「新債王」岡拉克買美債 現實無情打臉？

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）在美國聯儲局宣布維持利率不變後，表示美債是一項好的短期投資。短期現實是，債息破頂，債價下跌，岡拉克的策略能否站得住腳？

美國聯儲局周三（20日）宣布，維持利率介乎5.25至5.5厘不變，但暗示年內或再加息25點子。主席鮑威爾（Jerome Powell）繼續表示仍有一段通脹之路要走。



看好美債短期表現

雙綫資本（DoubleLine Capital）行政總裁、「新債王」岡拉克在議息結果公布後接受《CNBC》訪問，他表示聯儲局今次的決定是該央行一段時間以來，作出的最佳決定之一，「我認為他說的都是對的。」他解釋，經濟中有各種相互牽引的因素，包括高物價導致的債務上升，以及受聯邦學生貸款重啟、汽車工人罷工和通脹等事件，而因為聯儲局所依賴的數據不可靠，所以聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）謹慎態度合理。



近期快速上升的油價或導致消費者物價指數（CPI）上升，岡拉克對此表示擔憂，「這將是個問題，CPI的基數效應和滾動效應將導致通脹回升，並以一種粘性的方式停留在現在的位置。」



岡拉克又強調美國潛在的經濟挑戰，如失業率上升和政府停擺的風險，這可能會在未來4至6個月內拖累經濟。因此，他認為美國國債是一種有吸引力的短期投資，但並不建議長期持有。



那麼，現實又是如何呢？



長債不繼美股向上

市場的即時反應是，鮑威爾的議息聲明一度令市場措手不及，資金流入美元，並流出美國國債，10年期美國國債收益率進一步升至2007年來的高位（見圖一），而2年期美債收益率亦上升至2006年以來高位。



事實上，翻看過去的報道，岡拉克在2022年10月就已開始建議投資者買較長期的國債，原因是，「如果經濟衰退，長期債券至少在初期會出現反彈。」他又於今年6月時表示，10年期國債收益率不可能達到4厘，亦已看到本輪加息周期的頂峰。可惜的是，其「預測」無一命中。



如果投資者跟岡拉克於2022年10月買入較長期美債，以iShares 20年期以上美國公債ETF（TLT）為例，其後於11至12月一度有強勁反彈，但後勁不繼，至近日已回到近2022年10月的水平；相反，被其看輕的美股則反覆向上、勢如破竹。



美國經濟韌性仍強

衰退派一直期待的美國衰退不但仍未到來，從數據來看，不論是就業市場，還是實際國內生產總值（GDP）增長，經濟還相當有韌性。據費城聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）發布的《2023年第三季度專業預測者調查》顯示，私營部門的專業預測者預計，未來4季的實際GDP、總體通脹和核心通脹增長將放緩，失業率也將小幅上升。但值得注意的是，對未來4季實際GDP增長的預測仍為正數（見圖二）。



雖然岡拉克仍然「唱衰」美國，認為衰退即將到來，但今次似乎是其首次改看法，認為「短炒」國債是好策略，而非「長揸」。誠然，債息快速累升不少，短期要回調亦不足為奇。然而，實際操作上，若要「短炒」，市場上亦有十分多其他不同選擇，非美債不可。



長期牛市或已結束

他亦似乎對「長揸」美債開始有保留。從技術面來看，10年美債息突破約40年下降軌，力量不容小覷。



關於岡拉克，最近還有一則有關「新舊債王」之爭的新聞頗為有趣，內容講述「債王」格羅斯（Bill Gross）指岡拉克不配「債王」的頭銜，又指自己自己之所以能成為「債王」，是時勢造英雄，過去債市30年的牛市，令其掌管的基金在固定收益市場錄得不俗表現，未來或者不會再有債王出現，又認為債王在聯儲局，因為他們才是掌權者。



雖然岡拉克其後反駁，並不稀罕「債王」的頭銜，但由當前現實而言，看淡美債的老「債王」先勝一場「口水交」。

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撰文：

林斯凱



欄名： 國際洞察