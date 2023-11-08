湯文亮：負資產的今與昔

政府公布第三季的負資產，有1.1萬宗，只是略少於去年底1.2萬宗。對於樓市沒有信心的人，見到有那麼多「負資產」，未了解清楚就已經嚇到冒冷汗。亦有人與2003年沙士時候相比，當時有10多萬宗，比現在高10倍。但如果樓價繼續下跌，負資產數目追貼當日也是有可能。

我認為，大家應該將當時「負資產」與現在的作出比較，簡單來說，當時的「負資產」是深度負資產，不但資不扺債，甚至資產只是債務四、五成，業主無條件將單位轉給銀行還好。就算樓價上升，都要等數年後才可以清除所有「負資產」，到那時候政府已經要出招壓抑樓市，這亦是出招原因之一，不希望深度負資產重臨。

深度輕度情況不同

而現在的是輕度負資產，雖然物業資不抵債，但擁有那些負資產的人，絕對不是一個負資產者，他們準時供款，不輕易放棄自己的物業，當樓價稍為回升，那些輕度負資產者就會自動消失。

有人鬧上一任政府官員，如果不是九成按揭的「呼吸Plan」，就不會出現負資產者，其實那些人弄錯了。採用九成按揭的業主因為買了保險，所以，除非他們停止供款，否則就算他們所按的物業是「負資產」，他們仍然不會成為負資產者，沒有買保險的人才會變成負資產者，但採用九成按揭而不用買保險的人不多，但是那些人大多數是今次出現「負資產」的業主。

九成按揭多有保險

今次「負資產」的業主大數在銀行工作，才可以不用買保險而做九成按揭，這是銀行職員的福利亦是陷阱。不過，他們所付的利息比正常低很多，亦不擔心銀行會追數，大前提是他們不能丟失銀行工作，否則就算不用即時還錢，但都要交市價利息。

另外一些「負資產」是按在財務公司的物業，而事實上，有人在買樓時因為做不到銀行按揭，而被迫向財務公司借錢買樓。相信那些「負資產」很快就會變成銀主盤，雖然現在有1.1萬個「負資產」，但銀主盤只得245個，應該會陸續增加。其實，當一個人問財務公司借錢買樓，在持續高息之下，那些人的物業很快會變成「負資產」，希望那些人不是太多，否則始終對樓市有不利影響。

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欄名： 鑑古知今