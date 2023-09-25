新盤減價成常態 高息環境料持續到明年

新盤減價求售已非新鮮事，惟個別發展商為求去貨，以「蝕本價」推盤，建灝地產發展的九龍城文曜公布首批單位定價，建灝地產鄭智荣表示，折實平均呎價為18,488元，而項目成本呎價約20,600元，聲稱公司「賣一間蝕一間」。息率方面，雖然滙豐維持最優惠利率（P）不變，但業界相信年內仍有上調機會，且高利息環境料會維持一段時間。此外，政府出手調整按保計劃，樓花與已落成物業看齊，即未及現樓亦能上會承造高成數按揭，惟市場認為修訂無阻樓市下行。

建灝地產文曜首批單位涉及31伙，實用涵蓋一房至三房戶型，發展商按戶型提供最高25%或27%的折扣優惠，折實入場價548.8萬元。鄭智荣指，是次開價為同一校網中近9年以來最平，證明公司推盤並不是要「賺盡」。



鄰近的新盤碧桂園（02007）瓏碧，於去年5月以折實平均呎價24,520元推出首批單位，雖然當時樓價仍未明顯進入下降軌，但是次文曜首批定價要較其低近25%。而發展商低開的策略確實奏效，在公布價錢當日旋即吸引大量準買家前來參觀現樓示範單位。而由於項目不受限於一手條例，故毋須先上載銷售安排便能發售，截至周五（22日）晚上8時，已錄得16個單位成交，套現約1.64億元。



而近日新盤市場另一焦點就要數到屯門一帶，先有以貼近成本價推盤的凱和山，後有樓花期約半年的飛揚第一期，都將於周末銷售。



路勁（01098）與深圳控股（00604）合作、樓花期約10個月的屯門掃管笏凱和山，以折實均呎約1.1萬元搶攻市場，發展商原價加推2號價單後，從兩張價單210伙單位中挑選158伙於周六（23日）以價單形式出售，另10伙就於周日（24日）起招標。



至於長實集團（01113）及新鴻基地產（00016）合作發展的屯門飛揚將於周日盡推項目一期餘下70伙單位應市，發展商為該批單位新設3種付款辦法，全為建築期付款方法，並針對現時正租樓的買家及專才買家提供優惠。

70伙推售單位中，計算「租置賞建期」計劃最高15%折扣優惠，以及根據購入單位戶型能獲得的4%或5%成交金額回贈，折實平均呎價為12,848元，折實入場價為563.328萬元。惟想要選用上述計劃，需要提供現時租約的相關資料，料並非全部買家都能以最低的價錢入市。



雖然市況未盡明朗，但為長期部署，發展商繼續積極增加土地供應。其中恒基地產（00012）與太古地產（01972）為合作併購的鰂魚涌濱海街一列舊樓進行強拍，以底價63.1億元統一業權，超越2020年北角皇都戲院大廈以47.76億元創下的紀錄，創本港強拍項目新高。該用地將以商住模式重建，總樓面面積約44萬平方呎，預計6年後落成。恒地執行董事黃浩明解釋，拍賣底價是法庭參考早前的數據釐定，或與現時的樓市脫節，也無法反映實際收購成本。由於該財團早已經收集上址逾九成業權，故仍決定循強拍統一業權。



港銀年內仍有機會加P

另一方面，聯儲局於日前舉行9月的議息會議，並一如所料決定保持利率不變，隨後滙豐銀行亦宣布維持最優惠利率（P）不變，保留在目前5.875厘的水平，料其他銀行都會跟隨不加息。惟業界普遍預期，資金成本高企，本地銀行年內仍有機會將P上調。



美國加息周期未完，聯儲局點陣圖估計，大部分官員預計年內多加一次息，明年將減息兩次共0.5厘，較6月時預期的1厘低。由於預期需待明年才開始減息，故本港的高息水平將於未來一段時間維持，窒礙市民入市意欲。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預期，美息今年再加，港美息口差距有機會進一步擴寬，香港銀行仍有加息壓力，不排除年內多加一次P，幅度約0.125厘左右，其後港美息口於年內暫時見頂。萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒就表示，由於自去年起實際按息已累積一定升幅，短期內市場仍沒充足購買力，不少中小型單位的上車買家或不能通過銀行壓力測試，短期內令樓價受壓，特別是二手樓價。而因為銀行體系結餘已低於450億元，美國與香港息差短期不會收窄，故今年內仍有機會加一次P。



但樓市其實亦有好消息，周五晚上，香港按揭證券有限公司宣布，按保就樓花住宅物業作出修訂，與已落成住宅物業看齊，即代表想透過首置按保計劃承造高成數按揭入市的買家，不一定需選用建築期付款辦法。



曹德明表示，建期付款需在物業落成後才可上會，由於簽約與成交的日子較長，當臨近上會時，樓市有顯著下跌，買家申請按揭時便有機會遇上估價不足的情況，要抬錢上會。而在新修訂下，買家購買樓花時可即時上會，能避免這情況。



但需要注意的是，上述修訂僅適用於「合資格樓花」，包括屬於預售樓花同意書以下項目，亦即俗稱「舊契」的重建項目不包括在內，並且需要是12個月內落成。若物業未能符合上述要求，按保公司會因應風險因素個別考慮。

而凱和山就成首個修訂後展開大型銷售的全新盤，料有部分買家轉向使用即供付款計劃，以獲取更多折扣優惠。市場普遍認為此舉並非對症下藥，對提振樓市的效用有限。



瑞銀：不吃不喝22年才能上車

本港樓價在利率上升等因素影響下持續下挫，令樓市脫離泡沫風險，回到較平衡的狀態。據瑞銀集團日前發布2023年《瑞銀全球房地產泡沫指數》報告，追縱25個城市從去年中至今年中的樓價走勢，其中香港樓價在期內錄約7%跌幅，重回2017年水平。這更令香港從該報告於2015年發布以來，首次跌出樓市具泡沫風險的分類，惟樓價仍評為被高估的程度。而今年只有蘇黎世和東京仍被視為具有樓市泡沫風險，較去年的9個城市減少。



報告亦提及，若一個任職專業技能服務行業的港人，想要買入實用面積約650平方呎的單位，樓價平均為年薪的22倍，即代表需要不吃不喝22年才能上車，於25城市中排行第一，拋離次名日本東京的15年。

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撰文：

蔡子俊



欄名： 樓市測溫