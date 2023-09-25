油價衝100美元 石油股財息兼備

自石油輸出國組織及聯盟（OPEC+）宣布減產後，全球原油供應相對緊張，國際油價今年下半年急升，近日紐約期油更升穿了每桶90美元大關，創下一年多以來新高，不少大行更預測油價在年底有機會觸及100美元。油價急升，油股亦成為資金追捧對象，尤其中石油（00857）及中海油（00883）今年以來股價升62.7%及37.5%，但由於盈利受惠於油價有所提升，現價預測PE及股息率相對仍然偏向便宜，仍具備上升空間。

承接上周的升勢，國際油價本周再創今年新高，紐約期油周二（19日）曾升至每桶93.74美元，是2022年8月以來新高；布蘭特期油亦升至最高95.96美元的年內新高。



周中聯儲局議息後，主席鮑威爾（Jerome Powell）在會後放鷹，表示如有需要，聯儲局將會繼續加息，2年期國債孳息率應聲急升至17年高位，油價稍見回軟。至周五（22日）紐約及布蘭特期油分別報90.41美元及93.87美元，但中長綫前景仍然受投資者看好。



油價今年初在80美元起步，但受到美國經濟「硬着陸」憂慮、美息上升，以及美元強勁，油價在5月份時一度低見63.64美元。但自下半年起，油價明顯轉勢，至今累計升幅達28%，絕對跑贏大部分資產。



市場憂原油供應緊張

究其原因，主要是市場擔憂全球原油供應緊張，沙地阿拉伯宣布將每日100萬桶的自願減產期限，延長3個月至年底，同時俄羅斯亦宣布，將每日30萬桶的自願出口減產期限延長3個月。



根據《國際能源機構》（IEA）調整後的預測，繼今年第三季度出現每日260萬桶的供應缺口後，沙地此舉令第四季度再出現每日250萬桶的供應缺口，油價料大機會保持強勢。



另一方面，聯儲局在最新經濟預期報告中，上調今、明兩年美國經濟增長預測，當中對於美國今年經濟增長，由6月時預計的1%大幅上調至2.1%，說明局方對美國經濟「軟着陸」仍然充滿信心。美國經濟回穩，油價亦有望受惠。



高盛早前發表報告，把布蘭特原油未來12個月的目標價由93美元上調至100美元，主要是以亞洲為中心的原油需求正在增長，OPEC在2024年將把布蘭特原油價格控制在80至105美元區間內。不過，高盛認為，OPEC不太可能將油價推升至極端水平，因為這將會摧毀長期需求。



不過，摩根大通全球大宗商品策略團隊負責人Natasha Kaneva卻提出，油價升至每桶90美元後，未來再上升空間將受到限制，因現時市場主要利好因素大部分已反映，預計油價將會在86美元水平結束今輪升浪。



她認為，暑期旅遊高峰和中國解除疫情限制的是推動油價上漲的重要因素之一，但最近的數據表明，這些趨勢正在減緩，甚至出現逆轉，高昂的汽油價格導致一些消費者減少了駕駛。同時，中國的需求增長也似乎在放緩，預計中國在第四季的需求將增加每日100萬桶，僅與第三季持平。



油價趨升利好中海油

油價趨升，三大石油股中以中海油對油價走勢最為敏感，而中石油上中下游業務兼備。中海油上半年實現收入1,920.6億元人民幣，按年下跌5%，純利637.6億元人民幣，倒退11.3%，不過隨着下半年油價着顯攀升，布蘭特原油由75美元水平，至今累升25%，對中海油下半年業績大有幫助。



此外，中海油股價今年以來雖然上升了37.5%，其實估值仍然不貴，2023及2024年預測PE僅為4.7倍及4.6倍；同時近年石油股變身成了高息股，中海油管理層亦已表明未來派息比率不會低於70%，在盈利上升的同時，派息自然也會水漲船高，以現價計中海油2023及2024年預測股息率分別達9.2厘及9.3厘，仍然極有吸引力。



瑞銀報告指，中海油上半年產量按年升8.9%，相信全年產量會超過6.5億至6.6億桶油當量的目標，即按年增長4.6%，而上半年強勁現金流反映公司有空間提升派息比率，以2023年預測市盈率5倍，企業價值倍數EV/EBITDA 2.4倍、全年平均油價每桶85美元計算，即使今年以來股價上升，估值仍然低於歷史平均水平，維持評級「跑贏大市」及目標價15.5元。



中石油油氣同步增長

至於中石油，上半年營業額1.48萬億元人民幣，按年跌8.3%；但純利增長4.5%至852.7億元人民幣，勝過市場預期。高盛報告指出，中石油未來數年的盈利將受到石油和天然氣上游收入增長的支持，而天然氣將推動勘探與生產收入的份額不斷增加，到2025年天然氣將佔上游產量組合的50%。該行將中石油目標價由6.8元上調至7.1元。



該報告又指，中石油及中海油在自由現金流量和股息收益率方面繼續領先全球同業。兩間公司今年的股息收益率分別為9厘和11厘，而全球同業平均則為5厘。另外，她們的估值亦相對存在折讓，顯示出有進一步上升的空間。該行提到，對中石油及中海油的明年最新EBITDA預測，分別比彭博預期分別高出16%及6%，這可能是由於該行對未來12個月每桶布蘭特原油目標為93美元，高於預期。

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撰文：

李兆明



欄名： 財經熱話