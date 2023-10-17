小龍：中東危機下的港樓

聯儲局從去年3月開啟了40年來最激進的加息周期，截至目前已累計加息525個基點，聯邦基金利率目前固定在5.25厘至5.5厘的範圍內，為22年來的最高水準。而美國房地產亦受到加息影響，房屋銷售量的大幅下滑。但是中東的危機會否更進一步加快通脹，令到如1970年代的滯脹。

美國樓市逐漸降溫

記得小龍2022年提出「美股逢七必跌，美國會如1970年代大加息」，結果美股2022年大跌及如1970年代加息。1970年代是的滯脹主要有兩個，包括美國放棄金本位及石油危機，那麼在俄烏等已有的地緣政治威脅存在的時候，又爆發新一輪中東衝突否引發如1970年的滯脹？而令到美國大加息，及令到香港樓市受壓?

但講港樓會人反感從而反對，所以講美國樓市。自2007年美國次按泡沫破裂，導致房地產市場崩潰以來，已經過去了16年。目前，人們對房地產市場的新的泡沫感到不安，尤其是在疫情期間房價急升20%後，利率上升給銷售活動帶來壓力。8月份美國整體新屋開工數大降11.3%，至128.3萬套，遠遠低於分析師此前預計的144萬套。很多人轉去租務市場，這不是跟香港一樣嗎?

當年加息刺破經濟

目前大家感覺經濟不好，但香港暫時很多人保住工作，沒有大規模失業；樓市有跌，但不是大跌。但是今天在在俄烏等已有的地緣政治威脅存在的時候，又爆發新一輪中東衝突，會否引發如1970年的滯脹？如果發生石油危機推高通脹。會否如1970年的大加息呢？1970年代發生石油危機，令聯儲局瘋狂加息，高利率導致經濟陷入滯脹。

1979年至1980年美國通脹率持續在兩位數惡性區間，通脹率接近15%、3個月美國國債利率超過17厘、商業銀行貸款利率最高達21.5厘。1979年伏爾克（Paul Volcker）就任聯儲局主席後，毫不猶豫的大幅提高聯邦基金利率，並拋售短期國債、提高貼現率至12厘，聯邦基金利率最高提至22.36厘高位。高利率很快刺破經濟，國內生產總值（GDP）增速降至-1.8%、失業率10.8%，美國陷入滯脹格局。

如果在10年量寬後，出現1970年代的滯脹，那麼泡沫已經大到不能倒之下仍然爆破？那香港樓市會否仍有持續10年的升浪？

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欄名： 贏在轉勢