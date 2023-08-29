印度先後禁止兩樣食物出口 連洋蔥都要加稅

近日有關糧食危機的消息不斷，去年是因為俄烏衝突導致糧食供應鏈緊張；今年世界各地糧食價格攀升，不少國家限制糧食出口，印度在5月實施了稻米出口禁令，來到8月尾更宣佈10月會禁止糖廠出口食用糖，是為7年來首次。

降雨不足預料影響收成

3名印度政府消息人士告訴《路透社》，指由於印度降雨不足導致甘蔗產量下降，預計將在10月開始的第三季禁止出口食用糖。印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）及南部卡納塔卡邦（Karnataka）的砂糖產量佔全國超過一半，惟氣象部門的數據顯示，當地今年雨季的降雨量比平均低最多50%，影響收成，預計全國在2023/24年度的砂糖生產量可能下降3.3%至3,170萬噸，並減少2024/25年度的種植計劃。當地食糖價格本周躍升至近兩年來的最高水平，促使政府允許糖廠在8月份額外銷售20萬噸。

印度禁止砂糖出口，可能帶來令人不安的後果，因為這可能導致在紐約和倫敦交易的期糖上漲，這為全球糖價基準。價格已接近多年高點，引起人們對全球食品市場進一步通脹的擔憂。但即使如此，政府消息人士表示：「我們的首要任務是滿足當地的食糖需求，並利用多餘的甘蔗生產乙醇。對於即將到來的產季，我們將沒有足夠的糖來分配出口配額。」而印度在2016年曾徵收20%稅，阻止砂糖出口海外。當地去年的砂糖的出口量達1,110萬噸，但據估計在今年9月30日結束的第二季度印度則將出口量降至610萬噸。第三位政府消息人士表示，過去兩年印度允許糖廠出口大量糖，「但我們也必須確保充足的供應和穩定的價格。」

印度7月份零售通脹率躍升至15個月高點達7.44%，食品通脹率升至11.5%，創3年多來最高水平。另一位政府消息人士表示：「食品通脹令人擔憂。最近糖價上漲消除了出口的可能性。」

非印度香米大米禁出口

除了日常必備的食用糖外，印度在7月尾更禁止出口非印度香米的大米，試圖平抑其國內不斷上漲的大米價格。隨後，有報導稱美國和加拿大的印度食品雜貨店出現了恐慌性購買和大米空架現象，導致價格上漲。印度國內的貿易商受訪時指，禁令是一種預防措施，以防厄爾尼諾現象影響現有的大米作物和下一個周期。國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）認為，該禁令將推動價格上漲，今年全球穀物價格最高可能上漲15%。

印度為世界上最大的大米出口國，約佔全球穀物貿易的40%，去年更向140個國家出口了2,200萬噸大米，其中600萬噸是相對便宜的印度香米。印度現已停止出口絲苗米，其約佔全球貿易量的70%。在此之前，印度去年還禁止出口碎米，並對非大米出口徵收20%的關稅。目前，印度預計收成正常，為1.35億噸，但8月和9月的降雨量對10月至12月收割的稻穀至關重要。如果降雨不足，那麼印度將出現旱災，可能影響約35%的稻米產量。

徵收40%出口洋蔥稅

8月的旱災亦影響了印度其他農作物收成。政府上周六（19日）宣布，向洋蔥徵收40%的出口稅，為期暫定至今年底，希望穩定當地的洋蔥供應及價格。據悉，洋蔥平均批發價格已上升接近20%。

印度財政部表示，洋蔥出口稅措施立即生效，可能維持至年底。印度為全球最大洋蔥出口國，2023年上半年出口量按年上升63%，達146萬公噸。孟加拉、尼泊爾、馬來西亞、阿聯酋及斯里蘭卡等國依賴入口印度洋蔥。

由於其他產地產量有限，重點市場的洋蔥平均批發價已在8月按月增加近20%，至每100公斤2,400印度盧比（約226港元）。以孟買為基地的出口商Ajit Shah指出，出口稅將使印度洋蔥價格更高，超越巴基斯坦、中國及埃及產洋蔥，最終會降低印度洋蔥出口量，有助下調本地洋蔥價格。另一名出口商坦言，夏天收成的印度洋蔥腐爛速度快，新供應亦追不上，使印度政府祭出措施控制價格。

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撰文：

張瑋婷



欄名： GLOBAL WATCH