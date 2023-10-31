Bill Ackman平美債淡倉 美債息見頂未？

早前一直看淡美國國債的著名投資者、對沖基金Pershing Square創辦人阿克曼（Bill Ackman）表示，在衡量當前利率水平及現存風險後，已平掉美債淡倉，這是否意味債息見頂呢？

本周一（23日），阿克曼在社交媒體X（前稱Twitter）上發文說：「我們回補了債券淡倉。世界上有太多風險，以目前的長期利率來看，不能繼續造淡債券。經濟放緩的速度比近期數據顯示的要快。」簡單而言，他認為，美債暴跌可能即將結束，目前繼續造淡的值博率不高。

8月開美債淡倉大賺

阿克曼於今年8月押注造淡美國30年期國債。他當時指，預計全球經濟將發生結構性變化，如去全球化、國防成本增加，以及能源轉型等因素會導致通脹上升，通脹將持續在3%的水平。隨着32萬億元（美元，下同）的債務和巨額赤字的出現，以及再融資利率的提高，國債供應量肯定會不斷增加。如果把新發行的債券與量化緊縮（QT）加起來，「很難想象市場如何在不大幅提高利率的情況下，吸收如此大量增加的供應。」

地緣政治和金融因素，以及對美國潛在政治分歧的擔憂，進一步影響阿克曼的決定，他認為，長期債券會大幅重新定價，從而可能將30年期國債孳息率推高至5.5厘左右。因此，他當時大舉通過期權造淡30年期美債，認為該策略既可以對沖長期利率上升對股票的影響，也可以作為一種高概率的獨立賭注，「很少有宏觀投資還能提供合理可能的非對稱回報，這是其中之一。」

英國《金融時報》引述消息人士報道，阿克曼花了大約1億元的期權費來維持他的淡倉倉位，而他從這次操作中獲利約3億元。

30年期美國國債孳息率在阿克曼發文當日高見5.18厘，創2007年以來新高；10年期國債孳息率則在16年來首次突破5厘，兩者其後皆稍為回落。雖然30年期美國國債孳息率，目前離阿克曼8月的目標5.5厘仍有一段距離，但其短短2個多月，已淨賺約2億元，回報可觀。那麼，這是否代表美債息就要見頂？

地緣政治影響不長

一般而言，美國國債作為避險資產，在環球地緣政治風險下，投資者會買債避險，像2022年俄烏戰爭爆發時出現的情況。然而，近期以巴衝突引起的緊張中東局勢對美債的影響似乎不及俄烏戰爭。

本月初，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）間的衝突雖一度壓低債息，但仍無阻債息其後創新高。即使如俄烏戰爭，對壓制債息的作用亦只有約半年，更重要的還是對經濟前景的預期、政策利率等因素。

瑞銀指，美國10年期債券孳息率上升有多個原因，首先，聯儲局政策利率預期提高，而這種預期受到美國經濟韌性和持續通脹的影響。其次，消費增長的韌性和財政擴張，導致實際自然利率（Natural Rate of Interest）上升，減少了投資資金的供應。最後，由於擔心美國財政狀況惡化，投資者因持有長期債務而要求的額外補償，即期限溢價（Term Premium）一直在上升。

瑞銀預計，孳息率即將見頂。該行解釋，政策利率正在見頂，加上增長和通脹率下降，應該會導致孳息率下降。自然利率並非結構性走高，期限溢價可能不會進一步大幅上升，因過度上升或損害國債市場運作和金融穩定，從而促使聯儲局出手干預。

美債拍賣料創新高

美銀證券（BofA）分析師修改了其對2024年美國國債發行量的預測，預計10年期國債發行量將達到創紀錄的1.34萬億元，比此前預計的增加900億元。

美銀解釋，預計利率上升將加劇美國赤字，導致赤字支出增加和美國國債發行量增加。這種融資成本的螺旋式上升可能會持續下去，據2023財年超預期的赤字預計，赤字將由2024年的1.8萬億元升至2026年的2萬億元，淨利息支出佔GDP的比例將於2026年達創紀錄的3.5%。

美銀預計，美國國債拍賣規模將會增加，尤其是在8月的再融資（Refunding）之後，這將導致除7年期和20年期外，所有期限國債的拍賣規模升至歷史高點。

兩間行的看法看似不同，但其實關鍵在時間點。短期而言，債息或即將見頂，而中長期而言，在供求失衡未改下，美債仍有向下壓力。

阿克曼在美國公布第三季國內生產總值（GDP）前平掉美債淡倉，加上其言論推測，或許暗示其預計GDP數據或不如預期，繼續利好債券市場，並推高債券價格。

不過有趣的是，美國於本周四（26日）公布GDP等數據，表現好過預期，長債息隨即一度直綫向下。雖然過程未必如阿克曼所料，但結果似乎對於他正中下懷。

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撰文：

林斯凱

