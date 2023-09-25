大城市城中村改造 打開萬億投資空間

自國務院今年中通過在全國超大及特大城市推進城中村改造工程後，部分地區已開始探索工程形式及融資渠道。這項以釋放消費潛力和內需為目標的大型工程，每年投資規模估計高達萬億元人民幣，相信是未來推動經濟穩增長的舵手之一。

城中村代表在城市範圍內，由村民擁有的村莊。隨着內地推進城鎮化，城市規模擴大，部分村落被劃入城市行政範圍內，造成全國城中村數量增加。由於城中村內建築密度高，所建房屋並不規範，除公共空間不足，居住環境也相對較差，影響城市整體形象。因此推動城中村改造除能提高一個城市的管理效率，亦同時改善居民生活質素。城中村改造雖和俗稱棚改的棚戶區改造同屬城市更新工程，惟兩者在改造對象、模式和範圍，以至主導單位及資金來源等領域，仍有一定分別（見表一）。因此本輪城中村改造計劃並不等同「棚改2.0」。



城中村改造得以成為市場焦點，除因內地近月經濟數據遜於預期，急需新的動力推動復甦外，亦和下半年中央數次提及有關。繼國務院通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》後，7月政治局會議對城中村改造的表態，亦由4月會議時的「積極穩步推進」升級至「積極推動」。意味這或成為未來數年推動固定產投資的主要工作之一。



廣州訂進取工程目標

而根據市場統計，全國超大和特大城市（見表二）中，最少10個城市已就城中村改造制定今年及未來兩年詳細目標及計劃。當中以曾啟動楊箕和獵德村改造的廣州進度最快。廣州早前已定下，今年推進127個城中村項目及實現2,000億人民幣城市更新固定資產投資目標，規模在一眾目標城市中最大。此外，廣州亦和央企中國中鐵（00390）訂立戰略合作協議，共同進行城中村改造及物業復建安置等，同時力爭在本年底前推出相關條例，其他大型城市如深圳、上海和廈門等，亦為城中村改造計劃預留三年時間。根據不同城市動向，本輪城中村改造的規模及時間長度，皆超過市場預期。



國務院的《城中村指導意見》雖未發布全文，仍提供了數大要點。《意見》首先提出改造形式要「成熟一個推進一個」，意味政府今次不會如以往棚改一樣制定具體的全國目標，改為把制定目標工作交予地方政府。同時，本輪城中村改造以穩健地辦好項目為目標，所涉時間或較長。一般而言，城中村項目改造周期長達7至10年，主要由於項目前期投入資金較多，短期間未趕及實現現金流回籠。此外項目涉及土地開發和城市規劃等問題，導致項目整體周期較長。以瑞安房地產（00272）有份參與，今年開業的上海青浦區蟠龍村項目為例，耗時達9年。因此未來新項目在以穩為先下，所需時間料相若。

《意見》又提出，要「多渠道籌措改造資金」、「鼓勵和支持民間資本參與」等，反映本輪城中村改造強調市場化主導，資金來源同時來自政府和民間資本。部分擁有城市更新經驗的央企及國企，由於資金金實力較佳，有力透過低成本借貸進行工程，因此預期是本輪城中村改造工程的主力。至於民企發展商，由於不少企業近年捲入債務違約風波，參與規模料受限。惟未來隨着更多項目推進，民間資本料可透過城市更新基金的途徑，協助解決項目前期拆遷和土地上的資金需求。此外，地方專項債以及來自政策性銀行的融資，也將是改造工程的資金來源。近日市傳城中村改造專項借款，可能由國家開發銀行負責組建，但資金來源於政策性銀行發債籌資還是央行結構性貨幣政策工具，仍有待觀察。



帶動固投並釋放內需

國務院指出，大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需的措施。市場認為，項目改造某程度上可帶動周邊區域樓價，加上項目涉及住宅補償，同時令城中村及周邊居民的消費能力獲得提振，支撑社會零售。此外，搬遷亦可帶動對家電、家具和裝修材料等產品的需求。

至於工程拉動的投資力度，東吳證券根據深圳、廣州及杭州等地的城中村案例公布的投資規模和項目改造周期推算，本輪城中村改造投資規模為6.2萬億元人民幣，年度投資規模約9,800億元人民幣。該行同時根據過去三年全國城中村造規模推算，預計未來三年的年度投資規模為1萬億元人民幣（見圖）。



如前文所述，資金實力較佳的發展商可從改造工程中受惠，包括透過開發住宅銷售，或建立商業物業收取租金等，代表企業包括越秀地產（00123）和華潤置地（01109）。其他板塊方面，除可留意協助改造的工程機械廠商外，也可留意擁有豐富城中村改造經驗的代建商，包括高度布局政府項目的綠城管理（09979）等。

撰文：

李尚毅



欄名： 國情解碼