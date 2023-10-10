目前，香港地產界要求特區政府減辣的呼聲高漲，財政司長陳茂波的言論，更使到不少人產生憧憬，認為特區政府很快會減辣。所謂減辣，就是放寬已實施十多年，打擊房地產業，壓抑需求的辣招。

減辣憧憬凍結樓市

但是，這股憧憬暫時而言，對房地產經濟及地產發展商而言，不一定是好事。那些想買樓而需要付辣招稅的人，會暫停買樓。他們會等待減辣或撤辣之後，少付或免付辣招稅時才會買樓。這包括買二手樓或一手樓的人，因此地理代理及發展商會暫時少了這批客戶。此外，一些目前想賣樓的人，也會暫停賣樓。除非他們的確在財務上走投無路，否則，他們會觀察，等待特區政府正式減辣或撤辣後，期望樓價上升才賣樓。於是，地產代理又少了這批客戶的盤源。

或者，減辣的憧憬會吸引部分原本已經想買樓的首次置業者，加快他們入市買樓的興趣。是的，這些人也許會擔心，一旦真的減辣，樓價會上升，現在趁樓價上漲之前入市也不錯。

不過，這些人是否會在這個時候加快入市買樓？這也不一定，因為他們也會擔心減辣之後，樓價仍然會繼續下跌。也就是減辣的作用可能抵銷不了高利率的壓力。目前美國10年、30年國債的利率都創出16年新高，分別高達4.7厘、4.8厘的水平。這也意味着投資者預期未來10年、30年的利率水平會如此之高。買樓按揭利率回到過去那種2厘息的機會很低很低。當年，也就是因為2007年的高息，才造成2008年的金融海嘯。這是可怕的回億。

資金人才入市港樓

哪些人不擔心高利率，而願意在香港買樓？這應該是一些想離開內地，而到香港的多餘資金及到來香港的境外人才。目前，這止人與資金來香港買樓得付15%的買家印花稅及15%的從價印花稅，合共30%，的確不少。如果要減辣，取消買家印花稅及從價印花稅，可能的確會吸引內地的資金到來。前陣子，新加坡政府為了打壓仍然高企的樓價，將買家印花稅一舉由30%提高至60%。可見大量海外資金的確想進入新加坡，而買樓是最佳的資金停泊處。

過去幾年，新加坡吸引大量海外資金前往成立家族辦公室。香港特區政府也正在進行這項工作，同時也在吸引境外人才來香港。這些境外資金及人才來香港，一定會考慮買樓，如果不必付辣招稅，吸引力會更大。

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撰文：

曾淵滄



欄名： 置業安居