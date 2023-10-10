市場冀施政報告救樓市 減辣吸人才成重點

行政長官李家超將於本月25日發表新一份《施政報告》，市場紛紛提出不少有助提振樓市的猜想，包括擴大專才計劃等，其中呼聲較高的不外乎「減辣」，而不少代理業人士更稱應全面「撤辣」。在未知政府的實際操作前，發展商普遍持觀望態度，過去一周未有全新盤展開銷售，二手屋苑就續錄低價成交。

兩間券商分別對新一份《施政報告》作出預測，其中關於樓市的部分，主要都離不開吸引人才相關的政策。瑞士銀行認為，政府有可能調整非本地買家需支付的買家印花稅（BSD）及新從價印花稅（AVD），兩項稅率均為15%。目前約有35萬非本地外來人士等待在本地住滿7年，可以取得永久居民資格。為相關稅項「減辣」，有助釋放其購買力。瑞銀指出，可行的政策改動包括取消外來人士首次置業印花稅，改為在取得永久居民身份前不得將單位轉讓，否則需徵稅30%。法國興業銀行亦有類近的預測，如向以優秀人才計劃入境的移民提供免稅等。

事實上，政府近年積極搶人才，惟在現行的三大「辣稅」中，就正正妨礙該群剛來港人士置業的稅項，與整體方針實在有矛盾。而另外兩個「辣稅」，即AVD及額外印花稅（SSD），主要是壓抑買樓投資的意欲，政府會憂慮調整過後、市民會重新炒樓亦屬可以理解，所以市場合理預期買家印花稅被調整的機會較大。

惟兩行都直言，「減辣」未必能助樓市正式復甦，因為癥結其實在高企的利率之上。瑞銀稱，即使真的「減辣」，提振樓市的作用料只能維持約4至16星期，其後買賣數字重新下跌，因為現時主要是高利率窒礙入市，借按揭投資物業出現「負回報」達1厘，估計要到明年中以後，即當聯儲局開始減息後，樓市才出現持續的復甦。法興亦指出，如果美國利率居高不下，香港樓價明年可能下跌10%至15%。

施永青：應全面撤辣

成交價量俱跌，代理業面臨挑戰，據地產代理監管局最新數據，截至9月30日，全港持牌代理人數40,223人，連續6個月減少。分行數目則按月減少17間至7,031間。見市場持續萎縮，部分代理業界人士先後發聲，呼籲政府全面「撤辣」。中原集團主席施永青認為，樓市辣招是阻人買樓，理應全面「撤辣」，並指「早做好過遲做」，以免遲做無效果。

首先，他認為向外地買家收取買家印花稅，實在與現時落力推行的搶人才計畫相違背，可以考慮取消。其次，本地人想購入第二個單位做投資收租之用，現時需繳付15%從價印花稅，相等於約5年的租務收益。他認為香港作為金融中心，不應將投資行為妖魔化，故現時不宜再打擊買樓收租的人，該稅項亦可撤除。至於額外印花稅，有市場人士懼怕撤走該稅項後，不少持貨不足3年的業主也會拋售單位，打擊市場。施永青就指，香港提倡自由經濟，不能「輸打贏要」，業主都是因應市況決定沽貨，如果真的因為市況不佳而選擇賣樓亦要接受。

被問及「撤辣」會否導致炒樓風氣重燃，施永青覺得機會甚低，並直指如果不能令樓價回穩的話，撤辣豈非全無功用。他另補充，即使真的令炒風重現，到時亦可考慮恢復「辣招」，但現時政府需要的是擺出「有做嘢」的姿態，以「撤辣」換取時間來補救經濟。

市場吹淡風之際，政府亦有意放慢推出土地步伐。發展局日前公布本財政年度第三季賣地計劃，新一季僅推出一幅位於大嶼山長沙的住宅用地，預計提供110伙；連同其他港鐵、市建局及私人發展項目，料季內能提供約3,200個供應。發展局局長甯漢豪指出，今財政年首三季已達全年供應目標八成，考慮到現時市況，才決定僅推售一幅房屋用地。

地產建設商會執委會主席梁志堅表示，現時市場氣氛差，推得多地都「無人買」。業界人士亦認為，目前樓市下行，且發展商手上多貨尾，即使再推出更多地皮都沒有用。反而如果推地之後流標，證明沒有發展商要買，會令氣氛更差。不過根據過往經驗，若當供應數字快將達標，政府通常都會放緩推地的步伐，故整季只推出一幅地亦屬可以理解，始終政府手持的土地不算特別充裕，所以會調整推出地皮的時機。

啟德海灣料月內推售

市場預期「減辣」在即，過去一周未有全新盤推出，而由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作、位於啟德跑道區的啟德海灣有望月內推盤，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目將以「明益」買家的策略推售，務求以量先行，為樓市注入新動力。近期買家持觀望態度，樓市氣氛呈現膠着狀態。如《施政報告》中適度「減辣」，料市況會好轉。

二手市場方面，雖然CCL已蒸發今年來的升幅，但有部分買家擔心若政府真的「減辣」，會令買方議價能力下降，因而趁價錢仍處於低位搶先入市，多個知名屋苑近日紛錄低價成交。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，買賣雙方大多抱持觀望態度，等待樓策出台，過去一周未有一手大盤登場，部分購買力流向願意減價的二手單位，令部分指標屋苑交投量按周輕微增加。

撰文：

蔡子俊



欄名： 樓市測溫