中國消費復甦勢頭現 板塊表現分化需慎選

上周出爐的中國第三季國內生產總值（GDP）以及9月經濟數據，除了得見中國經濟稍有起色，當中主要由消費帶動，亦令人注意到國內的消費市場景氣或有復甦迹象。不過從近期各企的季績來看，受惠於消費復甦的板塊未必如想像中多。

據《國家統計局》上周三（18日）公布，國內今年9月份社會消費品零售總額為3.98萬億元（人民幣，下同），按年增長5.5%，較預期的4.9%增長明顯更高；而今年首9個月社會消費品零售總額為34.21萬億元，按年增長6.8%，亦略高過預期的6.7%升幅。

就經濟數據表現，中原資產管理聯席董事鄺建揚認為，中國消費市場的確可見有復甦的勢頭出現，「可能坊間認為中國的經濟是很差，但實際上實體經濟出來顯示，其實整體經濟有自疫情之後逐步復甦，當然復甦的速度比起預期或者有些偏差，但整體而言都算回穩，消費類方面具體開始見到一個明顯的復甦勢頭。」

而且比起市場普遍提出的消費降級，他傾向認為國內在高檔的消費力仍存在，並反映於汽車市場，以及通脹之上。「消費的復甦勢頭強勁，我覺得汽車板塊某程度上可能是帶動消費增長一個動力，暫時也不像有消費降級的情況出現，因為現時內地國產汽車價錢和外國嘅品牌比都相對較高。另外一方面，本土內需包括日常生活大部分必需品，暫時都未見有消費降級，始終內地仍然在通脹，未見有通縮嘅情況。」

亞運後體育用品需求減

不過在消費市場看似造好同時，最近的體育用品股龍頭表現卻令人大失所望，下調全年銷售指引的李寧（02331）在公布第三季營運數據後，股價於周四（26日）急插兩成，鄺建揚就指國際品牌正回歸中國市場搶佔市場，以自家單一品牌經營的李寧比起安踏（02020）會較吃虧。

他表示，「始終最近幾年內地的品牌發展不錯，她們的產品價格其實都開始貼近國際品牌的價格，變相她們的競爭力就比以前低了，所以當國際品牌返回中國這邊搶市佔率，其實對它們嘅影響就會特別大，尤其是李寧一方面，而安踏始終只得少於一半的生意來自安踏品牌，現時都是以國際品牌為主，變相對它的影響就會較低。」

而比起以上兩企，鄺建揚認為旗下擁有Nike和Adidas兩大品牌的分銷權的滔博（06110）會成為比較突出的企業，始終當該兩大國際品牌有回到內地市場的打算，對滔搏的業務就會有比較大的幫助。

然而體育用品股本來就並非他屬意的板塊之一，亦不看好實體經濟的恢復對該板塊的利好作用，「我自己個人看法就一般，因為體育用品始終不算是經常性消費，而且剛剛都過完亞運，需求應該會慢慢會放慢，所以整體而言，我的看法就是一般。而且她們本身的估值都不算便宜，例如安踏都接近20倍PE，李寧都接近13倍，尤其李寧在未來沒有增長的情況下，對比現時很多的大藍籌，其實普遍都在7至8倍PE，令它的估值不算特別吸引。」

至於在下月即將到來的內地傳統網購節日「雙11」，鄺建揚對其提振消費的效用期望不高，主要還是受京東（09618）稱下調了收入預期影響，「雙11我想暫時效力應該都有限，尤其高端消費影響會比較大，近期京東向下修訂營收指引，某程度上都反映了現在高端消費的網購方面，其實已開始有點減弱，這一點大家要特別小心。」

餐飲行業景氣有所提升

還原基本步，消費相關板塊上，鄺建揚最看好的還是較貼地氣的餐飲股，「因為餐飲始終都是必需品的一個範疇。」據《國家統計局》的9月份社會消費品零售數據，實際上亦反映了餐飲業的景氣有所提升，按消費類型分，9月份商品零售按年增4.6%；餐飲收入則增長13.8%；首9個月商品零售按年增5.5%，餐飲收入為37,105億元，按年增18.7%。

除了看好行業本身，他亦看好相關股份的投資價值，「個別的餐飲股目前股值都相對地比較低，而且做餐飲始終現金流都會比較強，令防守性方面會特別強，而股值在目前的位置來說，其實再向下尋底的機會率應該不會太大。」而且若行業能受惠於經濟復甦，消費開始回暖下，他相信隨時有機會見資金回流，有機會令到整個板塊的股票一起炒上。

個股而言，他表示會揀選比較冷門的呷哺呷哺（00520），認為公司的現金流狀況吸引。「她的主要賣點就在於，過去多年的現金流都頗穩定，平均一年嘅經營業務現金流都接近10億，對比公司目前市值30億的話，其實她的現金流是在反映公司的估值有點偏低。」

此外，他認為公司的定價及營運方式，面對經濟下行具防禦性，「因為她主要都是以快餐為主，還有一人火鍋都傾向換枱率會比較快，而且定價平均每人消費都在60元以下，變相即使未來經濟有機會轉弱，這個消費的價錢水平，我想對她影響應該都不會太大。」

撰文：

鄭昊彤



欄名： 國情解碼