布局純電產品 理想汽車蓄勢待發

長期聚焦家庭用家的理想汽車（02015），近月銷量不但節節上升，更成為內地造車新勢力中最快錄得盈利的一間，顯示其營運策略奏效。理想同時加快純電汽車產品的布局，和現有車型共同形成具競爭力的產品組合，業績強勢有望延續。

在政策驅動、增發牌照和政府補貼等因素推動下，內地新能源汽車的滲透率不斷上升。根據中汽協統計，去年國產新能源汽車銷量達688萬輛，當中國內批發銷量為620萬輛。以此推算，去年中國新能源汽車市場佔有率達25.6%，提前完成國家《節能與新能源汽車產業發展規劃》所提出，市佔率到2025年抵達20%的目標。其中完全以電機驅動，內部結構較插電式混動汽車更簡單的增程式電動車保持高速增長，截至2021年全國增程式電動汽車銷量達10萬輛，較對上一年上升兩倍。與蔚來（09866）及小鵬汽車（09868）合稱內地造車新勢力的理想汽車，則主打增桯式汽車。

聚焦高潛力家庭用戶

一直以來，理想始終注重中國家庭用戶的用車需求，主力研發設有5至6人座位的中型運動多用途汽車（SUV）。隨着內地近年出台三孩政策，以及疫情逐漸過去，未來內地二孩及三孩家庭數目有望增加，料推動潛在的買車需求。目前理想旗下產品的增購及換購用戶，主要集中於已婚人士，年齡階層介乎30至40歲及40至50歲，有較強的消費能力。以早年推出的理想ONE為例，設計上注重車內空間布局，避免傳統家庭用7人座位汽車中間乘客擠迫的缺點。因此當年推出後銷量，成功超越定位近似的廣汽豐田漢蘭達汽車。

在理想ONE取得成功後，集團乘勝追擊開發L系列產品，去年中首先推出定位全尺寸休閒產品的理想L9。L9的內部空間大於競爭產品，售價亦同時低於擁有相同空間的豪華汽車。去年9月亦即交付首月，理想L9銷量錄得10,123台，是首個單月銷量過萬的售價40萬以上中國品牌車型。今年4月理想L9單月賣出逾6,000部，在中國大型SUV市場中排名首位。去年下半年，集團再推出動力及智能駕駛系統升級的理想L8，去年12月交付量同樣突破萬台，超越寶馬X5成為全國中大型SUV銷量冠軍。連同今年初推出的5人座位SUV理想L7，L系列產品使用統一技術平台，智能化系統和增程系統架構，除降低技術複雜性，亦有助控制研發和採購成本。加上車型進一步細分，有助捕捉消費者需求。

理想早前發表「2025年戰略」，計劃由今年起每年推出最少兩款高壓純電車型，目標於2025年完成「1旗艦+5增程+5高壓純電」的產品布局。今年下半年，集團計劃推出全新純電產品Whale 1，正式打入純電市場。Whale 1將會由北京工廠負責生產，並於明年交付。集團亦計劃今年底前建成300個高速充電站，覆蓋京津冀、大灣區和長三角等地，並於2025年把充電站增至3,000個，覆蓋全國主要一二綫城市。旗下純電產品將採用新一代自研電驅系統。

自研零部件控制成本

近年汽車趨向智能化，電動車換代周期縮短。為提高成本競爭力，廠商更傾向自主研發電池和芯片等核心零部件。至於理想，則把供應鏈分為數部分，保持合理自研比例。當中座椅、後視鏡及芯片則分別和成熟供應商及芯片廠商合作取得貨源，不設廠生產。電池相關部分亦找來合作夥伴共同設計。至於電驅系統，則透過旗下蘇州及常州等廠房自行生產。產能方面，集團從北京現代收購的廠房於今年9月投產，主要製造純電產品，規劃年度產能達10萬輛。而位於重慶兩江新區的基地明年投產，規劃產能超過100萬輛。因應產品短期需求強勁，理想目標於今年底達致每年50萬台標準設計產能。市場預測集團後年產能或增至75萬輛。

憑藉產品精準定位，理想近季銷售成功超越蔚來及小鵬等同級對手。配合良好的成本控制，集團次季盈利錄22.9億元人民幣，按季大增1.4倍。集團近日宣布，9月共計交付新車約3.6萬輛，除按年大增2.1倍，同時創下單月交付量新高。年初至今，理想累積交付量約24.4萬輛。隨着國內供應鏈樽頸問題逐步緩解，集團今年餘下時間的產品單月銷量或有望再創高峰，從而達成年初定下的30萬輛交付目標。

理想今年啟動增程及純電產品的雙綫策略，意味集團發展已進入新階段。預計未來數年將有更多新產品相繼推出，銷情料受惠於內地利好新能源汽車消費的措施，新廠房投產亦有助推動產量及整體收入。另外汽車銷量升溫，充電等產品服務收入料同時獲提振，提供額外貢獻。市場除看好理想今年除成功轉虧為盈，未來兩年亦有力以雙位數幅度增長。看好該股成為比亞迪（01211）以外，內地電動車競賽另一贏家，可於近周支持130元吸納，目標價定於160元博取逾兩成回報，止蝕價則可定於110元。

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撰文：

李尚毅



欄名： 中資尋寶