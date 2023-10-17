張憶東：中期基本面 配置中國資產

隨着內地十一黃金周假期結束，北水重臨，港股總算比假期時多點生氣，成交額亦較上星期略有回升，周五（13日）恒指收報17813點，成交額842億元，投資者悲觀情緒盡現。然而，在全球經濟不景，美國孳息率急升的環境下，走弱的又何止港股，不過外界聲音兩極，縱然有人悲觀，但亦不是人人都看得太淡。有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東接受本刊獨家專訪時預期，港股有望一觸即發反彈至21000點，惟當前一切皆由美國主導全球。

張憶東於證券分析師行業深耕20年，在《新財富》分析師評選中，曾3次獲得A股策略冠軍、兩次港股策略第一和多次海外市場研究第一，並多次在水晶球、金牛獎等獎項中獲得「全滿貫」，同時是券商總量研究領域的首位新財富白金分析師，故他對經濟分析向來有前瞻性，亦被外界視為指標，既然他相信恒指有望反彈，當然要聽聽他的獨到見解。

美10年期債強弩之末

如他所言，當刻除了中國以外，某程度上全球經濟體都是以美國經濟馬首是瞻。張憶東分析，從短期和長期兩岸的情況思考，短期流動性要留意的是關鍵變量，看長綫基本面則是決定股市投資的核心變量，按月或按季度最重要是看流動性的變化，而現在流動性變化大家都知道美債長期利率，是全球資產定價之錨，當美債長期利率由9月至今快速上升，特別是10月初經過快速上升以後，美國10年期國債收益率已接近5%的關口，市場開始有擔憂，「你可以看到是『一花獨放百花殘』，也就是美國國債收益率不斷上升，抑制着風險資產全綫應聲下跌，我們必須判斷美國債市這一波熊市，因為美國國債10年期收益率的回升反映債券市場下跌，所以美債這一波跌勢會不會在短期緩和，接着我們就根據這個錨去看香港股市、A股和新興市場，來自其他風險資產，有沒有可能迎來一觸即發的反彈，答案是『YES』，我認為美國國債10年期收益率上漲可能是強弩之末，10月上旬的升幅已接近尾聲。」

1.消費動能將會放緩

張憶東以「有時候比明顯的黑暗最黑暗」來形容這情況，並解釋對「強弩之末」的看法，當中源於三個關鍵。首先是美國經濟，他直言美國的基本面並沒有強到持續繁榮，而能夠讓美國10年期債券收益率快速上升，反過來，美國經濟的先行指標已經轉弱，如美國居民的超額儲蓄，按數據來推算，第三季末美國居民的超額儲蓄可能已經耗盡，也就說第四季度美國消費將面臨頹勢，「因為過去3年疫情，由於美國政府大放水，美國的財政補貼給居民消費支撑了過去3年經濟，但現在超額儲蓄已經耗盡，未來美國支撑消費動能將會放緩。」

2.金融風險並未結束

第二是美國金融部門的風險並沒有充分結束，且暗流湧動。「矽谷銀行（SVB）事件衝擊可能還有餘波，現在短期有一個瓶頸，我們看到矽谷銀行事件之後，美國的金融部門對於信貸收緊，但是對消費信貸則相較寬容，因為過去3季還有超額儲蓄，但可想像隨着第四季超額儲蓄耗盡以後，消費信貸也會收縮，金融機構對居民的消費信貸可能會變得更加嚴格，令居民透過槓桿進行消費的動力也會放緩。」

此外，從採購經理指數（PMI）數據亦顯示，美國經濟走向呈現頹勢，第一是美國經濟不是說過熱，得以支撑美國10年期國債收益率的標準，第二美國通脹也不是在惡化，事實上美國通脹過去幾個月已經從高位回落，而且看到無論是從美國經濟下一階段走弱，還是全球經濟再重啟之後供應鏈的緩和，以及對美國收入，就工人階層的工資上漲階段也過去了，「這一切都讓我相信在未來幾個月，美國通脹無論從同比還是環比，都有可能正面臨一個回落趨勢，所以通脹的趨勢也並不支持美國長債利率如此上升。」

3.加息周期步入尾聲

第三是美國聯儲局的貨幣政策，大家現在預期在11月可能還會加息1次，即使最極端也最多加2次，實際上如果未來的就業情況不符預期，11月就未必加息，意味美國這一輪加息周期已步入尾聲，可見無論從貨幣政策、通脹，還是從經濟基本面的短期趨勢看，都不支持美債長期利率如此上升。張憶東認為「事出反常必有憂」，脫離基本面的市場交易行為，博弈行為都不可持久，故他情願美國10年期國債收益率在5厘左右就見頂，並且最少維持半年甚至更長時間，「我們站在拐角處的轉折點，反而不用擔憂一些超預期的風險，同時，如果貼現率開始回落，中國資產亦可能有些機會。」

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