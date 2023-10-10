譚思晉：基本面不如想像中差

撈底博反彈，從來沒有必贏的方程式，但至少可以揀在贏面較高的情況下落注，好像市場情緒，便是一個不俗的切入點，哪怕是一向崇尚基本分析、精於計算公司內在價值的股神巴菲特（Warren Buffett）亦有「別人恐懼我貪婪」的投資格言。

參考市場情緒指標，現時美股確實已處於恐慌的水平，換言之，按照逆向操作，當下理應貪婪多於恐懼才對。由圖一可見，由CNN編製的恐懼與貪婪指數（Fear and Greed Index）在周二（3日）曾跌至17，即極度恐慌（Extreme Fear）的範圍，比今年3月美國矽谷銀行（SVB）倒閉，引發銀行危機的時候更要恐慌。

該指標主要綜合多項市場交易指標，如創52新高或新低股票的比例、上升與下跌股票的成交量、期權好淡倉比例等，當指數在0至25，屬於極度恐慌，而對上一次出現極度恐慌的時候，正是2022年10月美股大跌市見底的一刻。

仍守中綫上升形態

中原資產管理投資副總裁譚思晉認同，當市場氣氛異常悲觀，很多時候都是一些不錯的入市時機，即使未必入市即賺，相信持有一段時間，不難有斬獲，再退一萬步說，不幸「接錯飛刀」，大市進一步向下，料再跌空間不會太大，仍可望日後反彈沽出，損失也是「有限數」。

除了恐懼與貪婪指數，他還觀察了美國個人投資者協會（AAII）的調查，周三（4日）公布看淡美股的投資者佔41.6%，明顯多於看好後市的30.1%，一樣反映市場悲觀情緒佔主導。「我覺得美股未失守中綫的上升形態，仍是可以接受的。總之，悲觀的人大幅多於樂觀的人，可作為反向解讀，當然世上沒有一個指標會百分百準確。但除非遇上類似2008年金融海嘯，在多數的情況下，在市場恐慌時買入的贏面會高一些。」

事實上，撇開情緒因素，市場基本面實在不如想像中差，「若你抽離一點再看，大市實際情況不是很差，看美國經濟數據不能只看數值，更要留意按月變化，如坊間常說美國通脹反彈，但只要看按月的變動，其實已開始放慢。」以個人消費支出（PCE）為例，受油價上漲影響，8月整體PCE按年升3.5%，連續兩個月擴大升幅，但若看核心PCE，按年、按月均見回落，其中8月核心PCE按月僅升0.1%，為近3年來最低單月升幅。

10年期債息或見頂

基於通脹回軟的判斷，他覺得美國10年期國債息率或有見頂的可能。「以我理解，債息抽高有兩個理由，一是通脹和息口預期，二是美國政府財赤，須發債填氹，尤其最近發行更多長債。可是，最近10年期債息已經呈拋物綫上升，正所謂每個人都驚債息，可能會出現物極必反的現象。」

作為「由下而上」的基金經理，譚思晉不會揀調整最深的股份，作為買貨目標。由始至終，還是專注於具有增長潛力，且業績交足功課的股份，特別是發掘中小型科技股。據了解，其投資組合在2020年回報高達158%，截至2023年9月，累計回報48.5%，遠勝大市表現，可見在高息環境，增長概念依舊湊效。

他表示，最近的跌市亦證明，債息高企不見得打殘所有增長股，個別股票的硬淨程度，讓人出乎意料。「你會留意到科技股的吸引力始終更大，這一陣子因債息抽高，令股市回落，反而舊經濟股所受的影響更大，如金融股、建築股，甚至美國的公用股下跌得更慘。相對之下，科技股同樣下跌，惟跌幅不算太大，甚至有些股票仍能守在50天綫以上。」

雲端安全多潛力股

據他觀察，當一些科技股捱過燒錢階段，並逐漸產生規模經濟和經營槓桿效應，利潤率持續擴闊，即使收入增速可能有所放緩，也不難發掘盈利翻倍的公司，市場正正願意繼續為這一類公司的付出估值溢價。「理論上，債息上升會拖累估值，但個別公司的影響各有不同，一些績優的科技股，由於盈利繼續增長，市場未必很介意，因為投資者看得比較長綫，包括其成長賽道、現金流等。其實，只要經歷完燒錢階段，自由現金流和現金水平比較強的公司，在高息環境下，來自非經營利息收入，將會是潛在的驚喜因素。」

訪問期間，他分享了多隻跑贏大市的中小型科技股，如從事雲端安全的CrowdStrike（CRWD）、Zscaler（ZS）、Cloudflare（NET），還有半導體股Synopsys（SNPS）等。

由此不難發現雲端安全確實有不少潛力股，說不定會在下一輪升浪出現一些黑馬，「雲端安全的支出屬於硬性支出，即使上網用AI、雲端都會涉及這一筆網絡開支。加上，從行業資訊所得，現在行業開始進行整合，小型公司慢慢被吞併，已是一個趨勢。」

舉例，CrowdStrike公布第二季的業績令人滿意，期內的收入按年增長37%，而非通用會計準則（Non-GAAP）純利率由第一季的19.7%提升至24.6%，而上年同期則為16.1%。他說：「如果純利率高達25%，絕對是個很好的數據，機構投資者很喜歡買入這類公司，你看其股價，即使整體市場下跌，仍然非常硬淨。」截至周四（5日），CrowdStrike今年累計漲幅多達57%，對比納指，由高位經已回落8.5%，而CrowdStrike的調整幅度只有4.3%，反映市場相當「惜貨」。

超大市值成壓艙石

除了發掘中小型股，他不會忽視超大市值（Mega Cap）股份的配置，畢竟後者的增長平穩，普遍擁有深厚的護城河，絕對可作為組合的「壓艙石」，當中微軟（MSFT）、Google母公司Alphabet（GOOGL）都是不錯的選擇，「微軟是穩中求勝的公司，在AI而言，本身的變現路徑十分清晰，如結合辦公室軟件的Copilot，確實可節省辧公室的人手需求，這個概念比較容易讓投資市場接受。最簡單，加入AI後，隨便也可加價兩倍，粗略估計，微軟的盈利增長可由11%調高至約17%，計及規模經濟效應和利潤率擴張，盈利增幅有條件達到20%，將會是一個很大的提振。」相比之下，Alphabet的AI變現路徑不及微軟清晰，主要因公司架構問題，難以將研發項目逐一變現，始終擺脫不了依賴廣告收入的格局，但勝在公司旗下的Youtube尚有不錯的增長，而搜尋器的領導地位，似乎未受微軟旗下Bing挑戰，反映其護城河猶在，估值也合理。彭博綜合預測，Alphabet今明兩年市盈率為24.1倍、20.1倍。

最後，譚思晉又點評了追蹤多年的Tesla（TSLA），稱其未來催化劑眾多，不愁沒有炒作的題材，包括超級電腦「Dojo」、全自動輔助駕駛系統「FSD」（Full Self-Driving），以及儲能電池「Megapack」。「我覺得買Tesla的投資者都不是博短綫，大家知道Tesla未來比較多新產品，但有些東西不會在短期內變現，但如果任何一個新項目能夠推出市場，隨時可以炒得很快，適合偏高風險的投資者。」早前，摩根士丹利發表報告，將Tesla的目標價由250美元大幅調高至400美元，正是看好超級電腦「Dojo」在AI及自動駕駛系統的應用。「無論自動駕駛和AI方面，確實有機會兌現，可以審慎樂觀，但不會像微軟或亞馬遜，快速演變成為收入，仍然要再等多一至兩年時間，才會比較突破的進展。」他解釋。

在AI「修成正果」之前，影響Tesla股價表現的關鍵因素，仍是電動車付運。剛公布的第三季營運數據未達標，交付量與產量均不及預期，期內交付43.51萬輛，少過預期的45萬輛。他說：「我看好Tesla，但要給點耐心，剛公布的第三季付運數字做得不好，但第四季盈利表現或會好轉，因有新版的Model 3和Cybertruck推出。」

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撰文：

林衞、張以正



欄名： 封面故事