小龍：一小時生活圈2023

小龍在2017年起曾經多次以「一小時生活圈」為題分析樓市，近日大灣區的規劃愈來愈多政策出台，例如「北部都會區」，「港車北上」，「北車南下」，內地救護車可「南下」來港等等，所以今次再分析一下。

內地樓或成港樓替代品

小龍曾經在之前的文章提過幾個可能，第一個可能性是，未來大灣區運行成功之後，假設兩地樓價差異很大，即國內租金或樓價比香港平很多，但交通能控制在一小時之內，或者會令很多港人選擇在國內居住，但在香港工作。這個好比當初元朗屯門交通不便，後因交通配套改善而吸引大家搬入；澳門人亦因樓價太貴而搬往橫琴。珠三角都會成形之後，內地「一小時生活圈」圈內的樓房，會否成為香港樓市最大的供應量？或者成為香港樓的替代品（Substitute）。

但是愈來愈多交通便利方便兩地居民，例如「港車北上」及「北車南下」，那麼如果可以兩地自由行駛，那麼住在內地是否不可能?

發展局於星期一（10月30日）發表《北部都會區行動綱領2023》，交代由西至東4個區域（高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈）的發展進度，以及未來10年分兩階段（2024至2028年、2029至2033年）的推進時間表。北部都會區分為4個大區域，西面是高端專業服務和物流樞紐，涵蓋元朗和天水圍新市鎮、正動工的洪水橋/厦村新發展區、元朗南新發展區，以及規劃中的流浮山一帶。另一發展區域是口岸商貿及產業區，包括上水、粉嶺、古洞北/粉嶺北新發展區，以及研究中的新界北新市鎮。北部都會區統籌辦事處丘卓恒說，該區有3個口岸的便利，其發展範圍也較大，有潛力發展各種與口岸相關或需要較大土地範圍運作的經濟用途。先不要討論香港會否邊緣化，到時到底什麼地方才是市區？或者香港的定義是工商區如九龍及港島，或者是近工作的地方為市區。那如果大家都經常要往返內地工作，是否會開始往新界住？

18年周期分析樓市變化

英國經濟學家弗雷德‧哈里森（Fred Harrison）曾經提出18年周期，我們同樣可以分析到樓市的變化，所以2021年樓市應該已見頂，2023年至2025年對於很多人是危，但是對於年青人是機。而美國確定了收水，而大家仍在加最後一口槓桿。

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