曾淵滄：利率料維持高位

突然之間，中東烽煙再起，不是死數人的小衝突或是自殺式敢死隊的襲擊。而是死亡人數已超過千人的戰爭，戰爭由以色列佔領區加沙地帶的武裝組織哈馬斯（Hamas）發動，哈馬斯以火箭、滑翔機、橡皮快艇偷襲以色列。事發後，不少人認為國際石油價格會飛漲，理由是以色列的反擊行動會重演50年前阿拉伯產油國的「石油禁運」也有人認為美國股市會大跌，理由是這是當年「美國911事件」的翻版。

零息環境此情難再

但是，國際石油價格的確有上升，但是升幅微不足道，美股開市後一度微跌，但是很快地，反跌為升。而且連升兩日，一洗過去一星期的跌勢。為甚麼？理由是美國的長期國債利率大幅下跌，10年國債利率跌破4.7厘。長期國債利率為甚麼看跌，可能的理由是，投資者估計聯儲局看到中東局勢緊張，不會加息。

對樓市而言，利率對樓價的影響力是最重大的。現在許多人都認為，明年是美國總統選舉年，聯儲局應該減息。但是，目前美國10年期國債利率都高達4.7厘左右，創16年新高。16年前也是2007年，相信不少人還會記得，2008年那場非常可怕的金融海嘯，為甚麼會出現金融海嘯，最重要的起因之一就是高息，2007年的高息導致美國房屋價格大幅下跌，房屋價格下跌暴露出次按危機。

當然，經過了金融海嘯，今日美國已經不流行次級按揭，並將那些次級按揭打包成按揭抵押證券。因此再發生類似2008年金融海嘯的機會不大，不過，高利率也的確令美國的房屋價格下跌，房屋價格下跌會產生甚麼結果，仍有待觀察。

10年國債4.7厘意味着，投資者估計未來10年的平均利率會是4.7厘。當然，目前正處於加息周期的高峰，因此短期利率是高於4.7厘。但是投資者也認為，將來就算減息，減幅也不會很大，因此，預料平均的利率水平為4.7厘。市場認為，零息、超低利率在未來很長時間內不易看到。

通脹不跌就業仍佳

美國長期利率為甚麼會處於如此高的水平？其中一個原因是，通脹率壓不下，要達到聯儲局的所謂2%目標通脹率的確不容易。還有，美國失業率也一直維持在一個低水平，這是一個重要原因。聯儲局決定利率時，最喜歡參考的兩個數據就是通脹率與失業率。

如果通脹率不下降，失業率不下升，就算不加息，也不會減息，那就形成目前的長期高息的結果。市場之所以推高10年國債利率，也就是因為市場認為，聯儲局在中長期內有可能不減息，維持目前的高利率在一段不短的日子。除非明年總統選舉年，總統拜登（Joe Biden）為尋求連任而直接向聯儲局施壓，要求減息以製造繁榮。

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欄名： 置業安居