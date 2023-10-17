資源版圖遍全球 紫金礦業穩步成長

中東戰火刺激避險情緒下，久沉多時的國際金價近期似有起色，使金礦股重現投資價值。其中全國龍頭紫金礦業（02899）近年在本土及海外市場積極併購，成功構建黃金及銅鋅等商品的資源版圖。隨着金價回暖及產能增加，該股業績有力穩步成長。

受累美元走強而調整逾半年的國際金價，近期在接近1,800美元展開反彈。以巴衝突成為俄烏戰事後，近年另一大型地緣政治事件，由於事出突然及未有平息迹象，金融市場一段時間內料會出現避險情緒。其次，美國通脹數據雖仍高企，然而開始有聯儲局官員質疑進一步加息的必要性，美元要進一步走強亦非易事。另外全球央行對黃金需求保持旺盛，截至首季合共買入228噸黃金。從上述三大因素推斷，國際金價有力在今年餘下時間至明年上半年延續反彈。傳統以來收益和金價上落關連度甚高的金礦股，相信已屆吸納時機。

銅金產量續稱冠全國

紫金目前是全球大型多元化金屬資源企業，在中國15個省及海外逾10個國家擁有重要礦業投資項目。黃金以外，業務亦涉及銅、鋅及鋰等資源。集團目前是中國最大的礦產金生產商，根據《中國礦產資源報告2022》資料顯示，全國金礦儲量為2,964噸，當中約四成屬於紫金。另根據中國黃金協會統計，去年全國礦產金產量達295噸，同期紫金產量為56噸，佔全國約19%。位於福建的紫金山金銅礦，是集團的核心資產之一。該礦山有中國第一大金礦之稱，已探明的金資源儲量由5噸增至300噸以上。

黃金以外，紫金亦是全國最大的銅產商，旗下項目佔據國內逾9成銅礦儲量。去年集團礦產銅產量為87萬噸，佔全國47%。本世紀全球新發現的首五大銅礦山中，紫金持有三座，分別是西藏巨龍銅礦、非洲剛果的卡莫阿銅礦及位於東歐的丘卡盧佩吉銅金礦。目前上述三座銅礦已同時進入首階段生產，為紫金銅資源儲量提供貢獻。近年潔淨能源在全球普及，帶動風電及光伏裝機建設，為銅需求及銅價提供支持。基於擁有龐大的資源儲量，集團的銅業務毛利貢獻有望繼續高於黃金。

紫金亦看準新能源材料受惠全球雙碳政策的潛力，加強在鋰資源的布局。集團前年收購位於阿根廷的3Q鋰鹽湖項目，預計其碳酸鋰資源量逾700萬噸。當中項目一期，可供年產2萬噸電池用碳酸鋰項目將於今年底建成投產。去年集團也先後收購西藏拉果錯鹽湖鋰礦及湖南湘源鋰礦，連同阿根廷項目成功打造「兩湖一礦」的格局，總碳酸鋰資源量逾1,000噸。根據集團定下的戰略規劃，未來碳酸鋰年度產能透過上述收購，料大幅增至12萬噸（見後頁表一），為紫金創造另一收益渠道。

逐步打造鋰資源布局

紫金近年於海外積極併購，成為其業績高速增長的關鍵。過去一年集團出手頻仍，在本土市場，集團先後收購山東海域金礦30%權益、新疆薩瓦亞爾頓金礦及安徽金沙鉬業84%權益。今年初，紫金亦完成收購蘇里南Rosebel金礦項目，該項目為現時南美洲最大金礦之一。除了上述併購，紫金亦於去年以40億元人民幣收購招金礦業（01818）20%股權成第二大股東，進一步鞏固業內優勢。現有項目開發及併購活動同時推進下，集團亦定下三年戰略規劃，旗下各項礦產品產量能全綫上升。由於集團仍具充足資金進行併購，依目前進度看來達標機會不低。

截至上半年，紫金盈利按年下跌18%至103億元人民幣，主要受累生產成本的上升以及銅鋅金屬價格回調。然而憑藉併購及新項目投產，同期礦產金及銅產量分別按年增加14%和20%。其中礦產金毛利受惠有效的成本控制，續處於近年高水平。今年8月，紫金以近17億人幣取得西藏朱諾銅礦的營運權。基於該項目銅金屬資源量約220萬噸，料下半年起對集團礦產量提供一定貢獻，同時帶動集團未來季度的業績。

紫金累積豐富且多元化的資源儲量，配合併購及擴產策略同步進行，在金價及銅價有望企穩下，盈利有力保持穩定增長。此外該股的營運能力及資源儲量雖於業內領先，最新預測市盈率亦僅12倍左右，估值較招金及山東黃金（01787）等便宜，可趁機吸納捕捉金價潛在反彈趨勢及未來新項目收益。候該股回抵11元可伺機吸納，目標價可設於5月高位14.1元，博取近三成回報。一旦買入後失守10元心理關口，則宜止蝕。

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撰文：

李尚毅



欄名： 中資尋寶