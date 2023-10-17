啤酒業銷售增長平穩 高端啤酒市場起飛

啤酒作為需求彈性較低的消費品，即使現時內需消費疲弱，國內啤酒總體銷售相信仍然可以保持平穩增長。本港上市三大啤酒股--青島啤酒（00168）、華潤啤酒（00291）及百威亞太（01876）今年上半年銷售額升幅介乎6.2%至13.6%，高端化及擴產逐漸成為行業內的主流趨勢，加上8月份開始政府終止對原產於澳洲進口大麥徵收反傾銷稅及反補貼稅，啤酒企業的毛利率有望提升。

中國啤酒行業目前的競爭格局較為清晰，整體市場集中度較高。根據2022年數據，前五大品牌：華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒（滬：600132）及燕京啤酒（深：000729），佔全國啤酒業77.9%市場份額。當中百威亞太佔24.88%、華潤啤酒佔20.14%及青島啤酒佔18.1%。

今年上半年，3家本港上市的啤酒股業績其實都不錯。截至6月底，青島啤酒半年純利34.3億元（人民幣，下同），按年升20.1%；營業額215.9億元，升12%。華潤啤酒半年純利46.5億元，升22.3%；營業額238.7億元，升13.6%。百威亞太純利5.75億美元，按年跌8%；營業額36.7億美元，升6.2%。

雖然炎夏已過，但啤酒行業步向高端化，長綫投資價值不容忽視。摩根大通近日發表《中國消費行業策略》報告，指啤酒業雖然面對去年高基數及第三季雨災情況，但料表現整體仍會較其他消費類別優勝，長期前景亦較好。

近幾年來，在行業集中度持續上升的背景下，啤酒產品定位由「低端」轉向「高端」已成為主旋律，亦是不少啤酒企業謀求穩健增長關鍵驅動力。其中，以超高端啤酒定價方式吸引市場關注已經成為重塑品牌價值的重要方式之一。

據中國酒業協會統計，2022年中國市場的啤酒銷量中，中高端產品佔35%至40%，比2021年增長10個百分點以上。另據英國調查公司歐睿（Euromonitor）調查，2022年中國市場的銷量比2017年減少5%，但隨着單價上漲，銷售額反而增加了21%。

華潤啤酒6月推出了每瓶售價約14元的高端啤酒「秦始皇」，特點是在黑瓶上用紅字書寫商品名稱的外觀設計。華潤啤酒的中端產品及從荷蘭「喜力」收購中國業務的喜力品牌幾乎相同容量的啤酒的話，每瓶的售價約為5至9元，低端產品為3元左右，明顯「秦始皇」這一品牌上採取了進取的定價。

從華潤上半年的業績數據反映，啤酒總銷量按年增長4.4%；其中，次高檔及以上的啤酒銷量按年增長26.4%。青島啤酒上半年主品牌實現產品銷量281.2萬千升，按年增長8.2%，而當中中高端啤酒銷量增長15%，至197.5萬千升。兩家企業都由於中高端產品銷售良好，上半年的銷售額和淨利潤均創出同期歷史最高。

單價仍遠低於國外

雖然中國啤酒業正走向產品高端化，價格正在提升，但從目前各國啤酒的零售價格來看，中國作為全球第二大經濟體，中國啤酒單價仍遠低於大部分發達國家，甚至不及新加坡7分之1、馬來西亞5分之1、印尼3分之1。而從啤酒的出廠價格來看，目前內地啤酒的出廠價格也要低於全球平均值，而隨着中國人均可支配收入的進一步上升，中國啤酒的每噸價格尚有長足的提升空間，這也是當前中國啤酒行業規模進一步擴大的主要驅動力。

與此同時，在高端化的趨勢下，許多原有的工廠硬件設施無法適應新階段的要求，啤酒行業掀起了新一輪的擴產。2022年，百威亞太宣布在福建莆田產能1萬噸的精釀啤酒工廠正式投產；重慶啤酒日前宣布將追加投資，總投資近30億元在廣東佛山新建生產基地；珠江啤酒總投資7.3億元的擴建工程正在推動；燕京啤酒與青島啤酒也披露了多項建廠和改造工程。

不斷產能優化，關閉低效工廠，降本增效也成為龍頭廠商發展重點。根據統計，青島啤酒的產能利用率已從2016年的65%上升到2020年的85%左右，近兩年基本保持穩定；華潤啤酒也已進行3年多高端化改造以釋放關廠提效紅利。

澳洲大麥重新進口

啤酒企業的盈利表現，很大程度上受原材料成本波動的影響。以青島啤酒為例，其2022年啤酒業務毛利率約36.8%，包裝材料、大麥等原材料成本佔比約73.29%，而製造、能源、人工等成本佔比僅26.71%。最近這方面也傳來好消息，自8月5日起，商務部終止對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅及反補貼稅，券商估計由2024年起啤酒商有望重新使用澳洲大麥作為釀製啤酒的原材料。今年7月進口大麥均價對比年初已下降17%，國產大麥均價對比年初亦下降21%，預計隨着澳洲大麥供應增加，大麥價格將持續下降。

在禁制進口前，澳洲大麥原先就是啤酒商的主要原材料來源，佔華潤啤酒約30%、青島啤酒70%、重慶啤酒80%。

考慮到澳洲是全球主要大麥出口國，產品具性價比且運輸距離較歐洲和美洲近，恢復進口有望帶來啤酒公司麥芽成本下降。《國金證券》預期，假設大麥成本下降20%，對應啤酒股每噸成本下降約2%至3%，毛利率可改善2至3個百分點，淨利潤率可改善1至2個百分點。

在政策上，根據中國酒業協會發布的《中國酒業「十四五」發展指導意見》的規劃，預計到2025年，中國規模以上啤酒企業總產量將達到3,800萬千升，較「十三五」末上升約11.4%，年均增長2.3%。同時，總收入和總利潤將分別較「十三五」末上升約63.4%和124%，年均增長約達12.7%和24.8%；利潤率也將較「十三五」末約9.1%，進一步改善3.4個百分點至12.5%。

朝日擬重返中國高端啤酒市場

中國高端啤酒市場起飛，日本最大啤酒生產商朝日集團（Asahi Group）早前表示，正計劃重返內地市場，並已制定策略，希望恢復投資這個全球最大的啤酒市場。

朝日行政總裁勝木敦志指出，集團在1990年代曾經在中國作出重大投資，但由於當年內地市場欠缺高端啤酒產品，售價相當低，令朝日當時苦苦掙扎，結果在數年前退出了中國市場。

朝日在2017年把手上20%的青島啤酒股權，出售予復星集團（00656）。同時亦把20.4%康師傅（00322）股權，售予康師傅控股，並把資金投入歐洲，淡出中國市場。

勝木敦志稱，隨着國際品牌及精釀啤酒相繼進入，中國的高端啤酒市場正起飛及銷量大增，旗下「Asahi Super Dry」在中國啤酒市場擁有最大銷售額，而且每年增速達雙位數，因此希望繼續投資這個高端啤酒市場。

一瓶啤酒最貴竟售逾千元

內地的高端啤酒，售價可以去到幾盡？答案是一瓶逾千元人民幣。

華潤啤酒在2021年推出了定價每盒（2瓶）999元人民幣的超高端系列啤酒「醴」後，各家啤酒品牌開始在這個價位的市場開戰，而且新產品價格更是愈來愈貴。

集多種酒類於一身

青島啤酒2022年推出「一世傳奇」（1.5升），售價高達1,399元人民幣，特點是酒精度數達到10.5%，遠遠高於普通啤酒的5%左右。據介紹，這是一款集啤酒、葡萄酒、威士忌、香檳於一身的超高端啤酒。而百威亞太亦推出每瓶1,588元人民幣的「大師傳奇」，而每瓶容量更僅得798毫升。此外，燕京啤酒、重慶啤酒、雙合盛啤酒等啤酒企業都在年內相繼推出多款高端新品。

不過，內地業界人士指出，這種超高端的啤酒銷量不多，啤酒公司是利用這種超高價格的奢華感覺，來為消費者建立起國產啤酒高端化的形象。數據顯示，百威「大師傳奇兔年」限量生產5,000套，華潤雪花「醴」年發售僅4萬盒，青島啤酒「一世傳奇」也表示限量生產但未透露具體數字，基本上對公司整體收入及盈利幫助有限。

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撰文：

李兆明



欄名： 行業分析