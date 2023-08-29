季績齊報捷 科網板塊現曙光

港股近期雖受累人民幣走弱而下試今年新低，然而多隻大型科網股過去一季的業績齊勝預期，總算為股民雪中送炭。隨着內地再度力挺平台經濟，科網股正式走出監管陰霾，下半年成為支撑大市的主要力量，正值建倉好時機。

截至本周，除了小米集團（01810），各大科技股都已披露上季業績（見表一）。先論兩大巨頭。騰訊控股（00700）上季收入增幅雖遜預期，惟經調整盈利按年增加33%至375億元人民幣，較市場預期高出約一成。當中關鍵，在於集團致力改善收益結構，加推毛利率高於傳統遊戲的休閒遊戲平台小遊戲，其中超過100款作品上季流水逾1,000萬元人民幣。同時集團捕捉內地消費情緒反彈優廣告技術，特別是視頻號的變現能力，帶動上季網絡廣告收入按年增長34%，為集團三大業務板塊中最快。此外，騰訊上季國際遊戲收入亦按年增加近兩成，成功抵銷本土遊戲增長停滯的影響。

快手上季度首錄盈利

而剛啟動大型組織變革的阿里巴巴（09988），上季經調整純利增48%至449億元人民幣，優於市場預期。旗下六大業務上季收入全綫向上（見圖），收益貢獻最高的淘寶天貓部門新推出用戶為先的策略，帶動淘寶App截至6月每日活躍用戶（DAU）按年增長6%。上季收入取得逾四成增長的國際數字商業部門中，東南亞電商Lazada定單錄得兩位數按年增長，土耳其電商Trendyol更首次取得季度經營利潤。唯一美中不足的是，疫情後遙距工作、網課及網上直播等需求回落，令雲智能業務上季按年僅取得4%收入增長。

其餘大型科技股中，較值得留意的包括季度盈利表現較突出的美團（03690），以及成功止血的快手（01024）。疫情結束後全國掀起報復式旅遊熱潮，經營旅遊及外賣平台的美團在年度活躍商家數及交易用戶數目同時創下新高的情況下，收入不但大增逾三成，上季經調整盈利更按年增2.7倍至76億元人民幣，增幅為板塊最佳。雖然宏觀經濟復常，以及全國北部的極端天氣或令集團本季外賣收益增長放緩，然而目前正值暑期旅遊旺季，加上疫情後首個「十一」黃金周假期在下季來臨，美團下季到店、酒店及旅遊業務有力延續強勁表現下，配合加大補貼力度吸納更多商戶的策略，本季業績亦值樂觀。

主攻短視頻和電商的快手，上季取得上市以來首個季度利潤，經調整盈利近27億元人民幣，令市場喜出望外。電商業務成為快手本次業績的亮點，期內商品交易總額（GMV）按年增38.9%至2,655億元人民幣。集團看好，貨架模式促進貨架電商與直播相互結合，提高重複購買率，成為快手電商新增長點。另一方面，集團月度活躍用戶按年增14%至6.7億名，用戶社區規模達歷史新高。配合直播收入分成優化，上季直播收入按年增16.4%至約100億元人民幣。快手指，7月份外循環廣告達到去年4月以來的最高水平，隨着暑假到來，遊戲、信息服務等行業廣告投放量持續按季增長，對全年經營樂觀。

旅遊暢旺美團值首選

展望今年餘下時間，科網股可受惠於兩項趨勢。首先中央早前提出擴內需穩經濟，當中包括擴大餐飲服務及文化旅遊消費。因疫情而積壓多時的綫下消費，尤其是旅遊及餐飲需求，有望於未來季度續獲釋放，對長期主攻上述領域的美團有利。此外，內地當局落實對阿里系螞蟻集團的罰款，以及中央談及平台經濟大有可為，或意味互聯網產業正逐漸進入寬鬆監管周期，以往遭受監管的遊戲產品或加快獲批版號，從而提振騰訊及網易（09999）的收益。更重要的是，大型科企在未來分拆業務上或獲撤去屏障，有助提高營運效率，對正部署重組的阿里構成利好。

板塊部署上，目前一眾範疇中，旅遊無疑具備最高的景氣度，美團值得成為首選吸納的科網股。其次是遊戲，擁有豐富作品儲備的騰訊，有信心可於第三季在本土遊戲市場重拾增長，加上在海外市場成功吸納更多玩家，和美團同樣值得加注。至於網購市場的競爭相對激烈，快手由於剛錄取盈利，在低基數效應下，估值的上升空間料較阿里和京東集團（09618）為佳，可優先留意。

至於下周放榜的小米，市場將聚焦其新產品銷情，以及人工智能模型及電動車等新業務的開發進度。其中瑞銀看好，在毛利率和成本優化的支持下，集團第二季業績表現將仍然穩健，更預料中國手機市場的換機周期將於年底重新加速，而小米的銷量將在第三、四季度持續好轉。放榜前夕，小米在本月初延伸至今的降軌進行突破，顯示資金開始流入炒業績。一旦該股業績勝預期，進一步改善技術形態，屆時亦可考慮吸納。

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撰文：

李尚毅



欄名： 新經濟時代