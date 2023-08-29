油塘新盤平價推售，成功炒熱市場氣氛，其他發展商見狀亦積極推盤，本周末有多個新盤對壘，同日展開銷售，實為近月罕見。此外有新盤透過減價及增加優惠等策略，望能分一杯羹，搶佔現時市場上剩餘的購買力。

親海駅I未能即日沽清

長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅I過去周日（20日）開展銷售，即日售出206伙單位。長實執行董事趙國雄指，餘下10伙未能即日售出的單位為向海三房戶，定價相對較高，認為現時市場承接力有限，市況比預期偏弱。他表示以往賣樓，每小時可賣逾百伙，惟今次整個銷售過程花費近9小時才售出200餘伙，可見買家入市時的考慮增多。但趙國雄對銷情仍感滿意，認為可供業界作參考指標。另預計下半年樓盤競爭激烈，故集團寧願讓利，不用賺到盡，也希望搶先一步推盤，「賣得快，好世界」。

親海駅的推盤步伐並未有結束，原先預料待接近現樓時期才推售的特色單位，發展商亦決定變陣提早推出，並一改以往不少樓盤將特色單位以招標形式推售的習慣，全部都明碼實價以價單形式推出。其中率先登場的為親海駅II，趙國雄表示，餘下單位均以「曬冷價」推出，於周六（26日）進行銷售。其中28伙複式特色單位將按坐向劃分，以四個「一口價」推出。

該複式戶均位於項目低座大樓，14伙為底層連花園單位按座向而分，折實價分別為798萬或858萬元，而14伙為頂層連天台單位折實價就分別為828萬及898萬元，而購入複式戶買家可享車位優先認購權。

長實營業經理陳詠慈指，除上述28伙複式戶，周六的銷售將涵蓋另外4伙項目高座大樓特色戶，提供一房及三房戶型，折實價453.1萬至1,292萬元，折實呎價17,562至17,994元。而3伙撻訂戶亦會於當日以原價重售。至於同系列的親海駅I就會於周日接力推售項目特色單位，以先到先得形式銷售9伙連天台特色戶，包括4伙一房戶，2伙兩房戶，及3伙三房一套連儲物房，折實入場價438萬元。

親海駅兩期項目於9日內共售832伙，套現逾53.6億元。從銷情可得知，盡管經濟前景不盡明朗，市民對住屋仍然有剛性需求。而只要發展商以現時可以接受的價位推盤，不少市民仍然會買帳，積極入市。

凱柏峰III周六推售

另一個新盤，為由信和置業（00083）、嘉華國際（00173）、招商局置地（00978）及港鐵 （00066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III緊隨其後，同樣於周六展開首輪銷售。凱柏峰III暫時共推出兩張價單，前後共238伙，是次發展商特意從中挑選138伙開售，分別涵蓋17伙一房、113伙兩房及8伙三房單位，兩房的佔比高逾八成。發展商反映，在了解入票準買家的入市傾向後，發現有約七成有意選購兩房戶，故做出這樣的銷售安排回應客人意願。

周六銷售單位的定價由702.2萬至1,495.6萬元，以最高15%的折扣優惠計，折實價為596.87萬至1,271.26萬元。而是次發展商會為選用特定付款辦法的買家提供現金回贈優惠，如買家選用200天人才付款計劃，在享受最高14%折扣後，另可獲得成交4.5%利息補貼，在計算補貼後，折實價就由576.71萬至1,283.3萬元，平均呎價為16,308元。

項目於周五（25日）截票，最終獲逾2,300個認購登記，超額逾16倍，在現時市況下屬不俗。惟市場上亦有聲音認為，凱柏峰III雖然已經減價推盤，首張價單折實平均呎價已較前兩期項目各自的首批單位分別平約5%及7%，但樓價明顯處於跌勢，現時減價幅度未必能提供跟親海駅相當的吸引力。故周六的銷情相信亦能成為其他發展商的參考指標，再去調節推盤或減價的策略。

恒基地產（00012）發展的啟德HENLEY PARK也加入戰團。項目日前加推5號價單，涉78伙，包括22伙開放式及56伙兩房，折實平均呎價為27,738元，較4號價單折實平均呎價20,460元有明顯提升，料主要因為不少加推單位享有海景，令整體平均呎價較高，發展商亦公布銷售安排，於周六推售18伙。

據恒基年報中提及，集團有多個項目預計於下半年推出，共涉逾6,100伙，除已開售的HENLEY PARK及紅磡BAKER CIRCLE˙GREENWICH外，以兩個位於啟德跑道區的合作項目規模較大，分別提供2,060伙及1,590伙。

其年報中另指，今年首季本港樓市出現小陽春之後轉趨呆滯，未來若政府沒有新的措施出台及本港沒有特別利好的因素出現，地產市道下半年將會甚為低沉。惟長遠預計香港能獲得內地支持，令房地產受惠，未來健康穩定發展。

傳銀行拒批傲玟按揭

原本由高銀金融（00530）前主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟近日上載被接管後的首份銷售安排，於下 周一（28日）起以招標形式發售15伙。惟有消息指，多間銀行暫時拒批傲玟按揭貸款申請，有意入市的買家可能需要「FULL PAY」全資入市。是次推售單位中包括6間兩房戶及9間三房戶，實用面積介乎878至1,425平方呎。

傲玟原本由潘蘇通私人持有，項目去年11月項目被會計師樓接管，曾一度終止銷售安排。先前發展商代表在被問及會否「賤賣」單位抵債時表示，將盡力防止該情況出現，售價將參考同區一手及二手成交價，並以貼近市價沽貨。

現樓新盤紛推折扣優惠

市場上還有不少現樓推售的新盤，透過減價或增加優惠的方法吸客，其中嘉里建設（00683）發展的跑馬地THE ASTER，扣除最高9%樓價折扣及回贈優惠後，折實價1,623.8萬至2,169.2萬元，折實呎價26,074至32,123元。為增加入市意欲，發展商推出全新180天備用一按貸款付款計劃，最高可借樓價八成按揭，並增設代繳印花稅優惠，以及價值10萬元的家具優惠，以便利投資買家購入單位後立即出租。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，該盤至今累沽41伙，其中超過一半連租約出售，反映市場投資需求殷切。

而協成行旗下的何文田芳菲，亦推出家具優惠作招徠，如買家購入指定的兩房戶，可享價值36.8萬元的家具組合優惠。協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，芳菲自推出中高層單位出租後，整體入住率達八成，住客當中以年輕夫婦及分支家庭為主，亦能反映市場對新樓租盤的反應不俗。

遠洋集團旗下旺角千望就修訂價單，增設90天及150天現金付款計劃及額外優惠，折扣優惠最高達24%，折實入場價為433.6萬元，折實呎價由20,190元起，另提供「提前成交現金回贈」。發展商將於周日推出21伙以價單形式發售。

再有政府官地流標

雖然新盤市場氣氛尚算不俗，但整體經濟環境仍然不盡明朗，拖累土地市場表現，相隔半年再現流標個案。荃灣油柑頭首置用地日前宣布招標結果，由於所接獲的標書出價未達底價，故以流標告終，將會邀請香港房屋協會承接項目。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，地皮流標的主因正正就是首置項目的條款限制，單位需要以市價八折出售，但建造成本卻沒有補貼。加上地皮位處斜坡，建築成本較高，發展時有難度，自然影響發展商入標意欲和出價。

項目可建總樓面逾100萬平方呎，提供不少於1,940伙，惟有不少發展限制，除需以市價八折賣樓，出售對象為首置客外，還設有限呎條款，所有單位面積不少於約280平方呎，而且中標財團需負責興建設有50個名額的展能中心，及50個宿位的嚴重弱智人士宿舍。地皮先前僅截收到1份標書，由中小型發展商佳明集團（01271）獨資入標。

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撰文：

蔡子俊



欄名： 樓市測溫