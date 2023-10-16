【iMoney x 莊主：第四季投資部署最佳位置】網上投資講座

破天荒首次合作！



【iMoney x Logic 投資山莊 莊主：第四季投資部署 教港股美股戰勝技巧及最佳位置】網上投資講座



日期: 2023年11月7日（二）

時間: 7:30pm – 9:00pm

形式: Zoom網絡研討會

費用: 早鳥價HK$230 (原價HK$280)

*凡10月27日（星期五）或之前報名，可享早鳥價。

講座內容:

- 2023年港股最終的「結局」

- 第四季港股美股的投資機會和風險

- 技術分析如何應用於港股及美股

- 教授如何捕捉市場反彈的最佳時機，掌握入市位置

講者簡介:

劉偉強 Ricky (人稱莊主)

- 中原位志創辦人、中原資產管理公司投資策略師

- 擅長技術分析、捕捉股市位置的時勢派投資者，有近20年金融及理財經驗

- 認可財務策劃師及認證私人銀行家

-「Logic投資山莊」FB專頁版主

- 暢銷財經書《最佳位置》的作者

- 多倫多大學主修經濟和統計

報名網址： 請登入https://tinyurl.com/ims20231107 填寫報名表格

成功報名及出席講座的參加者均可獲得《iMoney智富雜誌》2個月電子版及（價值HK$200）

查詢電話： 3650 6760 / 3650 6751 查詢電郵： imktg@hket.com