市期望莫太高

展望未來政策面，最近內地官媒放風人民銀行自今年3月及9月後，或於第四季再降存款準備金率（RRR），聶振邦預計，對股市提振沒有大關係，還是以釋出流動性為主。「上兩次降準的時候，的確是可以做到釋出流動性，令整體經濟穩定的效果。所以不論是11月或者12月再降準，相信都可以幫助整體內地經濟的穩定性，但不適宜對提振中港股市有太大期望。」

他亦預計，中央會再就製造業需求以及內房方面的政策再有着墨，推動內需消費的措施則要看情況而定，特別是留意內地「雙11」購物節的反應如何。「在『雙11』之後，一般來說京東（09618）、阿里巴巴（09988）這些平台，全部會公布她的商品成交金額（GMV）的狀況。如果都是向好的時候，相對上，可能中央又未必需要有推動消費的措施；但如果相對上不理想，盲有機會再推動，例如曾經推出過的家電或汽車方面的下鄉措施，以刺激三四綫城市、下沉市場的消費意欲。」

長遠經濟方向上，他建議關注12月的《中央經濟工作會議》，屆時若有任何政策出爐，相信會與明年而非今年第四季相關，「應該在明年着墨，因為，按以往安排會議會在12月上旬舉行，開完會後，年內就剩下不夠1個月時間，相信未必多着墨於第四季，反而對於明年整體布局，或是稍為對明年經濟增長的指導性意見方面着墨會比較多。」

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撰文：

鄭旻彤



欄名： 國情解碼