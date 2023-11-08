今年政府《施政報告》除了減辣之外，另一項令想買樓賣樓的人關心的是，未來土地供應及「北都發展計劃」。

先講短期，政府說未來3、4年會有10.7萬個私宅供應，比上一季增加2,000個。增加數量並不多，因此，相信對樓價沒有任何影響。此外，長遠供應目標就上調44萬個，增加1萬個，增幅也不算多。但是，公營房屋的長遠增幅就非常可觀，10年內增加41萬個，超額達10萬個。

10年建85萬個單位

有些人認為公營房屋與私宅是兩個完全獨立無關的市場。只要私宅供應沒有大的變化，樓價就可以相對穩定，不受公營房屋供應量影響。這是錯誤的看法，公營房屋大量增加，肯定會影響私宅的價格，更何況政府所謂的公營房屋，包括可以出售的居屋，居屋多多少少，一定影響私宅價格。

2002年特區政府宣布停建居屋，甚至把建了一半的居屋賣給地產商轉為私宅。很快地，第二年樓價就見底了。實際上，如果2003年不是爆發沙士，樓價應該更早見底。現在，特首李家超說未來10年公營房屋的增幅，將超過10萬個。這是巨大的數目，未來10年，私宅供應44萬個，公營房屋41萬個，兩者加起來剛好是85萬個。很有趣，當年特首董建華的「八萬五」也是如此計算的，董建華也是說，特區政府手上的土地可建85萬個單位的房屋。他將分10年興建，可以提供8.5萬個單位。

2027年才開始收地

不過，新的「八萬五」與舊的「八萬五」最大分別是，當年可興建的85萬個單位的土地，在董建華上任時已經存在，是港英政府留下來的。多年後香港樓價大跌，有人認為這是港英政府為董建華留下的地雷。港英政府在1997年回歸前找到，準備好足夠興建85萬個單位的土地卻不建屋。讓香港住宅供應在回歸前嚴重不足，使到樓價在回歸前當時創下歷史新高。之後「八萬五」推出，樓價便倒下。現在，新的「八萬五」土地仍未完全在特區政府之手，不少新的土地供應得等待收地及填海。

根據發展局的計劃，收地將在2027年開始，所以在未來3、4年的供應也只有10.7萬個。也就是說，大量供應將會是3年後、4年後的事。真正的土地大供應，得等到特區政府大舉在北都收地，收地的對象是無區別的。不論是大地產商手上的土地，鄉紳手上的土地或者祠堂太公地，全部都會收回。

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欄名： 置業安居