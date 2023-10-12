活動消息
第836期《iMoney》（28/10/2023）別注版 + 《我係小忌廉》純棉大浴巾 網上優先預購
00:00 2023/10/12
適逢今年為魔法少女始祖《我係小忌廉》40周年，為慶祝這重要時刻，【#iM別注版】特意為粉絲帶來【《我係小忌廉》純棉大浴巾】。使用100%純棉物料，柔軟親膚，吸水力強。
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網上優先預購: https://epay.hket.com/cir/pay?name=IM20231012
預計發貨日期:2023年10月30至11月1日 (實際派遞時間概以順豐速運為準。)
網上優先預購售價:
1) $190（《iMoney》 + 桃紅及幻紫各1條，共2條）；預估到付運費為$30元
2) $380（《iMoney》 + 桃紅及幻紫各2條，共4條）；預估到付運費為$44元
3) $570（《iMoney》 + 桃紅及幻紫各3條，共6條）；預估到付運費為$58元
查詢電話：2880 2981
查詢電郵：imktg@hket.com
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．圖片只供參考，一切以實物為準。
．尺寸屬人手測量，可能存在 1-2cm 誤差。
．基於產品圖片是在不同的燈光下拍照，圖片顏色與實物或有偏差。
．產品並非玩具，兒童使用時需由大人陪同。
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