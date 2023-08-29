北上消費成熱潮 一文看清5大支付方式

自中港兩地通關後，港人報復式到內地消費旅遊。特別是來往香港及內地的交通愈來愈方便，不少人周末的活動，就是到鄰近香港的深圳、珠海及廣州等地「玩一轉」。

據入境處數字，上周六、日（19日及20日）香港居民出境人數達61.3萬人，其中單是透過羅湖、落馬洲支綫、落馬洲及深圳灣出境的港人已達38.9萬，可見北上消費數字有多驚人。以往港人到內地消費，主要以現金交易。但長達3年的疫情後，內地居民的消費模式已全面轉為無現金交易，不論是乘車、到商場，甚至在街上的檔攤消費時，都會使用電子支付系統，不收現金。港人前往內地消費，當然也要「入鄉隨俗」，以電子錢包付款。

早前港人在內地只能使用內地版的電子錢包付款，那時港人未有內地戶口的話，要前往內地消費，確實不太便利。

但隨着前往內地的港人愈來愈多，各大電子支付商也順勢推出方便香港人的消費方式，現時一般只需進行身份認證或數個步驟，港人就算沒有內地銀行戶口，毋須兌換人民幣，都可以電子支付的方法，在內地消費。

今期「理財專題」，為大家集結5大內地跨境電子支付：分別為Alipay、WeChatPay、BoC Pay、雲閃付及八達通的北上支付方法。

1.Alipay HK

Alipay HK的港人用家，前往內地時，可於部分有貼有「Alipay+」或「支付寶」標記的商戶使用Alipay HK。但並不是所有商戶也接受Alipay HK，如果想在消費時暢通無阻，可考慮開通內地版支付寶帳戶。港人如想開通內地支付寶，步驟如下：下載大陸支付寶應用程式-->選擇個人帳戶並點選所在地區，並填寫手機號碼（香港電話亦可），接收SMS驗證碼 ，寫個人資料-->成功開設內地支付寶帳戶。當中的過程，已不需要綁定內地銀行卡和內地電話號碼作認證，只需「掃臉認證」，即在內地支付寶App填寫個人資料及掃瞄臉部，就能完成內地支付寶實名認證。

內地支付寶又如何增值呢﹖除了使用滙款公司的跨境滙款服務之外，另一個方式，是透過AlipayHK「跨境滙款」入錢到內地支付寶。值得注意的，是首次或滙款超過3,500元，便可以免除手續費。

2.WeChatPay HK

「WeChat Pay」分為香港版及內地版。WeChat Pay HK的雙向跨境付款目前已經啟用，在內地的指定商戶，可以直接使用港版微信支付，除免收手續費外，亦有市場優惠滙率，消費金額也會自動轉換成港元，十分方便。雖然內地只有指定商戶接受WeChat Pay HK，但超過100萬間內地商戶都接受WeChat Pay HK，而且港人乘坐深圳地鐵、廣州地鐵及滴滴打車等交通工具，也可使用WeChat Pay HK。想使用以上雙向跨境付款功能，必須通過Wechat Pay HK的身份認證。Wechat Pay HK的身份認證可在打開 Wechat Pay HK後，點選「支付管理」，再選 「實名認證」進行身份認證，一般需7個工作天審批，可透過微信得知審批結果。由7月中開始，港人就算沒有內地銀行帳戶，也透過內地版的WeChat Pay，再綁定國際信用卡（如Mastercard及Visa），就可於全國接受WeChat Pay的商戶直接消費。不過要先在WeChat Pay內切換錢包地區至內地地區，再輸入信用卡資料。以上方式支付，除要計算滙率外，也可能要支付手續費，如單筆交易金額大於200元須支付3%的手續費。

3.BoC Pay

中銀香港（02388）也推出的電子錢包程式「BoC Pay」，港人用戶不需於內地開立銀行帳戶，可透過BoC Pay在內地於支援銀聯二維碼的商店即付。同時設有P2P個人轉帳功能，可隨時免費實時跨行轉帳，並支援內地銀行收款。

4.雲閃付

雲閃付是銀聯聯合多間中國商業銀行推出的流動支付手機應用程式，可適用於內地及港澳地區。港人只要下載註冊雲閃付手機應用程式，並綁定本地發行的銀聯卡，就可以在港澳、內地及跨境掃碼及In-App支付。

目前雲閃付在香港支援超過17間銀行發行的信用卡及借記卡，多間港人常用的銀行，如中國銀行（香港）、滙豐銀行（00005）等。用戶在雲閃付綁定銀聯卡後，便可以「主掃」或「被掃」兩種模式，以銀聯二維碼向商家付款，另亦可用於網上支付。進行認證及開通後，在內地使用雲閃付，將系統切換為「境外用戶付款碼」，再點「切換中國大陸支付」就可使用。

5.八達通

原來港人最常用的八達通app，也可以用於內地消費。現時所有已認證的八達通銀包Plus或Pro用戶，透過八達通App即時開通八達通銀聯卡，就可利用銀聯二維碼，於內地超過3,000萬個消費點支付。以上方式毋須內地手機號碼及銀行戶口，亦毋須批核，即開即用，及將港元兌換人民幣消費，非常便利。

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撰文：

陳詠妍



欄名： 理財智慧