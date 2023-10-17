「股神」拍擋芒格不屑AI炒作 大科技股走到盡頭？

身為「股神」巴菲特（Warren Buffett）背後的男人，價值投資巨擘查理芒格（Charlie Munger）的智慧是不少投資者投資航道中的燈塔。他近期再對今年大熱的人工智能（AI）「潑冷水」，認為AI被過度炒作。到底投資者當不當聽老人言呢？

據《財富》（Fortune）報道，巴郡（Berkshire Hathaway，BRK）副董事長芒格上周在一個會議上表示，AI正受到過度關注，「我認為AI被大肆炒作了，其得到的（關注）或比其應得的更多。」

乍看之下，芒格的言論似乎表明他並非AI的支持者，但要理解其意見，其實應從兩方面着手，分別是AI的實際作用和相關股票的炒作。

芒格進一步解釋，AI非新鮮事，「我們一直都有AI，即由軟件創造出更多軟件。當然這非常有用，（但）我們已經擁有其很長時間了。」

事實上，芒格並非不支持AI，只是覺得圍繞AI的炒作過火。他此前在其報社《Daily Journal》的年會上，亦表達類似觀點，強調AI雖然很重要，但人們對其能力抱有大量非理性的熱情，並警告說AI不會滿足人們對其寄予的所有厚望。

無獨有偶，本周有央行罕有地對美國科技股「吹淡風」，呼籲小心風險。

英央行罕吹科技淡風

英倫銀行警告，鑑於當前的宏觀經濟背景和利率上升，美國科技股的估值或過高。該央行的金融政策委員會指出，利率上升，加上通脹和經濟增長的不確定性，導致風險資產的估值捉襟見肘。如果經濟增長面臨下行風險，這種情況就會引發市場大幅調整的風險。

雖然英國央行的評論，凸顯市場對科技行業估值的擔憂日益增加，不過從歷史上看，各國央行在對具體市場估值，發表意見時一直很謹慎，且通常會避免發表此類評論。

此前最有名的例子便是，美國聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）在1996年12月針對當時股市發表的「非理性繁榮（Irrational Exuberance）」警告。不過，股市在互聯網泡沫推動下，於2000年才真正見頂。

AI熱不像互聯網泡沫

市場有不少人對今年的AI熱潮與互聯網泡沫（Dot-com Bubble）比較，認為AI炒作可能如互聯網泡沫般爆破。然而，只要針對兩點比對，就會發現兩者不盡相同。

首先，現金水平。互聯網泡沫時期，很多投資者熱捧的互聯網股現金水平都不高，主要因為這些公司在快速擴張，需要大量資金投入。此外，許多互聯網公司還沒有盈利，因此無法產生足夠現金流來維持營運；相反，今次的AI熱潮潮，主要由被稱為「Magnificent 7（美股七雄）」的大型科技股推動，現金水平之高不在話下，不時進行回購，投資和收購合併的擴張步伐亦謹慎得多。

其次，估值過高。互聯網泡沫時期，投資者對互聯網過度樂觀，認為互聯網會徹底改變世界，相關公司擁有巨大的發展潛力等，因此在這些公司甚至還沒有盈利的情況下，將其炒至虛高；雖然不少人認為，今次的AI熱潮中，很多公司已經估值過高，但評估科技股估值的工作向來都不容易，而且，現時「美股七雄」仍然有錢賺，只要接下來的盈利不出現大倒退，則股價僅因「估值過高」而出現泡沫爆破式的下跌的機率並不會太高，更重要的是，「美股七雄」估值似乎未算過高。

市場尚未屆狂喜之時

投資泰斗、著名基金經理約翰鄧普頓（John Templeton）有句名言：牛市在悲觀中誕生，在懷疑中成長，在樂觀中成熟，在狂喜中死亡。放到當前來看，科技股顯然並不是過度樂觀地「狂喜」之時，市場不時有美國衰退、標指或跌兩成等的聲音。

如果直觀地比較，當年的互聯網熱維持了約5年之久，才演變成泡沫爆破，今次的AI熱潮，如果要像互聯網年代般大爆破，理應為時尚早。

不投AI貫徹投資風格

芒格與其好拍擋巴菲特一樣，都屬於超長期價值投資者，從來就不是急進的人。他們認為，相當重要的一點是：了解自己的能力優勢，知道自己在做甚麼。像兩位老人家，正是知道自己對科技股的認知不如其他領域，才遲遲未入局，直至2016年才投資蘋果（AAPL）。芒格亦在投資阿里巴巴（BABA）後，承認該投資是其最大的錯誤。知己知彼，百戰不殆，加上勇於面對自己的錯誤，才是他們投資成功之道之一。

他們過去的成績斐然，亦無容置疑，即使不參與AI投資，仍可取得好表現。然而，這並不代表主導AI熱潮的大型科技股已「不可投資」。這涉及個人風險胃納，對較年輕的投資者來說，泡沫初期正是財富快速增長的捷徑，老人家們犯不着冒險。

美股又再進入業績期，大型科技股陸續會公布成績表，屆時將可再為其進行「體檢」。

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撰文：

林斯凱



欄名： 國際洞察