決勝第四季環球配置搶回報

進入第四季，又是最後衝刺的時候，有必要花點心思在資產配置上。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐接受本刊專訪時，不單講中港股市的前景，還大談美股、日股和其他資產類別的投資機會，意味決勝第四季，可借助布局全球資產來「搶回報」。

相對而言，他對港股持謹慎的看法，在「基本情境」下，恒指的交易區間在17000點至19000點。除非中央有大手筆救市，且外圍風險紓緩，恒指區間或可上移，介乎19000點至21000點。「如果真是有更策略性的計劃，如建立一個平準基金，相信會有比較正面的變化。」

現在美國10年期國債收益率高企，全球股市大受影響。鄭子豐認為美股可適時超配，如科網、石油類股份，仍有不少機會。至於港股，可留意有望受惠國策扶持的非必需消費品板塊，包括電動車、家電及體育用品股。

進入第四季，又是最後衝刺的時候，暫時埋單計數，港股依舊「熊」霸天下，恒生指數、恒生科技指數自年初至今下跌12.1%、7.8%，許多二三綫股更加不止這個跌幅。若果今年一直專注於港股的投資者，絕對有必要花點心思在資產配置上，或可趁在2023年結束前追回部分失地，甚至反敗為勝。

適時超配美日股市

最近的港股受盡內外夾擊，外圍因美國10年期國債收益率持續高企，更一度升穿5厘，為16年來首見，大大影響資金流向，既然無風險利率已可以坐收4、5厘息，自然會驅使人們「棄股買債」，或將資金調返美國市場，不利港股，以至與港股走勢息息相關的人民幣表現，人民幣離岸價於周四（26日）收報7.3237，始終未能守在7.3水平。至於內在因素，莫過於市場信心疲弱，使得大市「陰住跌」。最明顯，香港行政長官李家超於周三（25日）發表任內第二份《施政報告》，市場本來金睛火眼聚焦調低股票印花稅，以及樓市「減辣」措施，結果《施政報告》卻沒有帶來驚喜，港股當日升市大幅縮水，恒指由最多上漲474點，最後收市僅升93點。

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐接受本刊專訪時，不單講中港股市的前景，還有相當篇幅涉及美股、日股和其他新興市場，意味決勝第四季，可借助布局其他市場來「搶回報」。根據渣打銀行最新的投資評級，目前美股為「超配」（Overweight）評級，「我們會提議投資者適時超配美股，即使整個大環境有很大風險，但美股通常還是會跑贏其他市場。」日本股市也是「超配」，主要因其估值平，盈利尚有一定的上調空間。值得注意是，印度股市的評級僅為「中性」（Neutral），但考慮到國際投資者的參與度偏低，如果大家的投資組合欠缺印度主題，相信仍有配置價值。

對於同樣是「中性」的港股，他持比較謹慎的看法，作出了兩個不同情境的預測，在基本情境（Base Case Scenario），恒指大概會在17000至19000點的一個區間徘徊狀態，而樂觀情境（Bull Case Scenario），恒指交易區間將會上移，介乎19000至21000點之間，後者出現的機會率約有30%。「基本情境建基於內外因素的考慮，內地經濟處於輕微復甦的態勢，但不是一個很強勢的增長，未來一個月可望有更多財政措施出台刺激經濟，令全年經濟增長達到5%的目標。外圍風險因素方面，美國經濟在未來12個月將進入衰退，這個仍是我們的基本假設。」

觀察中央政策力度

港股輾轉又回落至17000點的區間底部，是否意味當前正是入市良機？看來不是。除了指數水平，他希望更進一步觀察中央的政策力度和企業盈利情況，以便評估2024年的經濟前景，「畢竟政策的不確定性很高，我們會採取一個比較觀望的態度，現在比較關注的，在財政政策方向之外，還要看企業即將來臨的業績期，接下來的業績究竟是怎樣，我們覺得市場仍然估得很高，盈利按年幅幅大約在7%至10%，我們是有一點擔心。」鄭子豐說。

的而且確，最近已出現多宗因業績、數據不佳，股價急挫的例子，好像李寧（02331）剛公布第三季運營狀況，顯示第三季同店銷售按年錄得中單位數下降，差過市場預期，被多家大行調低目標價，結果股價於周四單日插水20.7%，又連累同行安踏體育（02020）和特步國際（01368）挫5.3%及4%。

據他估算，第三季業績有機會較預測下調2%至3%，表面看降幅似乎「濕濕碎」，但配合偏淡的市場氣氛，往往會放大其破壞力。鄭子豐解釋：「其實對市場的衝擊未必細，當大家已對中港市場的股票相對看得比較極端，如果企業再公布一個令人失望的業績，不單止會影響未來的盈利預估，也會影響整體估值的走勢。大家不時會問恒指市盈率在10倍以下，是否很低迷，關鍵在於，歷史曾經有過更低的水平。」

一、以巴衝突不會惡化

當然，若第四季港股僅僅出現「基本情境」，相信勉強只能「回本」，很難有所進帳，除非出現「樂觀情境」，讓恒指重返20000點以上，這樣留守在港股的投資者，或許有反敗為勝的機會。在他眼來，「樂觀情境」至少須有三方面配合，一是以巴衝突不會進一步惡化，並且看到更多外交的斡旋。他說：「基於現在中東局勢，我們提升了地緣政治風險的估算，當緊張局勢升溫，加大了油價可能再升的空間，隨之而來，通脹壓力仍然存在。」

二、美國經濟需軟着陸

二是美國經濟進入軟着陸，資金啟動更偏好於風險資產的「Risk on」模式。「我們覺得首先要觀察美國的勞工市場，究竟新增就業職位，會不會回落至一個比較令人舒服的水平，但暫時勞工市場相對比較緊絀，令市場把好消息當成壞消息，相信聯儲局會維持『Higher for Longer」的取態。」

問題是，勞工市場差至甚麼程度，才會不讓市場擔憂美國經濟快將陷入衰退，反過來將壞消息當成好消息炒。他說：「很難有一個很科學的界定水平，我們覺得在目前的情況下，市場更為擔心在比較動盪的局勢，聯儲局仍有加息的可能性，如果就業數據真的回到一個比較失望的水平，反而是件好事，令市場相信聯儲局真的暫停考慮加息。」美國勞工部將於下周五（11月3日）公布10月非農就業人數，市場預測為16.8萬個，而上月數值為33.6萬個，遠高於預期的17萬個。

三、救市力度超過預期

三是中央救市力度會否超預期。無可否認，國內救市招數有增無減，包括當局將增發1萬億元人民幣的國債，計劃一半資金於今年底前使用，另一半用於明年，集中支援災後恢復重建，預計赤字率由3%增至3.8%。另中央滙金在A股市場增持四大國有銀行，並承諾在未來半年繼續入市增持，但奈何種種措施對市場的提振作用極之短暫，看來刺激股市的門檻愈來愈高。

對滙金入市，他有這樣的解讀：「只能說外圍有很多風險因素，令整個風險資產、環球股市有一定負面壓力。在這個情況下，不是若干用銀碼入市，便可以完全抵銷所有不利因素。如果真的有更策略性的計劃，如建立一個平準基金，我們覺得對整個市場進入一個更為機構性的投資環境，相信會有比較正面的變化。」之前，市場曾經傳出中央計劃設立規模達數以千億的平準基金，惟目前暫時未有聲氣。

值得注意是，國內未來將有一些重要會議召開，包括三中全會、全國金融工作會議，很有可能於會議前後有政策出台。「如果是比較大型，講緊幾萬億規模的話，就會符合我們樂觀情境的預測。」此外，他更希望看見全國性、支持戰略性產業的措施，如扶持電動車、數碼經濟等行業，「即使未必是一個可以量化的措施，我們覺得市場都會回復信心。過去一段時間，政策效果未能維持太長時間，主要因整個經濟發展沒有一個很核心的動力，取代過去重點依靠的經濟模式，如果數碼經濟、電動車行業往後有更大的空間，政策不僅在需求上提供優惠，對研發、對個別公司能有一定支持，總體經濟將會有一個比較持久的動力出來。」

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撰文：

林衞、張以正



欄名： 封面故事