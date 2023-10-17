待新樓策出台 一手二手齊減價吸買家

新一份《施政報告》於本月25日發表，「減辣」呼聲雖高，惟市場上亦有聲音指出，不應對「減辣」的效果過分期待，認為樓市復甦之路漫長，長遠還要看息率走勢等因素。此外，全新盤的推售仍然「只聞樓梯響」，個別發展商則把握空檔，為旗下現樓新盤項目增添優惠，大幅減價促銷。二手市場同樣淡靜，連較受剛性需求支持的一眾細價上車屋苑，都紛紛錄得低價成交。

據稅務局日前公布的最新住宅辣稅個案數據，涉及辣稅的成交於今年第三季僅錄552宗，較第二季735宗按季跌約24.9%，創有紀錄以來的季度次低。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，宗數比起疫情爆發前的5年（2015年至2019年）平均每季逾3,500宗大跌逾八成。

其中，反映投資客入市情況的新從價印花稅（AVD）個案於今年第三季錄339宗，創有紀錄的季度新低，代表投資者入市意欲薄弱。而外地人或公司客需支付的買家印花稅（BSD）亦沒有明顯受通關帶動，第三季錄162宗，按季跌約19%，比起疫情前5年平均每季約700多宗相差甚遠。至於反映短炒個案的額外印花稅（SSD）持續於低水平反覆徘徊，第三季錄51宗，今年平均每個季度都僅錄約50宗水平，可反映住宅市場短炒近乎絕迹。

涉及3項辣稅的成交量都持續於有紀錄以來的低位徘徊，投資者入市個案少，短炒更近乎絕迹，使得市場人士主張，當年設立辣稅以抵制炒風的目的經已達到，為免繼續打擊跌勢已呈的樓市，現時屬調整辣稅的好時機。中原集團創辦人施永青於專欄中提及，樓市周期性明顯，一旦轉入跌勢，會持續相當長時間。而樓價持續回落會導致社會財富大量蒸發，銀行信貸收縮，市民失去消費意欲，連實體經濟亦會受拖累。因此呼籲政府及時推出相應政策，以免情況失控，引起惡性循環。財政司司長陳茂波先前出席電台節目時就說，樓市股市都有周期，上落受多種因素影響，市場因素佔比很大。至於會否對樓市「減辣」，他重申會參考市場情況及政策制定時的環境，務實處理。

大行紛紛唱淡樓市

即使「減辣」貌似事在必行，惟地產業界有聲音提醒，不要對「減辣」提振樓市的效力過分期待。戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，在高息環境下，相信「減辣」僅能推動成交量回升。該行原預計全年樓價升3%至7%，但現下調全年樓市預測，料回落5%。而被問到利率回落至甚麼水平，樓市才現轉機，戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明說，利率是影響樓市的重要因素，若租金回報率升至3厘以上水平，或吸引部分投資者轉到住宅市場。

有投行亦對「減辣」有類近睇法，並對本港樓市前景同樣睇淡，摩根士丹利認為市場對《施政報告》減辣預期過於樂觀，認為即使針對外來買家的印花稅合共由30%降至15%，亦無法指望樓市前景可明顯改善。此外，租金淨回報率不足2厘，亦造成物業的投資需求冷清。

大摩指出，該行先前預測今年樓價可漲8%，隨後證實是過分樂觀。在香港與內地恢復通關後，樓價一度反彈，但利率上升、成交量減少及港股疲弱均導致市場情緒再次陷入低迷。預期今年樓價跌3%、二手成交量少7%，明年樓價再下滑5%至10%、交投量減少18%。

發展商繼續靜待《施政報告》出台，過去一周未有全新盤推出，個別發展商把握這個空檔出招吸客。由信和置業（00083）、莊士機構（00367）及市建局合作發展旺角現樓新盤ONE SOHO新近更新項目價單，增加新的付款計劃，適用於指定單位。該計劃為買家提供最高達樓價八成的一按貸款，首年免息免供，從第二年才開始正式還款。如買家預期在計劃提供的供款假期結束前息口會有所回落，便能避開現時的高息率。除了提供首年免息免供計劃，發展商亦大增置業優惠，選用新計劃的買家根據選購的單位，能享最高達樓價26%的折扣優惠，對比更新前最高的14.5%折扣優惠大增。以項目的19樓A8室為例，價單定價863.5萬元，最新折實價約639萬元，比先前約738.3萬元的折實價平近一球。更新後的價單中亦設代繳印花稅優惠，如不需使用發展商按揭及提早成交都可額外再獲得現金回贈，為配合新一輪銷售，發展商已開放新現樓示範單位供準買家參觀。

而九龍建業（00034）旗下將軍澳海茵莊園經已入伙，近日亦更新價單，推出先住後付付款計劃，首期為樓價15%，餘額於360日付清。買家可選擇先後入住，但入住時買家需繳付最少已10%樓價，而期間不用繳付許可費用，但須負責支付管理費、地租及差餉。

二手市場方面續錄低價成交，其中一些較受上車客歡迎的細價屋苑，近日都相繼失守。荃灣中心更於月內連錄3宗300萬元以下成交，其實上述屋苑具有一定樓齡，有機會導致承造按揭時還款期縮短，而且在從價印花稅新的制度下，300萬元以下單位成交時僅需支付100元的稅項，都影響業主下調叫價，並成功吸引買家入市。

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撰文：

蔡子俊



欄名： 樓市測溫