Nvidia業績 大超預期部署策略

ChatGPT誕生令到AI人工智能成為今年全球最重大的投資主題，而掀起股票升浪是靠晶片股龍頭Nvidia（NVDA）業績觸發，繼上一季後，公司新一季業績再次大超預期，沒有令投資市場失望。Nvidia最新業績有何亮點，未來前景應如何分析？下文會同大家一一拆解。

Nvidia的業績受到生成式AI需求推動，所以令到數據中心相關收入再次出現爆炸性增長，並推動收入及盈利雙雙好過市場預期。Nvidia公布業績後，股價於盤後交易時段曾大升超過一成，周四（24日）收市微升0.1%，報471.63美元。

新計算時代已經開始

Nvidia截至今年7月30日的季度（2024財年第二季）收入創紀錄達到135.1億美元，按年升101%，按季都升88%，較公司自己預期的110億美元高，同時高於市場預期的112億美元。經調整每股盈利為2.7美元，按年升429%。在上一季業績後Nvidia股價能夠單日大升24.4%，是因為管理層給予收入指引較市場預期高50%，實際成績顯示公司已超標達成。

推動業績是因為數據中心收入暴增，按年升171%，至103.2億美元，創過往紀錄。Nvidia創辦人兼首席執行官黃仁勳 （Jensen Huang） 表示，「一個新的計算時代已經開始。全球各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成式AI轉型。」

正由於ChatGPT在今年初引起生成式AI被廣泛應用，最直接是AI生成內容，好像是圖像、文本、音頻及視頻，更深層應用有如程式代碼生成等。由於ChatGPT是普通人都懂得用，所以令到很多一般用戶，以至企業老闆驚覺AI應用已可以很貼地，繼而大幅刺激了雲服務需求，所以大型雲服務供應商如亞馬遜（AMZN）的AWS、Google（GOOGL）的Cloud、微軟（MSFT）的Azure及Oracle（ORCL）Cloud等都紛紛火速加大對其HGX系統平台等部署，因為該產品的設計是針對AI及高效能運算。另外，很多大企業好像Snowflake（SNOW）及VMware等都與Nvidia建立合作伙伴關係去打造自己的AI平台及應用。

從現時勢頭來看，這股AI浪潮雖略有減弱，但在第三季及第四季都會持續。故在需求強勁下，供應能否跟得上自然受關注，公司首席財務官（CFO） Colette Kress就指，已有額外產能及與一些關鍵步驟的供應商傾好，直到明年每季供應都會上升，即是今明兩季產能可以提高去應付高需求，對收入相對有保證。

數據中心增研發投入

Nvidia在數據中心方面近幾年加大了研發投入，於2019年收購數據中心網路設備廠商Mellanox後，吸納了其技術兼加大公司在數據中心涉獵範疇及影響力，並在2020年推出BlueField DPU系列（Data Processing Unit，數據處理單元）。DPU能集合網絡、儲存及保安等功能於一身，可令系統其他CPU釋放寶貴的內核，以釋出更多效能去應付更高處理需求，從而降低成本。顯然Nvidia現時擁有的優勢很難被取代。

遊戲業務需求料回暖

目前市場基本上只看Nvidia數據中心業務表現，但之前遊戲業務是主力貢獻收入來源。在第二季，遊戲收入為24.9億美元，按年升22%，已遠較數據中心收入低。遊戲業務增長主要受GeForce RTX 40系列圖像處理器（GPU）在桌面及手提電腦需求帶動。公司預期在經歷放緩後需求會回暖，現有裝備升級及新學期開學都可刺激需求。

專業可視化及自動駕駛是另兩項主要業務，但對收入貢獻相對更低。專業可視化在第二季收入為3.8億元，按年跌24%。雖然收入跌，但Nvidia在方面發展有優勢，用於3D製作的實時模擬及協作平台NVIDIA Omniverse為OpenUSD（已近乎3D製作標準）平台，在圖像及AI融合有很強功能。

自動駕駛的收入為2.5億元，按年升15%，但按季則跌15%。按年升是因為自動駕駛需求增加。按季跌是因為汽車需求轉差，特別是內地需求減弱。

數據中心助增毛利率

數據中心已成為Nvidia的關鍵業務，由於當中涉及軟件和複雜性，所以毛利率相對高，故相關收入增長，就拉動整體毛利率升至70.1%，較去年同期的43.5%及第一季的64.6%，均顯著上升。在收入大增下，Nvidia的營運支出按年只升10%。因此，純利都較去年同期大升843%，至61.9億美元。這近乎最理想情況。

展望第三季，管理層收入為160億美元，較去年同期67億美元，大升139%。毛利率預期71.5%，按季仍有改善。

出口限制增料影響微

整體來看，Nvidia業務一向穩健，而且具競爭優勢，產品在未來幾季應不愁銷路，會左右股價潛在問題主要有兩個，一是擔心美國會要求公司對中國停止產品出口，但Colette Kress指，中國佔數據中心收入介乎20%至25%，而且目前需求強勁，即使有新的出口限制，都不會有即時明顯的財務影響。實際上，Nvidia已經有對部份晶片調整效能以符合目前出口限制，所以估計縱有新限制潛在衝擊應很低，除非完全禁止出口。

第二個擔心是估值貴，現時市盈率（PE）及市銷率（PS）分別達到245倍及45倍。不過，個別券商都很樂觀，好像滙豐研究早前將其目標價升至780美元，因為預期AI伺服器的勢頭將持續超越市場預期，特別是AI相關GPU會求過於供，而且相信情況在2024至2025財年會持續。Nvidia是押注AI前景確認度最高的公司，有持股的仍可以持有，或部份持倉定好止賺，準備技術性套利。至於未買的不妨等回調才入市，看在360美元至400美元水平有無機會初步收集。

Nvidia處於受惠AI的黃金高增長期，所以若美股調整令股價下跌，屬高可確認度的吸納對象，而推出的250億美元股份回購計劃，對股價都應會起支持。

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撰文：

梁耀康 CFA



欄名： 美股專題