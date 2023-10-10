煥然懿居第三座月中截止申請 入表前幾點你要考慮

樓市處於弱勢，就連樓價有折扣的資助房屋項目認購反應也受影響。市建局旗下的首置盤項目、位於紅磡的煥然懿居第三座，以市價七八折發售，但市民認購情況明顯較項目第一期遜色。新一期煥然懿居將於10月18日截止申請，然而合資格置業人士入表前，不應貪圖折扣而入市，宜先衡量多方面因素。

「首置上車盤」的起源，是由上一任行政長官林鄭月娥於2017年提出，並加入在2020年《施政報告》實行，原意是希望可以為經濟能力未能負擔私人住宅，但又不符合購買居屋的市民成功上車。其中位於紅磡鶴園街8號的煥然懿居，是全港首個首置上車盤項目，項目於2019年及2020年先後推出兩批單位，當時出售單位的折扣率為市價的六二折，其中第一批450伙單位定價由314.2萬至660.5萬元，第二批43伙單位定價則介乎355.2萬至798.3萬元。當時兩批單位也大收旺場，其中第一批共收到逾2萬份申請，錄得超額認購逾45倍；第二批反應更踴躍，收到共超過4,000份申請，超額認購逾113倍。

質素貼近私樓兼附會所

市建局於今年再推項目最新一期，為位於春田街/崇志街的重建項目煥然懿居第三座，提供260個單位，它將與早前落成的煥然懿居第一及第二座銜接，形成一個小社區。第三座間隔由1房至3房，分別為125個一房、108個兩房及27個三房，合共260個「首置」單位，實用面積由303至600平方呎，是次折扣率為為市價七八折，折扣幅度較上一期低，折扣後單位售價介乎408.2萬至964.2萬元，實用面積平均呎價介乎12,885至16,499元。地理位置方面，據市建局的資訊，由項目出發，在15分鐘步程範圍內可達的各種設施，包括何文田、黃埔和土瓜灣3個港鐵站、37個巴士站以乘搭79條巴士路綫，以及50個專綫小巴站。

煥然懿居第三座以接近私樓的設計與質素興建，附有會所設施。項目設計師於單位內每一個設計細節也花心思，如部份單位採用開放式廚房的設計，廚櫃的外觀會融為客廳整體設計的一部份。為此，設計團隊為「梗廚」和開放式廚房設計三種不同顏色的櫃門，包括「石墨灰」、「冰川白」和「自然木」，業主可按個人喜好從中挑選地櫃櫃門顏色與白色的吊櫃作混合搭配，以上具彈性的安排，讓業主可以為單位的客廳和廚房部分構思一體化的設計，既節省金錢亦可避免產生建築廢料。

屋苑的另一個賣點，是引入多項「智慧」生活設施，每戶大門亦裝設「智能電子門鎖」，團隊也特別研發「智能家居」手機應用程式，「煥然懿居第三座」住戶在入伙後，只需在自己的智能電話下載有關應用程式，就可隨時隨地檢視多項家居資訊和數據，如獨立的室內空氣質素感應器和智能煙霧探測器。

管理費高昂 樓花期近3年

應用程式亦設有「智能信箱」功能，當住戶信箱的感應器探測到郵件，會經由應用程式發出通知提醒住戶取信。屋苑設施絕對「拍得住」私人住宅項目，管理費也不便宜，每呎高達4.3元，貼近私樓。以一個實用面積433平方呎、最細的兩房單位計算，每月管理費達1,862元，向隅客也要考慮這因素。據市建局的資訊，截至9月30日，市建局收到項目逾900份申請表，當局形容市民對項目的反應不錯，但若跟早年煥然懿居第一批的認購反應比較，是次項目的申請氣氛明顯較為遜色。

值得注意的是，煥然懿居第三座的預計關鍵日期為2026年11月30日，換言之樓花期長達38個月，對部分想盡快擺脫租樓生涯的買家而言，就算成功購入單位，仍要苦待逾3年光蔭。加上首置上車盤設有長達5年的禁售限制，買家要待入伙後5年、即最快2031年11月才可將單位補地價出售或出租，準買家也需要留意相關風險。

售價與部分私人屋苑相近

另一項要考慮的因素，是這次煥然懿居第三座單位價錢為市價七八折，就算是最平的單位，實用面積303平方呎的一房，樓價為408萬元，即使透過按證保險公司成功向銀行申請最多九成按揭，首期仍要準備40多萬元才能上車。反觀近月於市場開售的不少新盤也以低價開售，呎價跟煥然懿居第三座十分貼近，如於8月時開賣的長實（01113）旗下油塘親海駅I，首批單位實用面積由286至736平方呎，發展商為一房及兩房單位提供最高達19%折扣，折扣率相當吸引，折實售價由385.8萬至1,181萬元，折實呎價介乎13,490至16,082元，折實平均呎價15,250元，較煥然懿居第三座平均呎價約1.43萬元，相差不算太大。

二手市場方面，以煥然懿居（第三座）的平均呎價約1.43萬元，現時市場上藍籌屋苑的樓價已錄明顯跌幅，不少位於市區的私人屋苑，平均呎價較煥然懿居第三座貼近，如同樣位於紅磡區的黃埔花園，目前屋苑平均呎價約14,329元。而位於港鐵藍田站上蓋的屋苑匯景花園，平均呎價約12,302元水平，現時屋苑一個537平方呎的兩房單位，叫價748萬元；以煥然懿居一個實用面積為497平方呎的兩房單位，樓價700.6萬計算，兩者樓價十分貼近，如希望盡快做業主並入住安樂窩的買家，又不介意樓齡問題，也可留意。

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撰文：

陳詠妍



欄名： 理財專題