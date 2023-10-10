港股已跌了近3年，一心一意長相廝守的港股股民，損失慘重。近日很多人對樓市投下悲觀一票，這是過去十年來沒有。但是到底何時是底?

在《大時代》中，由江毅飾演市儈勢利的大鱷陳萬賢，曾有以下一段經典對白：「總之記住，股票之道在於人棄我取。人哋買跌你一定要買升，咁就可以同其他人背道而馳，先可以大發（財）。你幾時見過成村人，買股票會發？來來去去咪就係幾個人。咁就證明大多數人嘅意見，未必係啱嘅。」，但是不論散戶還是專業投資者都係想一齊發財。別人恐懼我貪婪是口號而已，因為別人貪婪我要更貪婪。

美債息見海嘯前夕高位

以樓市為例，每次令到市場恐慌是某一分析提出未來一年樓市會升30%，或者今年通關之後樓市會爆升的分析，之後每次都會引來很多粉絲追問是否入市良機。但時間證明暫時過去2至3年入市都是錯。

2007年10月前，股市看4萬點，5萬點或者10萬點，100倍PE無問題；2021年大家看股市上4萬點，股票年年虧本無問題，因為有故事，還用PEG去合理泡沫。但市場有預先預警嗎?有，滙豐銀行（00005）在2007年初已提出次案危機。但是你會信嗎?不會，因為別人貪婪我要更貪婪。

摩根大通全球策略師Marko Kolanovic表示，現時投資者討論的話題，與2007年金融危機爆發前完全相同，即聯儲局暫停加息、消費具韌性、軟著陸、強勁就業等，即使目前的情況不一定與2007至2008年相同，但已有足夠的相似之處，值得大家謹慎對待。美國10年期債券收益率周三（4日）觸及近4.9厘的16年高點，16年即金融海嘯前夕。代表甚麼？量寬時代準備要結束。

磨劍多年 只為等待時機

當你以為跟專家無錯，最近虛擬平台的風波證明專家都會錯。而江毅在《大時代》中其實都是損手。最後一口槓桿本欄2019年提出，指未來2020年將出QE4，但這將是最後一口槓桿要小心。結果市場爭先加槓桿，由債市，樓市，股市等等全方面加大槓桿。

但是恒指已經跌至17000點，那麼何時是底？當全球恐慌，黑天鵝來的時間，就是小龍的別人恐懼我貪婪。三國時代，司馬懿誅殺曹爽時，曹爽垂頭喪氣地對司馬懿說：「司馬懿，你贏了，你只用了一天時間，就奪走了我們曹氏四代君臣建立的江山。」司馬懿告訴曹爽：「我揮劍只有一次，可我磨劍磨了十幾年」。這一劍將揮在很多人輸錢的時候。

撰文：

小龍



欄名： 贏在轉勢