國慶檔失利無礙影業復甦 內地全年票房料衝600億

疫後內地經濟復甦步伐至今未如預期，內需消費信心亦未恢復，不過電影業表現卻是一枝獨秀，多部電影旺丁旺財，由春節檔期的《滿江紅》、《流浪地球2》，到暑假檔期的《孤注一擲》、《消失的她》及《封神第一部》等，票房數字相當令人驚喜。據貓眼專業版數據顯示，今年首8個月，全國票房累計錄得389.3億元（人民幣，下同），據券商預期全年票房數字可挑戰600億元，即較去年全年增長逾一倍。同時，在上半年10大賣座電影中，9部是國產片，進口片只得一部，內地電影出品商及發行商業績亦大有改善，現時在本港上市的電影相關股份中，以貓眼娛樂（01896）及阿里影業（01060）股價今年走勢突出，值得繼續留意。

今年首8個月內地累計電影票房數字達389.3億元，已超過2022年全年的272.8億元，大約是疫情前2019年全年票房642.7億的61%。經過被疫情折騰的2022年，今年春節期間電影業有個好開始，總票房累計突破100億元，埋下強勁復甦的伏綫；到了剛過去的暑假檔期更加火爆，據燈塔專業版，暑期檔總觀影人次（含預售）超5.05億，總票房達206.19億元，雙雙打破中國影史暑期檔最高紀錄。

到了國慶檔期，截至周五（6日）黃金周假期最後一日，據貓眼專業版公布，國慶檔新片票房連含點映及預售突破27億元，​​《堅如磐石》8.8億元、《前任4：英年早婚》6.71億元及《志願軍：雄兵出擊》4.94億元，分列票房的首三名。另外兩部票房過億的新片，分別是《莫斯科行動》和《好像也沒那麼熱血沸騰》。

業界原本預期國慶檔期可望延續暑假檔熱潮，甚至打破2019年同期的歷史紀錄。券商預測票房合計約為44億至64億元，而光大證券更樂觀地估計國慶檔票房可達70億元，但現時走勢反映實際票房未如預期。業內人士分析，今年的暑假檔一定程度上透支了觀眾的熱情，同時國慶檔也無特別大熱新片；另一方面適逢杭州亞運及內地旅客出遊熱，也令電影熱潮降溫。

至今為止，今年內地票房最佳的5齣電影，分別為《滿江紅》、《流浪地球2》、《孤注一擲》、《消失的她》及《封神第一部》，累計票房分別為45.4億、40.3億、35.2億、35.2億及24.8億元，合計達180.9億元，佔總票房逾46%。

據國海證券估計，假設2023年全年票價較上半年下降1.4%，全年票價平均為42.9元，同時假設下半年入場人數恢復較上半年為佳，恢復至2019年下半年的84%，則全年入場人次達13.7億。因此，2023年全年票房預測為589.4億元，相等於2019年票房的91.9%。在樂觀的情景下，該行預期全年入場人次將升至14.1億，全年票房預測將會上調至607.6億元，相等於2019年票房的94.7%。

隨着經濟增長及居民消費水平不斷提高，中國電影市場有機會在2024至2025年超越美國，成為全球最大電影市場。據普華永道發表的《全球娛樂及媒體行業展望2023-2027》報告指出，2023年第一季度，中國電影市場同比增長13.3%，影院觀影人次自2019年以來首次出現回升，按年增9.4%，復甦情況良好，預計2024年票房收入將恢復至疫情前水平。中國和美國仍是全球兩大電影市場，中國預計會於2024至2025年超越美國，2027年的票房收入預計佔全球總收入的27%，高於美國的23%，成為全球最大電影市場。

報告預期，中國電影收入在2027年將達到132億美元（約950億元人民幣），未來五年的複合年增長率為23.8%。中國電影的票房收入仍以中國本土電影為主，2022年本土電影佔總收入的85%，較2021年小幅增長。2022年期間，中國的影院新增了4,700個屏幕，預計這一增長將在整個預測期內持續。得益於中國電影製造能力不斷提升，影片供給將增長穩定，國際影響力也將逐漸擴大，未來市場將回歸穩定增長，國產內容將進一步崛起。

若以分級城市來看，電影市場持續下沉。據拓普數據顯示，2023暑假檔的地域票房中，下沉市場中3至5綫城市票房較2019年同期增長超過25%，但一綫城市同期增長僅為1.6%。換言之，下沉市場的觀影熱度帶來較大增長潛力。今年上半年，新開影院主要分布在二、三綫城市，五綫城市佔比較2021年上半年增加了2.8個百分點，三綫城市佔比下降了1.8個百分點。

國家電影局在2021年11月發布《「十四五」中國電影發展規劃》，聚焦建成電影強國遠景目標，指出「十四五」時期電影發展仍處於重要戰略機遇期，發展要實現的目標是努力實現市場和產業體系更加健全，電影發行放映機制改革持續深化，市場規模穩居世界前列，國產影片年度票房佔比保持在55%以上，到2025年銀幕總數超過10萬塊，結構分布更加合理，電影產業鏈條延伸拓展，電影消費模式創新升級，電影綜合收入穩步提高，聚焦2035年建成電影強國的遠景目標。

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