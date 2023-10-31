曾淵滄：政府減辣 聊勝於無

施政報告終於出爐，眾人期待的撤銷辣招沒有推出，而是減辣。買家印花稅（BSD）與從價印花稅（AVD）減半，由原本的15%減到7.5%；額外印花稅（SSD）的期限從3年減到2年；唯一突破是輸入人才就可以馬上免除SSD，除非7年後未能成為香港永久性居民才要繳稅。

外來人材亦未必買樓

辣招減半所產生的效用相當有限，對外來的賣家來說，7.5%加7.5%，總額15%也不少，吸引力有限。而SSD從3年改為2年，從而會增加市場的供應，不利於樓價。唯一有推動樓價的措施是免除外來人材才買樓需要預繳的稅。由「先徵後退」改為「先免後徵」。目前已入境的那些外來人才就的確有可能會因此而買樓，不過，如果他們已經租了樓，租約才剛剛開始的話，可能不會馬上買樓。因此，短期內對樓市的作用也是有限，希望這份施政報告能馬上振興樓價的人可能會失望。

當然，減辣總好過甚麼都不做，對那些剛剛到香港，仍未租樓的專業人才，「先免後徵」就有吸引力。當然，這些人買樓之前，也會衡量，考量樓價的走勢。一向以來，樓價上升，人人想買樓。樓價下跌，想買樓的人也不買了。但是，外圍因素影響樓價更大，這因素就是利率的走勢。

目前，美國10年期國債利率升破5厘，這表示投資者預期美國聯儲局不會這麼早減息。投資者對未來半年的預測將是不再加息，也不減息，繼續維持在目前的息率，而目前的息率則是相對的高。

談到息口，加息周期的確可能已經結束。過去幾次聯儲局開會，事前許多人都擔心加息，但最終沒有加。這是因為聯儲局官員在議息之前總是不斷地「放鷹」，不斷地說應該加息。

壓力測試已失去作用

只是，過去的許多次加息周期，在停止加息後，幾乎馬上就開始減息。這一次直到今日，聯儲局官員仍然在說可能加息，沒有任何人會覺得短期就會減息，沒有減息則目前的相對高息就會維持，這是造成長年期國債利率上升的原因。

高息的時間維持大久會影響部分人真的無力供樓，人們買樓時，銀行會進行壓力測驗。一般上，壓力測驗是把當前的利率加2厘，然後計算買樓者有沒有能力支付，加2厘後的供樓分期付款。但是，過去樓宇貸款加息的幅度已超過2厘，之前的壓力測試已失去作用，一些銀行仍會因此要求借錢的人，重新進行壓力測試。

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欄名： 置業安居