步入用氣旺季 燃氣股收復失地

天氣轉涼，很快便會由秋入冬，內地亦慢慢步入天然氣使用高峰期。今年以來，燃氣股表現不理想，主要受累於工業用量疲弱以及低毛利問題。但近期多個省市順應國策，啓動天然氣順價機制，調升居民用戶零售天然氣價格，令燃氣公司毛利有望改善；加上國家日前更公布1萬億國債計劃，料燃氣工業需求將會回升，燃氣股目前處於低位，預期今個冬天應可不太冷。

天然氣供應鏈可分為上中下游，上游的主要是天然氣開發及供應，現時由「三桶油」佔領主導地位；中游為儲存運輸，例如中集安瑞科（03899）以運輸及儲存液態天然氣（LNG）為主；下游則是分銷商進行銷售到終端用戶市場，城市燃氣的市場化程度最高，昆侖能源（00135）、華潤燃氣（01193）、中國燃氣（00384）、新奧能源（02688）及港華智慧能源（01083）這5家城市燃氣公司擁有最高市場佔有率，這5大城市燃氣公司佔全國天然氣消費量約45%。

順應能源轉型大勢

今年上半年，這批下游燃氣股的業績其實不算差，盈利對比去年均錄得增長。截至6月底止，新奧能源純利增長7.3%至33.3億元人民幣，營業額跌7.2%至541億元；華潤燃氣純利升16.4%至35.4億港元，營業額升0.6%至483.7億港元；港華智慧能源純利升7%至11.1億港元，營業額跌2.7%至98.8億港元。

雖然市場消費疲弱以及低毛差問題困擾着燃氣行業，但放長時間軸看，全球「雙碳」目標始終未動搖，燃氣行業順應了「低碳」、「清潔」的能源轉型大勢。據《國家能源局》近期發布的《中國天然氣發展報告（2023）》顯示，今年首6個月，全國天然氣消費量1,941億立方米，按年增長5.6%；天然氣產量1,155億立方米，增長5.4%；天然氣進口量794億立方米，增長5.8%。

《中國天然氣發展報告（2023）》提到，天然氣作為最清潔低碳的化石能源，是內地新型能源體系建設中不可或缺的重要組成部分，當前及未來較長時間內仍將保持穩步增長，預計2023年全國天然氣消費量3,850億至3,900億立方米，按年增長5.5%至7%。

低價刺激燃氣消費

去年，內地年受疫情和工商業用氣價格高企的雙重影響，全國天然氣消費量按年下降1.7%。其中工業燃料、天然氣發電、化工行業用氣規模均出現下降。今年上半年，全國商業恢復情況較為樂觀，社會消費品零售總額達22.76萬億元人民幣，按年增長8.2%；服務業增加值達33.19萬億元人民幣，增長6.4%。

今年以來，從下游行業看，目前工業燃料、發電以及化工用氣佔國內燃氣消費的60%至70%，因此也導致國內下游燃氣消費，對於氣價較為敏感，當年現貨燃氣價格與於下一年的燃氣消費量增速高度負相關，即當期高氣價對於下一階段的燃氣消費具有明顯抑制作用，同時低氣價對於燃氣消費有刺激作用。

部分公司盈利復甦

《中信證券》預計，今年下半年國內天然氣消費增速或好於上半年。結合上半年實際情況以及該行對下半年需求形勢的判斷，預計2023年國內燃氣消費量按年增長5.9%至3,860億立方米。分終端用途看，預計城鎮燃氣在商業及交通在疫情後恢復性增長、採暖用氣需求在低基數基礎上回升（2022至2023冬季為暖冬）等帶動下，全年用氣量有望增長5%；發電用氣在氣電裝機增長、新能源所需調峰需求不斷增加、迎峰度夏頂峰發電需求增加等帶動下，全年用氣量有望增長10%，在城鎮燃氣、發電用氣及工業燃料等終端需求拉動下，國內燃氣消費有望逆轉2022年的下滑態勢，並錄得正增長。

《滙豐環球研究》發表報告指，中國天然氣使用量持續增長，該行料由於工業生產數據改善以及可能推出的促進增長政策，今年第四季銷售將進一步回升。由於政府支持價格自由化，料燃氣行業利潤率應會維持。報告提到，湖南最近實施的成本轉嫁自動化政策意味着天然氣公用事業公司的利潤變得更加透明，從而提高了盈利品質。該行表示，冬季天然氣價格始終是一個影響利潤的不確定因素。然而，據估計，雖然中東地緣政治緊張局勢不斷加劇，但上游供應商的合約量正在增長，顯示行業面臨挑戰時，部分公司的盈利仍正在復甦。

積極推進聯動機制

除了受天然氣消費需求影響外，上游天然氣價及售予終端用戶的價格差距，會直接影響燃氣公司的毛利表現，而終端售價一直受國家政策所規管，燃氣公司不能隨便加價或減價。近年來中央政府積極推進上下游價格聯絡機制的建立，國家發改委以「管住中間、放開兩頭」（即管住配氣價格，放開氣源採購價、終端銷售價）為總體思路，出台多個文件要求理順天然氣銷售價格以及建立完善氣源采購和銷售價格同步聯動機制。

今年兩會期間，國家發改委的《2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案》報告中，明確提出，建立健全城鎮燃氣終端銷售價格與採購成本聯動機制，積極推進天然氣上下游價格聯動機制的建立。

定價將採通用模式

今年6月起，各地方順價工作加速完成，目前已啟動順價政策的省份覆蓋東部和西部地區較多，中部和東北地區也有涉及，多以省會和經濟發達城市為主。居民氣價格調整後漲幅均為5%以上，其中安徽、河北、江蘇、四川、甘肅等地升幅達到雙位數字。已發布文件的城市中，新的順價機制已於9月初落地。上述地區執行力度加強，有助於在全國範圍內帶來示範效應，城市燃氣行業有望迎來順價機制的日益完善，帶動行業整體毛利水平企穩回升。

早前中國燃氣副總裁李雲濤接受傳媒訪問時亦表示，多個省市推出順價政策的速度相當快，隨天然氣定價更市場化，有助改善內地燃氣業務毛利率。現時中燃的每立方米毛利已逐步改善，今年4月的毛利約0.48元人民幣，6、7月的毛利已回升至0.6元人民幣，4至7月份的毛利平均約0.57元人民幣，預期冬季來臨前，毛利會維持約0.6元水平人民幣。

李雲濤指，根據最新氣價政策，未來定價將採納國際通用模式，根據各種氣源的加權平均成本釐定採購氣成本，而且要求地方政府執行配氣價格，相當於資產回報率7%的指引，同時簡化銷氣程序，解決順價滯後的問題，非居民順價只要物價局批准就可以，順價頻率也要提高，非居民氣價至少每季調整一次。

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撰文：

李兆明

