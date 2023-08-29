「放大招」只聞樓梯響 大水漫灌難重現

內房違約問題不斷發酵，加上人民幣滙率跌破7.3，拖累港股再度失守18000點大關，周二（22日）更跌至年內低位17573點，市場籠罩悲觀情緒。建銀國際證券研究部董事總經理、首席策略師趙文利表示，雖然現在處於一個極度悲觀的環境，惟一旦出現一些極端變化，市場反彈力度將會很大。當刻，相信要待更多政策出台才有望扭轉市場氣氛，但短期「大水漫灌」難重現，密切關注三中全會可有更多具體政策利好經濟。

部署上，趙文利建議短綫投資者要講求攻守兼備，在組合中增持具防禦性的中資電訊股或「三桶油」，而長綫部署不妨在18000點以下，趁低買入互聯網、內需及內銀股，料其潛在反彈力較強。



趙文利：處政策逐漸釋放期

港股走向未明，恒指於本周二（22日）一度跌穿18000點關口，至今年內低位17573點，周四（24日）反彈一日，周五（25日）再度失守，收報17956點。建銀國際證券研究部董事總經理、首席策略師趙文利認為港股短時間內還會有些波動，但即使跌穿18000點以下，時間也會比較短暫，這都符合過往一些底部經驗，「從市場的悲觀情緒來講，我覺得已經是非常悲觀了，可以說處於一個極度悲觀的情況，所以後面一旦出現一些極端的變化，市場的反彈力度也會比較大。」

過去一段時間，外界一直在說大眾信心不足，加上經濟復甦緩慢，以致股市未見起色。市場一直期待中央會有政策出台，惟暫時仍只見大框架，未有太多實際措施。趙文利表示，從政策出台到經濟回穩，這個復甦有一個時間差，所以政策先出來可能不會立竿見影，特別是在7月份的宏觀數據很難體現到，所以在未來幾個月，會看到經濟數據逐漸出現改善，按此市場就會理解成政策和基本面的一個良性循環，「我想7月份的經濟數據可能會有些季節性因素，也有一些政策在短期內還沒有開始發揮作用，所以整體數據比較弱，但這並不代表政策沒有用，隨後政策還是會起作用的，起效需要一定的時間，可能在第三季度中後期會體現得更多一些。」

兩核心釀大型政策

趙文利強調，當前還是處於一個逐漸釋放政策的階段，只不過市場可能期望比如說一次性比較大型的刺激政策，就會較難看到，因為一些級別愈高或大力度的政策，醞釀的時間會更長，甚至可能是要倒逼出來的，所以之後的政策力度可能進一步加大。然而，如他說要倒逼出來的政策，到底會在甚麼情況出現？他解釋有兩個核心︰「一方面是對市場信心的影響，我覺得市場如果信心處於極度悲觀或者極度缺乏信心的情況下，政府推行政策的力度會更大一點。

另一方面，就是會不會引起一些系統性的金融風險，比如說地方債務或者房地產違約問題等，會不會影響到系統性的金融體系健康，如果這方面的風險度加大的話，我覺得處置這些風險的政策，一個是出來會更快一些，再來力度可能會更大。過去一兩個月，我們看到房地產和地方政府的債務，其實是出現了很多惡化的訊號，總體來講，比可能原先預計的挑戰要更多，所以從防止系統性風險的角度來說，地方政府的債務，包括房地產債務和信用風險問題，未來都是一個最關鍵的。」

貨幣供應其實不緊

中央政府自從金融海嘯後對於救市便十分謹慎，經常強調不要「大水漫灌」，不過，按照近期中央出台不少政策，或人行減息，會否也看到一些「大水漫灌」的情況？趙文利坦言這種可能性並不是很大，「首先，現在從貨幣供應端來講，其實並不是很緊，中國整個利率，不管銀行間利率還是整體的貸款利率都在下降，而且並不算高，所以貸款的供應或流動性供應其實並不是一個核心原因，從而又造成了貨幣政策的寬鬆。如果保持一個正常的空間，也不可能採取一個像美國那樣的量化寬鬆（QE）『大水漫灌』的情況。」



綜合改革比較重要

「第二，現在主要的問題還是在需求側方面，比如說貸款需求、工商企業的投資信心等等，所以也不完全是降低利率或者提供更多的貢獻，就可以刺激他們去用這筆貸款，從這個角度來講，我覺得可能更加全面的一攬子供給側和需求側綜合改革會比較重要，比如說在增強民營企業家信心方面，在加快結構調整方面，特別是現在一些地方政府的槓桿還是比較高，怎樣使他們在消化債務負擔的同時，能夠繼續投資，做該做的事情，這方面我覺得還有空間。」他續道。

內房將會加速整合

另一方面，房地產市場也備受關注，「大家整體的氣氛是比較悲觀謹慎，但是實際上我覺得從中長期來講，中國整體的年銷售面積應該還可以維持在10億平方米以上，所以這方面還是有相當大的空間去做投地開發，只是現在可能因為信用端的緊張，或者一些政策還不是很明朗，以及持觀望態度的開發商比較多，所以未來只要能解決到信用風險的問題，市場再進入一個加速兼並整合的階段，一些實力較強的房地產開發商，不管是國有企業還是龍頭民營開發商，他們的市佔率料可逐漸提高，同時會進行更大力度的投地開發，如舊城改造。我覺得房地產市場還是有相當多的存量空間，就是說可能增量上確實不是很大，增長速度也會放緩，但是存量上的投資空間還是會比較大。」

中美經濟分差收窄助人幣反彈

近日，人民幣滙價是其中一個對經濟比較負面的因素，外界擔心跌勢未止，同時又預測未來會否有一個反轉的機會。趙文利覺得人民幣未來出現強勢反轉的可能性非常大，一方面是從美國的貨幣政策來看，無論如何美國加息周期已進入尾聲，只不過這尾聲甚麼時候結束，市場總是有些預期變化，大家原本覺得7月份要結束，現在有可能還會再加息一至兩次，但是隨着這個時間推移，到了第三、四季度，這一輪加息周期結束的可能性已愈來愈大。此外，現在市場對於美國經濟的「軟着陸」信心，似乎有點太過有把握了，其實美國經濟如果從一些微觀的領先指標來講，它衰退的壓力已經是比較大，只不過衰退甚麼時候來 ，所以「軟着陸」也並不像市場預期的十拿九穩，如果美國經濟之後進一步放緩，甚至出現衰退的訊號，整體的利率下行是一個大概率的情況。

他認為，現階段如果美息在未來幾個月會往下走，美元本身也會出現一些回軟，這時候對人民幣的反彈幫助就會比較大，然後中美之間的息差也就會逐漸回到一個相對比較溫和的情況。另一方面，中國經濟畢竟是在一個政策出來之後逐漸復甦的過程中，所以上半年中美經濟走勢分化，在下半年中美利差就會逐漸的收窄，美國經濟沒有大家想像的那麼好，也不會一直好下去，中國經濟也沒有大家想像的那麼差，也不會一直差下去。所以中美利差逐漸收窄的過程中，人民幣可能就反彈的動力會比較強一點。

與港元1算機會不大

現在很多人都很悲觀，擔心人民幣兌港元或會出現1比1，兌美元出現7.8的情況，趙文利就覺得這機會並不大，「可能短時間內人民幣貶值速度有點快，但其實最近因為美元的意外升值，也使得很多貨幣出現了意外的貶值，這是一個大環境問題，但是美元整體的下行周期其實已經形成，可能下行周期的短期波動，從人民幣在整體的全球貨幣體系裏的分工來講，在很多市場份額已經愈來愈多，比如說在貿易結算、儲備等等，所以未來對人民幣的需求還是會比較強的，對於離岸人民幣市場可能短時間內是因為我們有很多貨幣互換，或者一些用人民幣來結算，使得短期內離岸人民幣市場的供應變多了，但是未來我覺得投資的需求也會同樣再往上走，所以如果未來在投資端的需求愈來愈多的話，對人民幣標價資產的需求也會逐漸加大，這個供求關係就會重新出現一個再平衡，到時人民幣又會呈現一個相對偏強的情況。」

他根據息差角度分析，因為現在息差略微超出了2022年10月的低位，理論上，人民幣滙率可能會略微比上一次低位要低一些，而上次離岸人民幣的低位是7.37左右，近日再穿7.32，「我覺得可能會略微低，但不會偏離得非常遠，7.4左右應該就差不多了。」

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撰文：

張以正

林衞



欄名： 封面故事