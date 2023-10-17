湯文亮：香港樓市即將雨過天青

雖然今年樓市指數升幅，由年初時大約升6%到現在只得返0.1%，甚至有測量師行預期今年餘下3個月，樓價指數會倒跌5%。其實，我不明白為何到今天，仍然預測今年樓市升跌，要預測就應該預測明年樓市，難道真是「有心唔怕遲，10月都是拜年時！」

撤辣效果料將顯著

我年初預測，在開關之後，今年樓市有10%升幅，看來不能不認輸，不過套用投資行業一句話，投資樓市，即使是輸，但仍然跑贏大市，今年甚麼都跌，股市連升幾日，但仍然有10%跌幅，年尾可能打和；債券貶值不在話下，有部份要重組，甚至連重組的資格都沒有；虛幣不惹上官非已是萬幸；我聽到不少人講，最衰都是有辣招，如果不是買第二個住宅單位要付15%辣招稅，就會買樓不會買那些金融產品，現在輸錢都是被政府所累，政府官員可能不知道，投資者也是賭徒，大多數是姓賴的。

我認為，樓市即將雨過天青，在今年底之前未必可以掉頭回升，但繼續下跌的機會不大，今年樓市很難有10%升幅，但1、2%就不難。首先是萬眾期待政府撤辣，估計政府亦拖無可拖，撤辣是唯一選擇，如果不撤辣，如果樓市繼續下跌，更多業主變成負資產，政府一定被那些人埋怨，賭仔是姓賴的。

撤辣的效果比疫後開關更為顯著，記得在開關之後，樓市拗腰上升大約6%，但受到大環境以及「暴力加息」影響，樓市亦徐徐向下，此乃非戰之罪。估計在撤辣之後，會有不少內地人來港買樓，亦會有不少香港人買多一個單位收租，現在放售的業主就會惜售，樓價止跌回升是極之正常。

已有不少外資回流

有人話有那麼多外資撤離去到新加坡，沒有外資的香港樓價又怎會上升，那些人只知其一，未知其二。他們不知道外資為何要撤離，原因在2019年，美國對香港發出第四級，不要前往的旅遊警告，同組的有北韓，伊朗等。如果不是有疫情，外資早已撤離，但很不幸，美國政府在去年7月重申維持第四級旅遊警告，外資不得不撤走去到新加坡。但今年7月，美國已更改對香港旅遊警為第二級，叫大家小心一些，已經有不少外資回流。雖然傳媒沒有報道，但測量師行應該知道，為何還會話今年樓價下跌5%，至於高息環境亦不能持續太久，當這3個因素出現，就算出現其中兩個，都會令到不少人對樓市改觀，靜觀其變已經慢了一步。

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欄名： 鑑古知今