如果未來經濟不好，而如我之前文章提出影響只有中產。所以我需要為我手中的錢保值。但是對於中產來說，你必須要學習周期。

你對資產價格的投資是時間規律呢？一定是低點買進才有意義，至於你買甚麼，例如房地產或者債券或者股票，是表示獲利的大小。但是當你高點買入，只是輸錢的開始。

康波致富機會 只有3次

在世界經濟周期中較長的周期是康得拉季耶夫周期（Kondratieff Wave），它一個循環是60年一次。大家知道60年這是一個人由成年後工作理財到死亡約60年。它分為回升、繁榮、衰退、簫條。在一個人到退休60歲的人生中，其中30年至40年必須理財及工作，30年至40年中康波給予你的財富機會只有3次，例如在一個40歲至50歲的人當中，有幾個機會，包括2003年，及2008年如果那時候買股票、房地產，那麼到今天即使是不是富翁，至少今天是一個中產。兩次機會能夠抓住一次你就能夠成為中產階級。

2003年之後如果在上水，元朗等經營一間藥房，你已經可以生活無憂。那是周期帶來的機會，正如很多人說天時地利人和中的天時。過去量寬10年，美國主導「大撒幣」下，大量市場流動性並不是流入實體經濟，而是湧往股、樓、加密貨幣等市場瘋炒，有錢人身家水漲船高，富者愈富。簡單的「錢生錢」，誰敢槓桿，或者誰敢槓桿、再槓桿，便是致富的關鍵。

房地產投資成為過去10年的贏家，但是量寬的時代已經完結，那麼過去10年的財富如何可以留得住?過表示房地產的天時，將會消失。那麼買房致富這神話不能持續。

甚麼都不做 先保存性命

如果一旦發生金融危機，2008年帶來的財富將會轉移，由上一代中產轉移到年青人或者三無人士（無錢，無樓，無車）的人，部分人將餘下只有負債。如何超越周期，這是非常困難。或者要複製或找出好像2003年在上水，元朗等經營一間藥房的事業是非常困難。但是有一樣事你可以做到，就是甚麼都不做，因為不做代表沒有輸。那表示你在九運前沒死去。

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欄名： 贏在轉勢