基金教父雷賢達 深度談環球大局觀

港股本周表現峰迴路轉，周五（22日）觸及年內新低後，恒指即時急彈逾400點，全日高低波幅500餘點。技術上，港股呈現「雙底」形態，似乎大有機會挑戰18600點至18800點水平，究竟後市可否擺脫「有波幅、無升幅」的宿命？



「基金教父」雷賢達接受本刊專訪時稱，港股估值無疑十分便宜，奈何都不足以扭轉當前的劣勢，「作為一個長綫投資者，我相信最重要是看如何穩住經濟和全球大局。」同時，早已見盡股市周期起落的他，分享了其環球大局觀，分析地緣政治如何影響資金流、生產綫轉移等。



另一方面，近年不少投資者轉炒美股，他指科技股潛力依然，建議可待跌市時分段買入。

雷賢達：中美必須尋求雙贏

港股表現再一次令人無言。中國人民銀行上周宣布降準，向市場釋放5,000億元人民幣的流動性，可惜「藥力」僅維持半日，直至周五（22日）觸及年內低位後，才見比較像樣的反彈，但埋單計數，恒指一周仍下跌125點。



事實上，隨着大市愈跌愈殘，市場已非一面倒看淡中港股市的前景，甚至有大行開始唱好後市。例如，高盛列舉出中資股的利好因素，包括國內寬鬆政策變得更具針對性、中資股估值低，其中MSCI中國指數的預測市盈率只有10倍，低於5年歷史均值約18%，以及基金持有中資股的倉位為10年以來最少，給予互聯網、綫上零售和消費服務板塊「增持」評級。同時，瑞銀亦發表報告稱，人民幣滙率和10年期國債收益率均處於極端水平，另A股交易量較低，H股沽空交易量較高等，均是股市或已觸底的訊號。



資金急於離開中國

不難發現，所謂利好的因素，大多反映市況處於嚴重超賣的指標，寄望鐘擺效應，可由極度悲觀擺向另一方。但關鍵在於，當下投資者的信心十分薄弱，對港股「有波幅、無升幅」的印象，更是深入民心，若要後市迅速轉勢，實非易事。有「基金教父」之稱的雷賢達，談及港股近年的表現，也難掩失望之情，「很多人說香港有投資價值，我不會否認，但要改變市場的悲觀看法，需要更多的催化劑，吸引更多不同的投資者入市參與才行。以降低印花稅為例，作為一個長綫投資者，我相信降低些少印花稅的影響很少，最重要是看如何穩住經濟和全球大局。」



作為縱橫投資界超過30年的資深投資者，早已見盡股市周期起落，分析港股不得不運用其「大局觀」。說穿了，港股持續陰跌狀態，根本原因正是「欠水」，由最近大市成交總額跌至不足1,000億元，周三（20日）更只得712億元，還不如英偉達（NVDA）的單日成交額，試問「塘水滾塘魚」怎樣支撑大市長升，缺少了外資參與，甚至不斷沽貨，正是港股低迷的主因。



雷賢達直言，當中牽涉中美關係、地緣政策因素。「我在投資界這麼多年，從未見到中美關係發展至今天的地步，實在比較可惜，所以我不停重複中美關係需要改善，希望將這個比較困難的局面轉變過來，大家用一個雙贏的態度來發展雙方的關係，如果做到這一點，外資對香港和中國的投資都會得到改善。」當然，外資沽出港股的數據難以掌握，但從滬深股通的北向資金流向，卻可側面看出外資沽貨的手影。由圖一可見，北向資金自8月至今一直呈現大額淨流出，竟有連續3周流出超過200億元人民幣，可見資金急於沽出在中國的投資。



誰當總統改變不大

值得注意是，2024年美國將會舉行總統大選，上一任總統特朗普（Donald Trump）聲勢浩大，不單在共和黨內的支持度領先其他對手，根據CBS進行的民意調查，特朗普的支持度還比現任總統拜登（Joe Biden）領先1個百分點。若果特朗普再次當選，對中美關係有多大影響？



對此，雷賢達估計不論是誰最終當選，未必有太大改變。「其實中美關係出現重大變化，正是始於特朗普，他在任時對中國進行各種控制或制裁，千方百計令中國無法取代美國的地位。本來美國民主黨上場，以為中美雙方關係會稍為緩和，但3年已經過去，依舊看不到雙方達成共識，這是比較可惜的。」反而，他相信俄烏戰事早日結束，所能發揮的作用更大，「現在很清楚，分了兩大陣營，各國在軍事投入了很多，不只是中美方面，還有俄羅斯，如果戰爭能夠快速結束，對中美未來關係緩和十分重要。」



急切增加房產需求

另一方面，影響港股後市的另一關鍵，則是國內經濟增長的前景。他明言，中國現在面對的主要問題來自房地產，畢竟房地產行業佔國內生產總值（GDP）很大。「國內房地產的問題在於過度借貸與槓桿，可能要消化一段時間，不是一年半載解決得到的問題，更不要說回復升勢，調整需要一定的時間。」



自去年第四季開始，中國政府頻密出招救市，繼「三箭齊發」後，最近還推出「認房不認貸」，一綫城市先後解除限購措施，實行全面鬆綁。「中國政府已盡量紓緩房企的債務問題，央行亦連番減息降準，增加市場流動性，同時『保交樓』相當重要，百姓買了樓是必須兌現的。」



在他眼中，當務之急乃增加房地產的需求，特別是年輕人的住房需要，「在國內，樓宇一向被認為很保值，實際上很多人已擁有物業，我覺得還未有物業的，主要是20、30歲的年輕人，如果集中幫助他們上車，應該可有助於房地產市場。」



出口放緩影響深遠

同樣地，「三駕馬車」之一的出口，也是變得「啞火」。因全球需求疲弱，中國8月出口按年下降8.8%，連續第四個月下跌，多少影響中國經濟在疫後的復甦。雷賢達說︰「還有一點，之前沒有遇過的問題，就是一些廠家為了分散生產基地，導致一部分產能自國內流出，這情況不是近來才出現，主要因中國生產成本上漲，令不少工廠陸續遷往其他東南亞國家，現在這個趨勢仍在進行中，同時廠商又因國際政治氣候，看到過去幾年中美關係生變，亦影響到國內生產，這方面的影響比較長遠，當生產綫轉移至其他國家，即使將來外圍需求回復，這一部分的定單未必會回流國內生產。」



基於房地產市場調整需時及出口呈結構轉變的判斷，中國未來經濟增長很難再有高速增長，「我不會預期中國會回復以前的高速增長，只希望可以穩定下來，不要繼續下滑，這很重要，因為不只對中國而言，對全球貿易和經濟增長都很重要。」其實，國家統計局早前公布8月的經濟數據，已有回穩的迹象，包括社會消費品零售總額按年增長4.6%，勝市場預期；規模以上工業增加值上升4.5%，亦較上月增速有所加快，令人憧憬經濟有止跌企穩的可能性。

人幣弱不必過分解讀

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）放「鷹」，美元、債息即時彈起，美國10年期國債息率抽高至4.4厘以上，觸及2007年以來的高位，而美滙指數也裂口升穿105水平，周四（21日）報105.6。美元恢復強勢，其他貨幣自然無運行。本來，中國人民銀行出招收緊離岸人民幣市場的流動性，一度連彈數日的人民幣，亦不得不「低頭」，重新回落至7.3水平（見圖）。



今年市場對人民幣走勢零舍敏感，往往跟港股同上同落，一定程度因中資企業的收入及利潤來自國內，人民幣貶值變相令企業或出現盈利縮水，不利估值。更重要是，人民幣強弱涉及投資者對中國經濟前景的看法，若人民幣持續偏弱，或反映資金押注救市效果不及預期，經濟復甦乏力。



對此，雷賢達覺得應當以「平常心」看待人民幣升跌。最簡單，近兩年日圓滙價貶值幅度更為誇張，降幅多達兩成，相比人民幣的表現，前者明顯更為疲軟。他說︰「不止人民幣，其他貨幣兌美元基本走勢大多相同，主要受息口影響，現在美國10年期債息已達4厘多，而國內的息口只有兩厘多，有些人作套息活動，差不多可以肯定的。」資料顯示，目前中國10年期國債息率約2.7厘，目前的中美利差倒掛的情況為10年來最高。

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撰文：

張以正

林衞



欄名： 封面故事