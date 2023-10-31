《施政報告》減辣未撤辣 觀望氣氛不變

新一份《施政報告》對3項樓市「辣招」作調整，業界對此反應不一，有人認為未有全面「撤辣」，對僅僅「減辣」的成效成疑；另有人認為「減辣」有回應業界的訴求，能為市場帶來新動力，刺激成交量上升。發展商亦把握樓市氣氛好轉的機會，積極推盤，惟定價方面仍然以折讓價推售為主，續現「時光倒流價」，反映發展商對後市仍然保守，先求銷量，未有貿然提價。

行政長官李家超於新一份《施政報告》提出「減辣」，3項樓市「辣招」均有所調整。其中將買家印花稅（BSD）、新住宅從價印花稅（NRSD）稅率由原先15%，減半至7.5%，而額外印花稅（SSD）禁售期由原先的3年，縮短至2年，即日生效。此外，向合資格海外專才徵收的置業印花稅安排，將由現時的「先徵後退」，改為「先免後徵」，即該批買家可先按本地居民準則繳費印花稅，若期限內未成為香港永久居民，則要補交稅款差額。

分析：或難阻樓價下行

地產建設商會執委會主席梁志堅認為，雖然商會期望的政策是全面「撤辣」，但今次各個稅項均有調整，有做到「對症下藥」，尚可接受。其中最重要是專才來香港買樓改為「先免後繳」，期望物業交投方面可以增加。梁志堅另指，發展商都是視乎市場反應而作出部署，以現時的市況而言，料定價仍要稍為減價吸客，暫時加價空間不大。

仲量聯行香港主席曾煥平就直指，政府是次「減辣」屬「半桶水」，無助扭轉樓價跌勢。他認為，在外圍經濟欠佳、中東局勢動盪的情況，息口將持續高企，香港股市表現欠佳等不利因素下，明年樓市及樓價也欠樂觀，又指就算政府全面「撤辣」，只能對香港樓市帶來為期數月的短期刺激作用，但現時僅為「減辣」，相信影響更短暫。

他說，內地人購買香港物業的熱潮已過，加上內地經濟欠佳，相信政府調整海外專才置業印花稅安排的效用有限。現時經濟欠佳，有意購買第二個物業的人寥寥可數，相信寬減港人購買第二個物業的從價印花稅刺激作用不大。

摩根士丹利報告亦有分析《施政報告》措施對樓市的影響，認為雖然基於高利率，樓價前景仍然負面，但印花稅的放寬或推動交易量增加。加上更多措施吸引人才和資本，有助股市增長，從而促進財富積累。

其實除了「減辣」外，新一份《施政報告》亦有其他新措施料能對部分地區的樓市帶來推動，包括在啟德建造智慧綠色集體運輸，連接啟德跑道區至港鐵啟德站。適逢該區有全新樓盤準備銷售，由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的大型新盤啟德海灣第1期，日前趕於《施政報告》發表前一天，就公布首批單位價錢。首張價單提供208伙，涵蓋一房至三房戶型，如選用即供付款可享最高22%折扣優惠，而選用特選客戶建築期付款計劃雖然只有最高20%折扣，但發展商提供達成交價3%的提前成交現金回贈，以此方法計算的話，入場價約510萬元，折實平均呎價就約19,798元，創同區近6年半新低，平絕跑道區已開售新盤。

啟德海灣「以量行先」

資料顯示，跑道區對上一個以價單形式發售的新盤為MIAMI QUAY I，於去年9月推出首批130伙，當時折實平均呎價約22,452元，對比下是次開價低約11.8%。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，是次定價按市況承受能力調整，可謂「不計成本，明益買家，以量行先」，個別單位對比同區一手價錢上有近三成折讓。

至於英皇國際（00163）旗下港島香港仔項目澄天，更以重回約8年前的「時光倒流價」搶攻。首批單位提供55伙，發展商提供最高5%折扣優惠，折實價440.14萬元，折實平均呎價則約17,086元，創港島區逾8年新盤的折實平均呎價新低。

澄天首張價單共55伙，提供一房及兩房戶型，折實售價約440.14萬至約745.56萬元，折實呎價15,390至19,434元。英皇國際集團副主席楊政龍指，項目以「親民價」推出，定價參考同區樓盤，比個別同區新盤定價低約一半。即日起對外開放示範單位（見71頁新盤圖鑒）及收票，視乎市場反應，最快下月初發售。

資料顯示，同區由九龍建業（00034）發展的登峰．南岸於2015年11月推出首批50伙，當時折實平均呎價約17,744元，是次澄天定價較其再低3.7%，故可謂重返8年前水平。

事實上兩個全新盤在定價上都提供一定的折讓空間，反映發展商亦未有因為政府「減辣」而大幅扭轉對後市地態度變得樂觀，而是繼續抱著以量先行的態度去貨，相信兩盤的市場反應及銷情能為後市作指標，供其他發展商調整推盤策略。

除了加快步伐推全新盤外，另有發展商因應市況，在重新調整旗下新盤餘貨單位定價後展開銷售。新鴻基地產（00016）旗下大埔白石角University Hill 2A期上載新價單，提供65伙，雖然折扣優惠未有改變，惟發展商為建築期付款計劃增設3%提前付清樓價現金回贈及3%額外現金回贈。該批單位折實平均呎價約16,127元，較今年4月公布的上一張價單低約2.4%。抽出新價單中1座7樓A5室為例，單位定價1,264.09萬元，跟4月推出的低一層6樓A5室一樣，可推斷發展商加推新單位時有稍作減價。

此外，發展商亦已上載銷售部署，新地副董總經理雷霆稱，該盤將於下周二（31日）推售129伙，其中88伙以價單形式發售，其餘41伙則以招標形式發售，主要為特色單位。雷霆另透露，同系天水圍天榮站上蓋項目YOHO WEST，以及屯門NOVO LAND 2A期的第1座單位，都計劃於11月內先後推售。

路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸晉環則最高大減近三成價求售，發展商日前突修改全部價單，下調41伙售價，並更大幅上調部份單位折扣率。減價單位涉及30伙開放式和11伙兩房戶，發展商最新將定價調低12.7%至18.4%不等，連同增加近10個百分點的折扣，實際減價達23.3%至28.9%。以2B座2樓D室為例，實用面積294平方呎，先前折實價為886.82萬元，是次降低28.9%至630.88萬元。其實晉環的情況跟上文其他新盤都稍有不同，因為晉環早於2021年中推售，受SSD調整影響，部分項目買家經已脫離禁售期，發展商可能需要面對單位業主放盤的競爭，所以發展商可能會更急切想要去貨。

發展商趨向積極之外，亦有買家因「減辣」變得果斷入市。華懋旗下何文田瑜一·天海於《施政報告》發表翌日以招標形式售出1伙特色單位，為2A座G樓Maison D室，成交價為3,111.5萬元。據了解，買家為內地客戶，早已心儀項目，得知可節省達400多萬的印花稅款，故決定入市。

外地專才加速入市

二手市場亦有一些較即時的反應，據代理透露，在報告出爐當日隨即截獲逾百宗查詢，其中近六成為內地客。向來受內地客歡迎的九龍站即日接獲多組內地客查詢，主要了解「先免後徵」的具體詳情等，預計待更多細節公布後，客人正式消化該信息，然後就會作出入市決定。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預計，新政策吸引更多非本地專才入市，今年第四季二手交投按季增加逾兩成至8,300宗。

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：

蔡子俊



欄名： 樓市測溫