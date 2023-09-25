甚麼人不希望政府撤辣

雖然現在樓市裏嚷着要政府撤辣的聲音很多，但亦有不少人希望政府不要撤辣。不過，他們並不夠膽大聲說出來，否則真的會捱揍。



很多人認為，筆者胡說八道，怎會有人不希望政府撤辣！其實大有人在，首先是最近賣了樓的人，尤其是蝕錢賣樓，他們知道，如果政府撤辣，樓價必升，當日若果沒有蝕錢賣樓，政府撤辣之後才賣，不但不會虧錢，更可能大賺一筆。



所以，這些人大力反對撤辣，但當然不會說因為自己賣了樓而反對，他們會說撤辣會令樓價飆升，影響民生。



一說到影響民生，政府公務員立刻變成縮頭烏龜，怎會夠膽撤辣！



剛買樓者不願撤辣

其次，就是那些打算支付30%印花稅買樓的香港人。他們擔心在買樓之後不久，政府想要撤辣，雖然在撤辣後樓價有很大機會上升，但短期內怎可能會升30%那麼多，他們所支付的30％印花稅立刻化為烏有，所以他們寧願等。總有一日，政府會撤辣，況且在撤辣之前，樓價會因為辣招鎖死購買力而下跌。



況且等政府撤辣不但沒有成本，樓價甚至會因為購買力不足而下跌。所以，那些打算買樓但要付30％印花稅的非香港人，亦不希望政府撤辣。其實等着等着，7年光景容易過。政府不撤辣都無所謂，反正已經不用付印花稅。



擔心買樓後撤辣稅

有老友問如果政府不打算撤辣，但樓市如此疲弱，有甚麼辦法可以增加成交量，筆者說容易到極，現在不敢買樓的人最擔心的，就是買了樓後政府取消印花稅，他們就會立刻像「寒天飲雪水，點滴在心頭」。



所以，政府應該公開表示在10年內或者永遠不撤辣，令到這些人不用擔心，可以放心付30%印花稅買樓，於是樓宇成交量立刻會大增。



不過，筆者相信政府官員沒有如此膽量，他們只會說現在不是撤辣的時機，至於何時是撤辣時機，他們又不知道，即是永遠不撤辣。



既然如此，何不早日公報，令到那些等政府撤辣之後才買樓的人死心，買樓時乖乖地付30％印花稅。

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撰文：

湯文亮



欄名： 鑑古知今