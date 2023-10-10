「日圓先生」料政府干預 日圓現驚奇一幕

有「日圓先生」之稱的日本前財務省官員榊原英資9月底表示，如果美元兌日圓滙率跌穿150關口，日本政府或再次出手干預。在其發表意見後不足一周，日圓就跌穿150水平，其後突然有「神秘力量」支持反彈，是日本政府出手了嗎？

榊原英資早前表示，150的滙率水平相當重要，「因此若滙率超過150，可能會導致某種干預。」

不過他明言，自己無法說明日本政府會出手的具體數字，這將取決於當時的情況，但日圓如跌至155，政府官員甚至可能會感到擔憂。

榊原英資在1997年至1999年擔任財務省副大臣期間，曾參與多次日圓干預行動，故被稱為「日圓先生」，對日本政府出手的動機和時機自然心領神會。

不過，在其發表意見後數日，10月3日當天，日圓於本港時間一度跌穿150水平，最低見150.16，之後突然急升，向147關口進發，最高見147.33，未幾即迅速回落至148、149水平。

日圓150關口突回升

「神秘力量」難免引起市場猜測，認為日本政府「忍不住」出手，守住150關口。

日本當局拒絕證實近期滙價波動是否出自其「手筆」，財務大臣鈴木俊一不予置評，僅強調了穩定滙率的必要性；主管外滙事務的財務省副大臣神田真人亦表示，任何干預措施都將針對波動性來進行，而非以具體的日圓水平為目標，「我們已準備好採取必要行動應對過度波動，但不排除任何選項。」

不置可否玩心理戰

神田真人解釋說：「如果貨幣在一天或一周內波動過大，就會被判定為過度波動。即使不是這樣，如果我們看到單邊波動在一段時間內，累積了非常大的波動，那也是過度波動。」

另一邊廂，日本央行前官員熊野英生則表示，不要輕信官員的評論，現職於第一生命研究所的他指出，周二（3日）日圓急升有干預的痕迹，「這是日本當局表明決心，他們不會容忍日圓跌破150。」

日本前官員及現任官員唱反調，不論是「唱雙簧」地演「黑白臉」，還是真的意見不一，或許都是日本當局想要的效果。

數據顯示未有干預

外媒其後報道，從日本銀行（央行）的初步數據來看，日本當局應該沒有於周二干預市場。與去年9月份大規模買入日圓來比較，當時日本央行的經常帳戶數據，與私人貨幣經紀商對政府資金流動的估計有明顯差異。不過，日央行周四對其收支平衡的預測與預測一致，表明日本並無干預。

整體來說，日本央行要的是日滙交易中的不確定性，希望利用不確定性，使投資者對潛在風險保持警惕，甚至不要再試探央行的底綫。

榊原英資就認為，日本正在等待美國聯儲局改變利率政策方向的同時，將試圖在不干預下，安然渡過日圓的疲軟期。

日圓或低見160水平

去年9月和10月份，日本政府對外匯市場干預的金額分別逾2.8萬億及6.3萬億日圓，令總額近9.2萬億日元。

榊原英資認為，如果當局不得不再次出手，或要花費相近，甚至更多資金來。他續指，一旦其介入，口頭警告將更加有效（意味向交易者顯示不只會「出口術」）；而如果不採取行動，日圓則可能接近160大關，但料不會超過這水平。

要靠儲局出手幫助

不過，他預計，聯儲局12月會議後可能會扭轉頹勢，明年日本也有可能升息。他說：「美國的貨幣政策很有可能在不久的將來發生變化。」因此，如果發生這種情況，日圓就會開始走強，升向130水平。

回顧過去日本多次干預日圓，從效果來看，不論是想日圓升還是跌，日本似乎需要盟友的幫助，才能達至最理想效果。

美元強勢成障礙

單單日央行自己出手都未必夠力量，更遑論沒有隊友幫忙。更甚的是，在美國經濟具強勁韌性下，近期勢如破竹的美元，似乎還在醞釀一輪如同2021年展開的升浪。

如果真如「日圓先生」所說，日本政府想「佛系」地等日圓自然回升，如意算盤未必打得響。

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撰文：

林斯凱



欄名： 國際洞察