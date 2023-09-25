近日很多人討論某虛擬平台出現問題，當然很多人意見不一，在這小龍不是想抽水或事後孔明。香港很多人每天看了多個YouTube財經的視頻，訂閱了很多新聞，做了很多功課為甚麼都要輸呢？但是很多人投資是愈理財人愈窮，因為專家都會輸。



若有贏錢法 誰願意公開

每天看了10個財經視頻，訂閱了很多新聞化表了甚麼？代表了你獲得很多資訊，但當中很多是有用或者無用。例如很多人喜歡看聯儲局的議息聲明， 針對研究每一個字眼，例如當「肯定」改為「可能」就表示聯儲局改變了立場；或者聯儲局某局長在某大學讀書，跟某一個老師所以他是信奉某一經濟理論，或者是鴒派等等。



其實香港很多人讀教會學校，但是不信教；香港有一些西醫兼有中醫的學位，幫病人醫病有時候會用中醫的方法治療。



記得有次講座有位參加者提問：「小龍，有外星人講美國將發生大地震令美元崩潰，所以要買黃金去避險。」但小龍當時回答如果美元真的崩潰，那香港將變成如何？你手持黃金真的可以避險嗎？當然最終美國沒有發生大地震令美元崩潰。



如果80/20的定律是正確，大部人都是輸錢。 那麼大部份散戶追捧的方法或者分析就可能應劫而生，那麼當你看了很多分析，很多的資料，這是大部份人都知道的資訊，那你又何成為20%贏錢的人。而且近年財務自由的牛市股神，跟本沒有露面。而且誰會天天跟你說我已經發達去炫富？但反問如果有一個好好的建議，誰會願意公開？而不是自己偷偷去買?



好交易方法 為理財之道

但上帝要你滅亡先讓你瘋狂，這或者又可以解釋為何每次牛市都出現一些少年股神，但紅極一時後不久又再消失。而且過去幾年都要搶眼球，投行亦不例外。所以大行報告或者很多股份愈來愈有標題黨傾向，例如Tesla（TSLA）殺手，未來的騰訊（00700），10隻可以長綫持有或準備爆升的股份等等，但事實上最終都輸。



而上述我講了那麼多，都是想跟大家講很多資訊在網路時代都是沒有用的。而且大家在演算法的年代，會有極端化的傾向，例如看好樓市只會偏向看好樓市的資訊，看淡樓市只會偏向相信看淡樓市的資訊。很多人投資是愈理財人愈窮，唯有建立好自己的交易方法，才是理財之道。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：

小龍



欄名： 贏在轉勢