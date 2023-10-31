湯文亮：《施政報告》能否穩定樓市

特首李家超在星期三（24日）還未讀完《施政報告》的時候，已經有不少電話問我對《施政報告》睇法，是一份正面，負面抑或是中性的《施政報告》？我認為是中性偏向比較好的一面，而最好的就是政府終於夠膽踏出第一步，這一步是非常重要。正如第一位登陸月球，美國太空人岩士唐（Neil Armstrong）踏足月球時講一樣，月球一小步，人類一大步。老實說，大家應該接受，不能太苛求。如果無效，政府又可以行多一步，鬧都沒有用。

大減七成算是不錯

有人說，今次是半撤，內地人買樓與港人買第二個單位的辣招稅都是減半，其實不止一半，以港人買第二個單位為例，本來要付15%辣招稅，現在只需要付7.5%，其實不止撤了一半，因為原本是多付10.75%（15%-4.25%）印花稅，現在只是多付3.25%（7.5%-4.25%）印花稅，大約撤了70%，算不錯了。

香港樓市能否止跌回穩，關鍵並不是是否撤辣招稅，不能說沒有作用，但是作用並不是那麼明顯。現在，最有機會買樓的就是申請來港工作的專才，他們平均百萬年薪，買樓並不是問題，但政府要他們先繳付30%印花稅，買2,000萬單位要先付600萬稅，試問怎會有吸引力？今次施政報告作出更改，就是不用預先繳付，如果不足7年而將單位賣走，才要付30%印花稅。有傳媒話，有別於以往的「先徵後退」，現在是「先免後徵」。我覺得有所誤會，如果專才買的單位超過7年，是不用繳付30%印花稅，「先免後徵」是否有手民之誤？但我有一個問題，專才是否要付4.25%印花稅，甚麼時候付？

適當時候回復放貸

今次《施政報告》對樓市的着墨甚多，甚至有人認為，是政府對地產商或者大業主的讓步甚至妥協。老實說，今次《施政報告》其實是可以不撤辣。但如果不撤辣，就沒有辦法增加購買力，現在銀行除了收緊放貸之外，又不斷向信用良好，準時還款，借貸比率低於金管局要求的按揭客戶追數。結果有不少客戶被迫賣樓，而市場又沒有足夠承接力，樓價自然會下跌。由此可見，政府今次撤辣並不是地產商或者大業主壓力，而是銀行向客戶追數的副產品。老實說，銀行是靠放貸生存，不借錢讓人買樓做生意，即是銀行自己不做生意。在適當時候，銀行又會回復放貸，樓市亦會回復正常。

但政府已經部分撤辣，多了內地人買樓，以及港人可以多買一個單位，需求增加，今次《施政報告》最終會令樓市回復升勢。

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欄名： 鑑古知今