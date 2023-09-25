千禧世代財務健康程度減弱 善用傳統銀行服務協助理財

過去數年疫情對本港經濟造成嚴重打擊，不少香港人難以維持健康理財習慣，以致財政健康狀況略為轉差，對於在金融科技崛起時代下成長的千禧世代（1980年至1990年出生的人）而言，財務規劃更是一門必修科，根據滙豐銀行（00005）最新一項調查顯示，千禧世代的財務健康程度正在減弱，此外，他們相較其他年齡層較少監控每月支出以避免超支；較少使用收入和支出預算工具去管理個人財務狀況，同時，亦較少使用金融產品去提升資產價值。

滙豐銀行每年均會就港人理財習慣進行調查，並發表「FinFit研究結果」，FinFit指數採用調查結果及滙豐內部客戶資料編製而成，調查涵蓋：理財習慣、理財知識、理財規劃、網絡保安及安全4大範疇。根據2023年最新公布的FinFit研究顯示，基於疫情及經濟放緩影響，港人在2022年的FinFit指數下降，當中由以理財習慣及理財規劃兩個項目跌幅最為明顯。



理財人數比率下降

首先在理財習慣方面，由於利率上升，導致每月按揭貸款及個人貸款還款額增加，繼而令存款減少，因此有儲蓄習慣的港人比2021年減少4%至57%。此外，鑑於股票市場波動，透過理財產品增值財富的意欲亦相對下降，相關人數亦比2021年減少10%至25%。而表示會購物前充分考慮，以及監察每月消費的人數亦分別下跌3個百分比及2個百分比。



在理財規劃方面，研究顯示港人制定長遠財富規劃的意欲減低，所以此範疇得分最低，按年跌幅亦是最大。當中64%受訪者有每年審視理財規劃的習慣，比2021年低5個百分比，而「財政不健康」人士中，更是只有21%表示，會每年審視理財規劃。制定退休理財規劃的人數，亦比2021年下降6%。在一眾受訪者當中，只有58%受訪者表示清晰了解人生目標，並已制定相應理財規劃，比例低於2021年的67％。



而在針對千禧世代的調查中就發現，千禧世代相較其他年齡層較少監控每月支出以避免超支以及使用收入和支出預算工具去管理個人財務狀況。同時，亦較少使用金融產品去提升資產價值。事實上，隨着近兩年金融科技的崛起、虛擬銀行的出現，以及香港人消費模式的變化，千禧一代和Z世代比上一代更容易並獲得各種信貸產品，如果規劃和使用得當，貸款可以成為改變生活的金融工具。



引導建立財務健康

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場策劃主管岑卓耀（見圖）表示，善用不同的理財產品從來並非壞事，但如何使用、是否了解背後理念都十分重要。而「財務健康」不單只是維持收支平衡，更包括靈活運用不同財富產品，協助維持現金流、幫助儲蓄及實現財務目標。



雖然不論是傳統金融機構抑或是創新金融機構，都在引導千禧世代保持財務健康，然而傳統銀行在幫助消費者建立長期財務健康和素養方面被認為更值得信賴。因此不少銀行如滙豐，亦在市場營銷之中亦加入不少財務健康的元素，例如教育如何合理地使用財務槓桿去實現自己創業、持續進修等理想，希望及早為年輕一代培養出正確理財習慣，助其捕捉不同資產增值機會。



此外，滙豐亦提供產品以外的資源協助千禧世代，由制訂計劃至自動追蹤消費掌握個人財務狀況，甚至有「理財達人」幫助開立投資戶口，利用Future Planner度身訂造投資組合，為千禧世代打好基礎。



近期滙豐便推出「點用未來錢」活動，活動針對年齡在20至35歲之間的年輕人，從提出是否應該花「未來錢」開始，透過與YouTube Creators等KOL合作，希望年輕一代的受眾可以反思自己以往理財習慣，探索理財的不同面向，並學會把貸款變成改變生活的金融工具。

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撰文：

鄭日棱



欄名： 理財專題