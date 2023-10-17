ESG成國際熱話 投資相關產品要考慮甚麼？

ESG的三個字母分別代表Environment（環境保護）、Social（社會責任）和Governance（公司管治），隨着全球社會和投資者對可持續發展的關注度不斷增加，對ESG投資需求亦有所上升。ESG投資是指不僅關注企業的財務表現，還將企業對環境影響、社會責任和治理實踐納入考量。而港人投資ESG產品的興趣亦愈來愈大，一般市民想投資ESG應從何入手？投資時又有甚麼需要注意呢？

ESG議題在國際備受關注，環境社會及企業管治基準學會（The Institute of ESG & Benchmark，IESGB）創辦人龐寶林表示近年的天災不斷，「地球已經很不健康，需要在ESG方面在做更多來提高警覺。」他又指中國在這方面做得相當好，尤其是電動車產業發展日新月異。至於香港企業對ESG的發展意識和實踐水平，他認為「許多企業和機構仍處於摸索階段」，不過新冠疫情令ESG備受重視，使愈來愈多企業及投資者認同或接納ESG理念，並逐漸成為一項重要的商業規範。

而專業諮詢機構艾華迪集團首席合夥人彭頌邦亦表示，香港企業目前在ESG方面的質素參差，但相信的未來差距會縮窄。他解釋，現時ESG的評核愈來愈嚴謹，而港交所（00388）今年便提出更新上市規則，要求上市企業執行更高的ESG標準，例如披露應對氣候變化的風險和機會、擴大公司對碳排放的數據披露準則。

龐寶林和彭頌邦認為，近年香港人對於投資ESG產品的興趣愈來愈大，並解釋從三方面可見：第一，許多不同媒體和機構都舉辦過以ESG為主題的獎項，而且現時受認可的環保、持續等與ESG概念相關的基金約有200隻，反映ESG投資在香港有市場；第二，投資者教育愈來愈普及，尤其現時不少院校都有提供ESG方面的課程或活動，讓年輕一代從小到大開始接觸，明白「投資ESG不是單純為得到金錢上的回報，亦是為對社會作出正面影響」，相信待他們踏出社會，亦會有更大興趣投資ESG；第三，政府亦實施政策配合，除了有港交所強制要求上市公司提供ESG報告，政府發行的綠色零售債券亦備受關注，另外還有提供資助予教育機構，以鼓勵舉辦ESG課程。

評級有助入手投資ESG

至於一般市民想要投資ESG，龐寶林認為，最簡單的方法是投資政府的綠色債券，而其目前規定的息率至少高於4.75厘。此外，不懂選擇合適公司的投資者亦可投資基金，而基金有許多類型，可以選擇投資在水資源、可持續發展或各種ESG相關的行業。

他以聯合國的永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）為例，SDGs都有清楚列明不同目標，包括教育、貧窮國家等，市民可按需求進行投資。而在投資時，龐寶林表示可以考慮一些以歐美地區為主要客戶的公司，因歐美市場看重ESG，如果企業不符合標準，便會被踢出市場，所以這些公司在ESG方面都有較好的表現。

同時，龐寶林和彭頌邦都指可利用一些輔助工具，例如不同機構的ESG評級系統，和留意ESG的獎項。他們解釋，經過評級機構或獎項評審查核的公司都是得到認可的，尤其現時獲獎的公司多數都是早年已開始實行ESG，屬於「業界的龍頭」。

龐寶林指：「現時是散戶投資ESG的最好時機。」他解釋，「在當前的經濟困境下，許多公司的問題都已浮現出來，捱不住的都已經沒有繼續做，而從剩下來的企業中，便能看到哪些在ESG領域中表現出色並能夠繼續獲利，而且是做到『影響力投資』，這些都是值得選擇。」他又指，「ESG無法包裝，不能賺錢的話，上市公司都不會想花那麼多錢在這方面。」

ESG在新世代越趨普及

彭頌邦表示，香港地產商在ESG方面的表現一直都非常好。他指，基本上在各大ESG的頒獎禮，本地地產商都獲許多獎項，而近年亦開始多了一些金融機構關注在審批資金或吸納新客戶時，可以如何滿足ESG的要求。

另外，彭頌邦亦指有一種新趨勢，是很多零售品牌企業開始關注ESG，他解釋，商戶發現做好ESG有助提升品牌形象，尤其是一些以年輕人為受眾的企業，因年輕人多受過教育，會關心在產品生產的過程是否環保，例如買衣服時，買家會想知道原材料從何而來，或是所用物料及包裝是否有助環保，因而多了上市的零售品牌公司開始投資在ESG方面。

至於ESG的未來發展，龐寶林十分看好，更直言「將來的水不會那麼淺」，解釋指「ESG是一個新興的行業，未來會衍生更多新職位，而且上一輩的人未接觸ESG，從現在開始做，便能做最大的。」龐寶林和彭頌邦續認為，投資在自身教育的方面相當重要，形容這亦是實踐ESG的一環。

彭頌邦表示，在現今資訊發達的年代，一些電台或Youtube頻道，都可學習到ESG的相關資訊。龐寶林則建議年輕人可就讀一些專業課程，他指，香港最缺人的其中一個行業便是ESG，增值自己這方面的知識有利將來升職。他又表示自己也是近四至五年才轉行，指除了年輕人，在職人士想要轉行亦無不可。

小心識別「漂綠」企業

龐寶林提醒市民在投資ESG時，應注意企業是否有做足ESG的三個元素，他舉例，有些公司可能只做了環境保護，即ESG當中的E，所以投資者應先事前了解該個投資項目的目標，如投資基金，便應留意該個基金的主題。

除此之外，他亦指要「聽其言觀其行」，建議投資者要看該公司的年報和ESG相關報告，檢視其所說的目標是否做到、確實又做了多少，而且特別要小心有「漂綠」的情況，即是公司對外聲稱主張永續發展，但實際未有做到。彭頌邦亦補充，香港對於「漂綠」未有嚴謹的規範，投資者要小心某些公司在對外宣傳時，有說詞浮誇和過度樂觀的情況，此時投資者便應主動翻查公司過往業績，不要因為該公司所說的事物，是新興起或近期熱話，便不作考究，否則有機會招致損失。

撰文：

陳美鳳



欄名： 理財專題